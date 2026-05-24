După 280.000 de simulări, oamenii de ştiinţă au identificat o traiectorie mai economică spre Lună. Bonusul nesperat după noul calcul

Fotografie Artemis 2. Foto: Profimedia
O rută ascunsă Un bonus nesperat: comunicarea

O echipă internaţională de cercetători a anunţat că a găsit o metodă de calculare a unei rute între Pământ şi Lună mai eficiente din punct de vedere al combustibilului, folosind modelare computerizată avansată, conform unui studiu publicat pe 10 aprilie în revista Astrodynamics, transmite  Space.com.

Mult timp şi efort se investesc în planificarea rutelor pentru misiunile spaţiale. Cercetătorii caută cele mai eficiente traiectorii între planete şi luni, deoarece zborurile spaţiale sunt scumpe. Chiar şi mici câştiguri de eficienţă pot însemna economii de milioane de dolari.

Noua metodă se bazează pe teoria conexiunilor funcţionale, care ajută la reducerea calculului necesar pentru a rula modele complexe. Cercetătorii au folosit această metodă pentru a simula 30 de milioane de rute diferite către Lună, iar 280.000 de simulări sunt menţionate în studiul lor.

O rută ascunsă

Ruta mai ieftină către Lună pe care echipa a găsit-o era de fapt ascunsă. Navele spaţiale care călătoresc prin sistemul nostru solar folosesc combustibil doar o parte din timp. Gravitaţia este adesea metoda preferată de propulsie, deoarece este gratuită. Există rute determinate de gravitaţie în tot sistemul nostru solar, care sunt adesea denumite „Reţeaua de Transport Interplanetar”.

Aşadar, găsirea unei rute mai ieftine către Lună are mult de-a face cu gravitaţia, în special cu atracţia gravitaţională atât a Pământului, cât şi a Lunii. În zborurile spaţiale, termenul „variabilă” se referă la o traiectorie naturală care duce către o anumită orbită. Cercetătorii au descoperit că, în loc să utilizeze ramura variabilei orbitei selenare cea mai apropiată de Pământ, este mai bine să se intre în acea variabilă din partea opusă.

„În loc să presupunem că este mai uşor să alegem partea variabilei cea mai apropiată de Pământ, putem folosi analiza sistematică cu metode mai rapide pentru a încerca să găsim soluţii netriviale”, a declarat într-un comunicat co-autorul studiului, Vitor Martins de Oliveira, cercetător postdoctoral la Universitatea din Sao Paulo, Brazilia.

În esenţă, conform cercetătorilor, pe nou descoperita traiectorie navele spaţiale profită mai mult de resursa liberă a gravitaţiei, rezultând o economie de combustibil mică dar semnificativă în reducerea costurilor totale ale unor astfel de misiuni.

Un bonus nesperat: comunicarea

Un alt beneficiu al rutei descoperite de cercetători este că nu va cauza întreruperi în comunicarea cu Pământul. „Misiunea Artemis 2, de exemplu, a pierdut comunicarea cu Pământul pentru o perioadă, deoarece se afla direct în spatele Lunii”, a spus Oliveira. „Traiectoria pe care o propunem este o soluţie care menţine o comunicare neîntreruptă”.

Dar noua rută descoperită nu este definitivă în ceea ce priveşte cele mai ieftine misiuni Pământ-Lună, au remarcat cercetătorii. Munca lor de modelare a luat în considerare doar gravitaţia exercitată de Pământ şi Lună. Cercetările viitoare ar putea include variabile suplimentare, cum ar fi gravitaţia Soarelui, ceea ce ar putea duce la traiectorii şi mai rentabile.

„Analiza sistematică pe care am aplicat-o în munca noastră este ceva ce ar putea fi adoptat pe scară mai largă în viitor”, a susţinut în aceeaşi declaraţie autorul principal al studiului, Allan Kardec de Almeida Junior, cercetător la Universitatea din Coimbra, Portugalia.

