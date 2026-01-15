Echipajul Crew-11 al Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) a amerizat joi în siguranţă în apele Pacificului, în apropiere de coasta californiană, conform unei transmisiuni live pusă la dispoziţie de Space.com. Echipajul a fost evacuat din motive medicale, prima procedură de acest fel, la care s-a apelat după ce unul dintre membrii echipajului a fost diagnosticat cu o afecţiune nespecificată, despre care însă s-a precizat că nu reprezintă o urgenţă.

Cei patru membri ai echipajului, astronauţii NASA Mike Fincke şi Zena Cardman, astronautul japonez (JAXA) Kimiya Yui şi cosmonautul Oleg Platonov (Roskosmos) au fost nevoiţi să-şi scurteze misiunea de 6 luni cu aproape o lună.

NASA anunțase recent că cei patru membri ai unui echipaj de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) vor fi evacuaţi, din cauza unei probleme de sănătate care afectează unul dintre astronauţi, un demers în premieră în istoria laboratorului orbital.

Responsabili din cadrul Agenţiei spaţiale americane nu au oferit detalii despre natura acestei probleme, dar au precizat că astronautul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, se află în stare stabilă, informează AFP, potrivit Agerpres.

Un „risc persistent” şi „incertitudine în privinţa diagnosticului” au motivat decizia de a aduce echipajul mai devreme înapoi pe Terra, a explicat medicul-şef al NASA, James Polk, subliniind totodată că nu a fost vorba despre o evacuare de urgenţă.

NASA a confirmat sosirea echipajului pe Pământ într-o postare pe X: „Bine ați venit acasă, Crew-11! La ora 3:41 ET (n.r. 10.41, ora României), nava spațială @SpaceX Dragon a amerizat în largul coastei San Diego, California!”

„Este un moment dulce-amar”, a declarat astronautul Mike Fincke, despre reîntoarcerea pe Terra. Într-o postare pe rețelele sociale, el a subliniat că toți membrii echipajului de la bordul ISS sunt „stabili, în siguranță și bine îngrijiți”.

Editor : C.A.