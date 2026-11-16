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Video Eșec pentru racheta Vulcan a United Launch Alliance: propulsorul spațial a explodat, distrugând 40 de sateliți din rețeaua Amazon Leo

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ULA Vulcan Rocket Launches Project Kuiper Satellites From the Cape Canaveral Space Force Station, Florida.
O rachetă Vulcan a United Launch Alliance (ULA) lansează sateliții Amazon Leo de la Complexul de lansare 41 al Stației Forțelor Spațiale de la Cape Canaveral, Florida, duminică, 15 noiembrie 2026. Foto: JOE MARINO / UPI / Profimedia
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O rachetă Vulcan deţinută de United Launch Alliance, societatea mixtă formată de Boeing şi Lockheed Martin, a eşuat duminică la scurt timp după lansarea din Florida, distrugând încărcătura pe care o avea la bord, de 40 de sateliţi destinaţi reţelei de internet Leo a companiei Amazon, relatează Reuters şi AFP.

Racheta s-a defectat la aproximativ 10 minute după decolare, iar cauza nu a fost clară imediat.

Acest incident a reprezentat un eşec major pentru noua rachetă-amiral a companiei înfiinţate acum două decenii, care urmărea să înceapă un ritm regulat de lansări pentru constelaţia de sateliţi de internet a Amazon, aflată în plină expansiune.

A fost primul dintre zecile de zboruri achiziţionate de la grupul United Launch Alliance (ULA), un eşec pentru grupul fondat de Jeff Bezos în faţa proiectului Starlink al lui Elon Musk, notează News.ro

„Pe baza datelor primite de directorul nostru de lansare, confirmăm că vehiculul Vulcan, lansat de la Complexul de lansare spaţială 41, a suferit o anomalie la 10 minute de la începutul zborului şi nu a reuşit să ducă misiunea Amazon pe orbită”, a declarat ULA într-un comunicat.

Racheta decolase la ora locală 12:40 de la Cape Canaveral, în Florida.

„Fiecare zbor generează date, iar fiecare zbor ne învaţă ceva. Deoarece anomalia abia s-a produs, nu dispunem încă de date specifice pentru a înţelege ce s-a întâmplat astăzi”, a punctat compania. „Astăzi nu am fost la înălţimea” cerinţei de succes a misiunilor, a recunoscut ULA.

Acesta a fost primul zbor al rachetei Vulcan din ultimele nouă luni. Componenta spaţială a armatei americane suspendase utilizarea acesteia pentru misiunile sale după defectarea unui motor auxiliar în timpul unei lansări din februarie, a doua de acest tip în patru zboruri.

Amazon a achiziţionat în total 38 de lansări de la ULA.

Vulcan urmează să plaseze pe orbită, pe termen lung, aproape jumătate din prima generaţie a Amazon Leo (fosta Kuiper), care va număra 3.232 de sateliţi. Gigantul comerţului online fondat de Jeff Bezos a lansat aproximativ 400 de sateliţi începând din aprilie 2025.

Cei 40 de sateliţi distruşi duminică erau cel mai mare lot trimis vreodată de Amazon, care nu a mai efectuat nicio lansare din iulie şi care nu şi-a deschis încă serviciul comercial, promis pentru 2026.

„Orice lansare implică un risc, în special în cazul misiunilor inaugurale” precum aceasta, a reacţionat Amazon Leo pe X, calificând ULA drept „partener de încredere” şi declarându-se convins că aceasta „va trage învăţăminte din această misiune”.

Acest eşec survine la două zile după ce SpaceX, compania lui Elon Musk, a lansat 26 de sateliţi mari Starlink în cadrul unui zbor de test al mega-rachetei sale Starship, a cărei treaptă superioară a fost recuperată pentru prima dată, sâmbătă, în Texas.

O altă rachetă grea pe care mizează Amazon, New Glenn de la Blue Origin, compania spaţială a lui Jeff Bezos, este imobilizată la sol de la explozia unui exemplar în timpul unui test din luna mai.

Racheta europeană Ariane 6, al cărei principal client comercial este Amazon, urmează să lanseze 36 de sateliţi Amazon Leo „cel mai devreme” pe 23 noiembrie de la Kourou (Guyana Franceză), potrivit Arianespace.

Editor : B.E.

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