Facebook va avea un asistent de întâlniri bazat pe inteligență artificială

Data publicării:
Facebook Dating
Meta a anunțat că va introduce un asistent bazat pe inteligență artificială în Facebook Dating, scrie TechCrunch.

Acest chatbot are rolul de a ajuta utilizatorii să găsească persoane compatibile care corespund mai bine cerințelor lor. De exemplu, Meta ar putea sugera utilizatorilor să caute „o fată din Brooklyn care lucrează în domeniul tehnologiei” sau un utilizator ar putea cere AI-ului să-l ajute să-și perfecționeze profilul.

Meta afirmă, de asemenea, că „ajută oamenii să evite oboseala de a glisa” cu o nouă funcție numită Meet Cute, care oferă utilizatorilor o „potrivire surpriză” săptămânală, aleasă pe baza algoritmului său.

Compania afirmă că potrivirile Facebook Dating între adulții cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani au crescut cu 10% de la an la an, sute de mii de utilizatori din această grupă de vârstă creând profiluri Facebook Dating în fiecare lună. Este un număr mic în comparație cu concurenții precum Tinder, care are aproximativ 50 de milioane de utilizatori activi zilnic, și Hinge, cu 10 milioane de utilizatori activi zilnic.

Funcțiile AI au devenit deja norma în aplicațiile de întâlniri mainstream. Chiar și aplicațiile de întâlniri mai noi, precum Sitch, au încercat să se diferențieze prin funcțiile lor AI.

 

