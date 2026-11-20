Cele mai mari centre de date din Statele Unite generează emisii de dioxid de carbon comparabile cu cele ale unei țări întregi, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Harvard. Cercetătorii au estimat că energia electrică utilizată de 403 centre de date a produs 25,7 milioane de tone de CO2 într-un singur an, o cantitate similară emisiilor Danemarcei. Rezultatele evidențiază impactul tot mai mare asupra mediului al infrastructurii care susține dezvoltarea inteligenței artificiale, într-un moment în care Europa se pregătește să își extindă semnificativ capacitatea centrelor de date, scrie Euronews.

De ani întregi, activiștii și experții avertizează asupra impactului pe care centrele de date îl au asupra mediului. Acum, un studiu realizat de Universitatea Harvard a estimat amploarea emisiilor de carbon generate de aceste infrastructuri.

Potrivit cercetătorilor de la prestigioasa universitate americană, energia electrică utilizată timp de un an de 403 dintre cele mai mari centre de date din Statele Unite a generat aproximativ aceeași cantitate de dioxid de carbon ca Danemarca, o țară cu o populație de numai șase milioane de locuitori.

Într-unul dintre primele studii care estimează consumul de energie electrică și emisiile marilor centre de date de la dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale, cercetătorii au calculat că energia consumată de acestea a generat 25,7 milioane de tone de CO2 în perioada mai 2024 – aprilie 2025.

Cantitatea este de aproximativ două până la trei ori mai mare decât cea indicată de o estimare anterioară, bazată pe date din 2018. În plus, peste jumătate din energia utilizată a provenit din combustibili fosili, în principal gaze naturale și cărbune, care contribuie la încălzirea globală.

„Ne îndepărtăm de obiectivul de a controla emisiile de CO2”, a declarat Francesca Dominici, profesoară de biostatistică la Harvard, pentru agenția Associated Press (AP).

Studiul apare în contextul în care negociatorii de la COP31 au lansat un angajament voluntar prin care le solicită operatorilor de centre de date să utilizeze surse de energie mai curate și să ofere informații transparente despre impactul lor asupra mediului.

În același timp, Europa se pregătește pentru o extindere accelerată a propriilor centre de date.

Europa traversează o perioadă de expansiune accelerată a centrelor de date

Uniunea Europeană intenționează să își tripleze capacitatea centrelor de date în următorii șapte ani, în încercarea de a deveni mai competitivă în cursa globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Această expansiune a început deja. Compania de consultanță imobiliară CBRE estimează că, numai în 2026, capacitatea centrelor de date din Europa va crește cu 20%.

În timp ce orașe precum Londra, Frankfurt și Paris au devenit deja centre importante ale acestei industrii, deficitul de energie electrică a determinat alte orașe, inclusiv Amsterdam și Dublin, să suspende temporar unele proiecte noi. În consecință, investitorii au început să caute alternative în alte regiuni.

În Finlanda, în ultimii ani au fost anunțate 145 de proiecte pentru construirea unor centre de date, dintre care 60 numai în acest an. În Spania, peste 50 de proiecte se află în diferite etape de dezvoltare, iar 17 sunt deja în construcție.

Italia atrage, la rândul său, tot mai mulți dezvoltatori. În regiunea Puglia, autoritățile locale au primit 29 de solicitări de racordare la rețeaua electrică pentru potențiale centre de date. Totodată, potrivit CBRE, Milano ar urma să depășească Dublinul până în 2028 și să devină a cincea cea mai mare piață de centre de date din Europa.

Extinderea centrelor de date vine cu un cost ridicat pentru mediu și comunități

Agenția Internațională pentru Energie (IEA) estimează că centrele de date vor reprezenta 10% din creșterea cererii de energie electrică din Uniunea Europeană până în 2030, ceea ce va pune o presiune suplimentară asupra rețelelor electrice îmbătrânite.

Locuitorii din zonele vizate de aceste investiții și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la consumul ridicat de apă, poluarea fonică și suprafețele mari de teren alocate centrelor de date.

În iulie, guvernul britanic a aprobat, în ciuda opoziției unui consiliu local, un proiect în valoare de 585 de milioane de euro pentru transformarea fostei fabrici de bere Truman Brewery, din estul Londrei, într-un complex multifuncțional care va include magazine, birouri, locuințe și un centru de date.

Activiștii au organizat proteste, susținând că numai centrul de date ar putea consuma la fel de multă energie electrică precum 15.000 de locuințe. În schimb, proiectul prevede construirea a doar 44 de locuințe noi, dintre care numai șase destinate locuințelor sociale.

În octombrie, peste 1.000 de persoane, reprezentând aproximativ 40 de comitete locale, s-au adunat la Milano pentru a protesta față de extinderea centrelor de date din Italia și pentru a solicita oprirea noilor proiecte.

La mai puțin de o lună, activiștii au pătruns pe un șantier Microsoft din Amsterdam, unde s-au urcat pe o macara, au aprins torțe de semnalizare și s-au confruntat cu poliția.

Ulterior, în noiembrie, organizația Stop Dirty Data Centres, o coaliție formată din peste 100 de grupuri pentru protecția mediului, drepturi digitale și reprezentarea comunităților locale, a organizat manifestații în 15 țări.

Protestatarii au cerut suspendarea construirii de noi centre de date până când guvernele vor lua măsuri pentru a limita impactul acestora asupra facturilor la utilități, locuințelor și resurselor naturale.

Cum intenționează Europa să reducă impactul centrelor de date asupra mediului

Cercetătorii de la Harvard au constatat că amprenta de carbon a unui centru de date depinde în mare măsură de locul în care acesta este construit.

De exemplu, producerea aceleiași cantități de energie electrică generează de peste două ori mai multe emisii de carbon în statul american Wyoming, unde electricitatea provine în principal din cărbune, decât în Oregon, unde energia hidroelectrică reprezintă o parte importantă a mixului energetic.

Studiul a mai arătat că operatorii centrelor de date publică rareori informații despre consumul lor de energie electrică, ceea ce îngreunează calcularea emisiilor generate de fiecare unitate.

Uniunea Europeană încearcă să evite astfel de probleme prin introducerea unor cerințe de transparență.

Potrivit Directivei privind eficiența energetică, centrele de date cu o putere instalată pentru tehnologia informației de cel puțin 500 de kilowați trebuie să raporteze consumul de energie și de apă.

În septembrie, Comisia Europeană a propus introducerea unui sistem de clasificare a eficienței energetice și a consumului de apă, pe o scară de la A la G, similar etichetelor utilizate pentru aparatele electrocasnice.

Unii operatori susțin că dezvoltă deja soluții pentru reducerea impactului asupra mediului.

În Portugalia, de exemplu, compania Start Campus dezvoltă la Sines un complex de centre de date cu o capacitate de 1,2 gigawați, care utilizează apa de mare pentru răcire.

În Helsinki, compania municipală de energie intenționează să recupereze căldura reziduală produsă de un nou centru de date. Odată ce acesta va deveni complet operațional, energia termică recuperată ar urma să fie suficientă pentru încălzirea a aproximativ 70.000 de apartamente anual.

Editor : Ș.A.