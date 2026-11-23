Un fenomen astronomic spectaculos va putea fi observat marți, 24 noiembrie, când pe cer va apărea Luna Castorului, prima dintr-o serie de trei Luni pline consecutive în care satelitul natural al Pământului se va afla neobișnuit de aproape de planeta noastră. Spectacolul va culmina în Ajunul Crăciunului, când va putea fi admirată cea mai mare și mai strălucitoare Lună plină din 2026, aflată la cea mai mică distanță de Pământ din ultimii aproape nouă ani, relatează Live Science.

De ce se numește „Luna Castorului”

Denumirea de „Luna Castorului” provine din perioada anului în care castorii din America de Nord, animale active în special noaptea, construiesc în mod tradițional baraje și se pregătesc pentru iarnă, potrivit platformei TimeandDate.

Luna plină din noiembrie mai este cunoscută și sub denumirile de „Luna Înghețului” sau „Luna Zăpezii”.

Populațiile indigene Anishinaabeg din America de Nord o numesc „Baashkaakodin Giizis”, care înseamnă „Luna Înghețului”, potrivit Centrului pentru Studii ale Populațiilor Native Americane.

Când poate fi observată cel mai bine Luna Castorului

Luna va atinge faza de Lună plină marți, la ora 9:53, ora coastei de est a Statelor Unite (16:53, ora României), moment în care se va afla sub orizont în America de Nord.

Cel mai bun moment pentru observarea Lunii Castorului va fi marți seară, la răsăritul acesteia, când va apărea la est, aproximativ în același timp în care Soarele apune la vest.

În acel moment, Luna va putea fi admirată pe fundalul unui cer încă luminat de amurg, ceea ce va permite observarea mai ușoară a dimensiunii aparente și a culorii sale.

Satelitul natural al Pământului va părea aproape complet luminat și luni, și miercuri, însă marți va oferi cele mai bune condiții pentru observarea răsăritului său în timpul amurgului.

Trei Superluni consecutive: când vor avea loc și cât de aproape se va afla Luna de Pământ

Luna Castorului va fi prima dintre cele trei Superluni consecutive, potrivit publicației de astronomie EarthSky.

O Superlună se produce atunci când faza de Lună plină coincide cu apropierea satelitului natural de Pământ, pe orbita sa eliptică.

Distanța dintre Lună și Pământ variază pe parcursul lunii. În medie, satelitul natural se află la aproximativ 384.472 de kilometri de planeta noastră.

Atunci când Luna plină se produce în apropierea perigeului, punctul de pe orbită în care satelitul se află la cea mai mică distanță de Pământ, aceasta pare puțin mai mare și mai strălucitoare decât de obicei.

Următoarele trei Superluni vor avea loc la datele:

24 noiembrie 2026: Superluna Castorului, la o distanță de aproximativ 360.768 de kilometri de Pământ.

24 decembrie 2026: Superluna Rece, la aproximativ 356.740 de kilometri de Pământ.

22 ianuarie 2027: Superluna Lupului, la aproximativ 357.644 de kilometri de Pământ.

Cea mai mare și mai strălucitoare Lună plină din 2026 va apărea în Ajunul Crăciunului

Superluna Castorului din noiembrie este doar începutul seriei de fenomene astronomice. Aceasta va fi cea mai mică dintre cele trei Superluni care urmează.

Luna plină din decembrie, cunoscută sub numele de „Luna Rece”, va fi cea mai apropiată, cea mai mare și cea mai strălucitoare Lună plină din 2026.

În Ajunul Crăciunului, satelitul natural se va apropia de Pământ mai mult decât a făcut-o în orice alt moment de la 2 ianuarie 2018, potrivit calculelor realizate de regretatul astrofizician Fred Espenak.

Editor : Ș.A.