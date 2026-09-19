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FMI: AI ar putea crește productivitatea Europei cu aproape 1% în 5 ani. 60% dintre angajații marilor economii sunt cei mai expuși

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inteligenta artificiala burse profi
Foto: Profimedia
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Din articol
60% dintre angajaţi, în profesii puternic expuse AI  Centrele de date consumă deja 3% din electricitatea Europei 

Inteligenţa artificială ar putea majora productivitatea Europei cu aproximativ 1% în următorii cinci ani, dar riscă în acelaşi timp să accentueze inegalităţile, să pună presiune asupra reţelelor electrice şi să crească dependenţa de tehnologiile străine, potrivit unui document al Fondului Monetar Internaţional citat de Reuters

Documentul a fost pregătit pentru reuniunea informală a miniştrilor de Finanţe din Uniunea Europeană, desfăşurată la Dublin în perioada 18-19 septembrie. FMI avertizează că beneficiile şi costurile AI vor fi distribuite inegal între ţări, regiuni şi angajaţi. 

Fondul consideră că finalizarea pieţei unice europene ar contribui la răspândirea mai uniformă a tehnologiei şi a beneficiilor sale în cele 27 de state membre. Analiza reia preocupările exprimate de fostul preşedinte al BCE Mario Draghi şi de Comisia Europeană privind fragmentarea pieţelor de capital, a forţei de muncă şi energiei, care limitează investiţiile şi inovarea. 

60% dintre angajaţi, în profesii puternic expuse AI 

FMI estimează că aproximativ 60% dintre angajaţii din economiile europene avansate lucrează în profesii foarte expuse inteligenţei artificiale. 

Pentru o parte dintre aceştia, instrumentele AI ar putea creşte productivitatea. Alţii riscă însă să fie înlocuiţi pe măsură ce sarcinile de rutină sunt automatizate, în special în ocupaţiile în care inteligenţa artificială poate substitui munca umană, în loc să o completeze. 

În acelaşi timp, economiile europene mai avansate ar urma să beneficieze într-o măsură mai mare de AI, deoarece sunt mai bine pregătite şi mai expuse acestei tehnologii. 

Centrele de date consumă deja 3% din electricitatea Europei 

O altă problemă este consumul de energie. Centrele de date utilizează deja aproximativ 3% din electricitatea consumată pe continent, iar necesarul ar urma să crească puternic odată cu extinderea inteligenţei artificiale. 

Marile centre tehnologice, precum Frankfurt, Londra, Amsterdam, Paris şi Dublin, sunt printre zonele cele mai expuse, deoarece concentrarea centrelor de date pune deja presiune asupra reţelelor electrice locale. 

FMI recomandă investiţii în infrastructura electrică transfrontalieră şi o integrare mai profundă a pieţei europene a energiei. 

Fondul avertizează şi asupra apariţiei unei noi dependenţe strategice pentru Europa, deoarece SUA şi China domină dezvoltarea modelelor de inteligenţă artificială. Pentru a evita dependenţa de tehnologiile străine, Europa ar avea nevoie de investiţii semnificative în propria industrie AI.

Citește și: Europa, absentă din marea dezbatere privind siguranța IA. „Pur și simplu nu știm cum să modelăm viitorul tehnologiei” 

Editor : A.C.

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