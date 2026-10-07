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Franța intră în cursa cu giganții AI din China. Mistral lansează un model cu un trilion de parametri

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Compania franceză Mistral AI a lansat Mistral Large 4 (ML4), un nou model de inteligență artificială cu un trilion de parametri. Foto Profimedia
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Compania franceză Mistral AI a lansat Mistral Large 4 (ML4), un nou model de inteligență artificială cu un trilion de parametri, despre care susține că se numără printre cele mai performante modele deschise din lume. Sistemul, antrenat în Europa cu 4.000 de procesoare grafice Nvidia, este conceput inclusiv pentru securitate cibernetică, programare, industrie și finanțe, relatează CNBS și News.ro.

Noul model, denumit Mistral Large 4 (ML4) și cunoscut și sub numele de „le Chonk”, dispune de un trilion de parametri și este conceput pentru aplicații complexe în securitate cibernetică, programare, industrie și finanțe, precum și pentru procesarea mai multor tipuri de date.

Mistral, considerată unul dintre principalii competitori europeni ai OpenAI și Anthropic, a atras în septembrie o finanțare de trei miliarde de euro, la o evaluare de 21 de miliarde de euro. Operațiunea a consolidat poziția companiei în rândul celor mai valoroase și bine finanțate startupuri europene din domeniul inteligenței artificiale.

ML4 a fost antrenat timp de două luni folosind 4.000 de procesoare grafice Nvidia Grace Blackwell, instalate în centrele de date proprii ale Mistral din Europa. Compania susține că, odată cu publicarea parametrilor modelului, acesta se va situa printre cele mai performante sisteme cu ponderi deschise la nivel mondial, potrivit rezultatelor agregate ale testelor de evaluare.

Modelul va fi disponibil inițial, într-o versiune preliminară, pentru dezvoltatori, specialiști în securitate cibernetică și autorități publice, urmând să fie lansat pe scară mai largă în cursul acestei luni.

Modelele AI deschise permit dezvoltatorilor să le modifice și să le ruleze pe propria infrastructură, spre deosebire de sistemele proprietare oferite de companii precum OpenAI și Anthropic. Cele mai avansate modele din această categorie au provenit în mare parte din China, iar adoptarea lor la nivel internațional a crescut rapid.

Mistral recunoaște că noul său model rămâne în urma celor mai avansate sisteme AI în anumite domenii, inclusiv în programare, dar anticipează îmbunătățiri pe măsură ce își extinde capacitatea de antrenare.

„Capacitățile modelului vor continua să se îmbunătățească pe măsură ce ne extindem infrastructura de antrenare, în urma finanțării din seria D”, a declarat Guillaume Lample, cofondator și director științific al Mistral.

Acesta a subliniat că funcțiile de apărare cibernetică ale ML4 ar putea ajuta companiile și guvernele să se protejeze împotriva atacatorilor care exploatează vulnerabilitățile mecanismelor de siguranță ale modelelor AI proprietare.

Lansarea intervine într-un moment în care dezvoltatorii occidentali încearcă să reducă avansul companiilor chineze pe piața modelelor deschise. Luni, startupul american Reflection AI, susținut de Nvidia, a prezentat primul său model deschis, despre care susține că atinge performanțe comparabile cu GLM 5.2, dezvoltat de compania chineză Z.ai.

Editor : Ș.A.

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