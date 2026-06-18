Apple pregătește scumpiri din toamnă. Cât va costa primul iPhone pliabil

Tim Cook a sugerat că viitoarea generație de iPhone-uri ar putea veni cu prețuri mai mari, pe fondul creșterii costurilor memoriilor, alimentate de cererea uriașă generată de dezvoltarea inteligenței artificiale. Declarațiile vin cu doar câteva luni înainte ca Apple să lanseze noile modele, inclusiv primul iPhone pliabil, așteptat să coste 2.000 de dolari, potrivit News.ro.

Cook, care şi-a anunţat recent retragerea de la conducerea Apple, a acordat recent un amplu interviu publicaţiei americane The Wall Street Journal unde a discutat inclusiv despre criza de memorii creată de inteligenţa artificială şi pe care analiştii au botezat-o RAMageddon.

El a declarat că, în ciuda eforturilor companiei de a absorbi scumpirea memoriilor, care a început anul trecut, creşterea preţurilor de vânzare ale iPhone-urilor este inevitabilă.

Fără să intre în detalii, cel care a ghidat creşterea exponenţială a veniturilor Apple din ultimii cincisprezece ani spune că situaţia actuală nu este sustenabilă.

Cel mai probabil, Apple va calcula cât din creşterea costurilor cu memoriile va trebui să mute în preţurile de vânzare şi va împărţi suma între modelele vândute, pentru ca scumpirea să fie absorbită mai uşor.

De notat şi că Apple va lansa anul acesta primul iPhone pliabil, care este aşteptat să coste 2.000 de dolari şi să aibă o marjă semnificativă de profit.

Editor : Ș.A.