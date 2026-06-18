Live TV

Apple pregătește scumpiri din toamnă. Cât va costa primul iPhone pliabil

Data publicării:
Apple produce majoritatea iPhone-urilor sale în fabricile din China. FOTO: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Tim Cook a sugerat că viitoarea generație de iPhone-uri ar putea veni cu prețuri mai mari, pe fondul creșterii costurilor memoriilor, alimentate de cererea uriașă generată de dezvoltarea inteligenței artificiale. Declarațiile vin cu doar câteva luni înainte ca Apple să lanseze noile modele, inclusiv primul iPhone pliabil, așteptat să coste 2.000 de dolari, potrivit News.ro.

Cook, care şi-a anunţat recent retragerea de la conducerea Apple, a acordat recent un amplu interviu publicaţiei americane The Wall Street Journal unde a discutat inclusiv despre criza de memorii creată de inteligenţa artificială şi pe care analiştii au botezat-o RAMageddon.

El a declarat că, în ciuda eforturilor companiei de a absorbi scumpirea memoriilor, care a început anul trecut, creşterea preţurilor de vânzare ale iPhone-urilor este inevitabilă.

Fără să intre în detalii, cel care a ghidat creşterea exponenţială a veniturilor Apple din ultimii cincisprezece ani spune că situaţia actuală nu este sustenabilă.

Cel mai probabil, Apple va calcula cât din creşterea costurilor cu memoriile va trebui să mute în preţurile de vânzare şi va împărţi suma între modelele vândute, pentru ca scumpirea să fie absorbită mai uşor.

De notat şi că Apple va lansa anul acesta primul iPhone pliabil, care este aşteptat să coste 2.000 de dolari şi să aibă o marjă semnificativă de profit.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Fotografie principala
2
Cancer de colon descoperit la un control de rutină. Dr. Cătălin Copăescu: „Existau șanse...
Mette-Marit
3
Numărul donatorilor de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prinţesa moştenitoare a...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
4
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
2026-06-15-1569
5
Negocieri pentru guvernul Veștea: Discuții cu fiecare parlamentar care ar putea vota...
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de englezi "cea mai mare cerșetoare de atenție"
Digi Sport
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de englezi "cea mai mare cerșetoare de atenție"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
elevi de liceu in sala de clasa
„Mi se par utile”. Materii noi pentru mii de elevi care încep liceul din toamnă. Ce cursuri opționale inovative își vor putea alege
Sistem Himars lansează o rachetă / soldați ucraineni pregătesc o dronă
Arma ce „anunță o nouă fază a războiului”: Cum au devenit dronele de atac ale Ucrainei mai eficiente decât sistemele de rachete HIMARS
Using computer, man interacting with artificial intelligence interface for assistance
Serviciile de inteligență artificială care „dezbracă” persoanele fără consimțământul lor vor fi interzise în UE
photo-collage.png - 2025-06-10T165847.610
„Am făcut greșeli”. Mark Zuckerberg anunță probleme majore în reorganizarea Meta pentru inteligența artificială
Photo Illustrations - NSA And Claude Mythos Anthropic, Créteil, France - 21 Apr 2026
Anthropic a închis accesul la ultimele sale modele de inteligență arificială, Fable 5 și Mythos, la cererea Guvernului SUA
Recomandările redacţiei
2026-06-15-1467
Adrian Veștea, așteptat să depună lista de miniștri și programul de...
steag drapel nato si ue uniunea europeana
Consiliul European: cele mai importante aspecte. Incidentul cu drona...
Demonstrații Albania
„Revoluția flamingo”. De ce revolta populară din Albania înseamnă...
vot in romania
„Am venit să ne luăm votul înapoi”. Primar de comună, demis prin...
Ultimele știri
Mesaj comun al G7 privind Rusia. Trump dă semnale că ar putea înăspri poziția față de Moscova: „Eu sunt șeful”
Rezultate LOTO - Joi, 18 iunie 2026. Loteria Română anunță un report la 6/49 de peste 6,23 milioane de euro și suplimentare la Joker
„Israelul așteaptă în culise ca un copil certat”. Memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran, întâmpinat cu reacții mixte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A folosit aceeași cremă timp de 30 de ani. Când a renunțat la ea, viața i s-a transformat într-un coșmar...
Cancan
Dan Alexa, primele declarații după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu: 'Realitatea este cu totul...
Fanatik.ro
El e Gigi Becali de Dortmund. Omul care aprobă investițiile străine în România este acționar în Bundesliga
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Antonia Salanță, fără inhibiții în Bali. Logodnica lui Daniel Bîrligea a captivat audiența cu pozele sale
Adevărul
Cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa se va construi într-o comună din România. Se vrea reper pe...
Playtech
Obiceiul de 5 minute care îți poate aduce mii de euro în plus la pensie. Metoda funcționează și pentru cei cu...
Digi FM
Pericol ascuns în transportul public. Ce trebuie să faci după fiecare călătorie pentru a evita ploșnițele
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a găsit echipă
Pro FM
Sorin Brotnei spune de ce s-a destrămat trupa Akcent. Totul a plecat de la bani: “El lua mai mult și voia și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
Inflația mănâncă mult din pensiile mici: 2,7 milioane de români nu-și mai pot acoperi cheltuielile de bază
Newsweek
Noul premier NU a menționat creșterea pensiilor în Programul de guvernare. Pensia anticipată, eliminată?
Digi FM
Mihai Bendeac, atac dur la adresa lui Gigi Becali. Ce l-a revoltat după inaugurarea bisericii din Pipera
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
O pisică a urcat pe scenă în timpul finalului din „Romeo și Julieta” și a cucerit internetul: „A furat...
Film Now
Tom Cruise și Elsina Khayrova, mai tânără decât el cu 25 de ani, din nou împreună? Apariția care a stârnit...
UTV
Zendaya și Tom Holland au întors toate privirile la Madrid. Cei doi au dat startul turneului pentru...