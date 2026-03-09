Live TV

Apple testează printarea 3D pentru carcasele de iPhone. Tehnologia ar putea reduce costurile de producție

iPhone 13
Apple analizează posibilitatea de a folosi printarea 3D a aluminiului în procesul de producție al iPhone-urilor, într-o încercare de a face fabricarea dispozitivelor mai eficientă și mai ieftină. Tehnologia ar putea fi utilizată pentru realizarea carcaselor de iPhone, dar și pentru unele componente ale Apple Watch, scrie News.ro.

Potrivit Bloomberg, compania americană evaluează dacă printarea 3D poate fi utilizată pentru producerea carcaselor de iPhone. Aceeași tehnologie ar putea fi aplicată și pentru carcasele ceasurilor Apple Watch.

Nu este pentru prima dată când Apple experimentează această soluție. Două modele de Apple Watch, Watch Ultra 3 și Series 11, au fost deja parțial construite folosind titan printat 3D.

De asemenea, printarea 3D a fost utilizată și pentru realizarea portului USB-C din titan folosit de noul iPhone Air.

Apple încearcă acum să extindă această tehnică și să o aplice la iPhone, produsul care generează cele mai mari venituri pentru companie.

Printarea 3D a întregii carcase ar putea simplifica procesul de producție și ar face fabricarea dispozitivelor mai eficientă. În același timp, costurile de producție ar putea scădea, ceea ce ar permite companiei fie să își crească marjele de profit, fie să compenseze eventualele scumpiri ale unor componente.

Un proces de producție care utilizează mai puțin aluminiu este folosit și pentru noul laptop al companiei, MacBook Neo.

