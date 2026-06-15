Casa ta te spionează: cum pot fi ținute sub control dispozitivele cu tehnologie smart conectate la internet

Sammy Azdoufal încerca să creeze o aplicație care să-i permită să controleze robotul aspirator DJI Romo prin apartamentul său — folosind un controler de PlayStation 5. Bărbatul, care locuiește în Barcelona, a fost surprins de ceea ce s-a întâmplat după ce a folosit Claude Code, o aplicație de programare bazată pe inteligență artificială, pentru a construi micul program. Conectându-se la noua sa aplicație, și-a dat seama rapid că nu putea controla doar propriul aspirator, ci aproape 7.000 de astfel de aparate aflate în casele unor străini din 24 de țări, expunând imagini în direct de la camere și fluxuri audio, planuri de etaj, programe de curățenie și locații fizice, scrie The Times.

Programul Claude Code a descoperit din greșeală o vulnerabilitate de autentificare în backend-ul sistemului de operare al aspiratorului și a permis dispozitivului lui Azdoufal să acceseze mii de alte dispozitive. DJI, o companie cu sediul în China, a remediat vulnerabilitățile și, susține el, a acceptat să-i plătească 30.000 de dolari pentru a-i mulțumi pentru descoperire, conform revistei de tehnologie The Verge.

Descoperirea unor defecte de securitate catastrofale poate fi atât de ușoară, se pare, încât oamenii dau peste ele din întâmplare. Toate acestea sunt îngrozitoare dacă ne gândim la amploarea fără precedent a tehnologiei inteligente instalate astăzi în locuințele noastre.

Industria dispozitivelor inteligente a crescut semnificativ în ultimii ani și se estimează că va ajunge la o valoare de aproape 140 de miliarde de dolari până în 2032, afirmă firma de cercetare MarketsandMarkets, oamenii cumpărând aspiratoare, cuptoare, sonerii, lumini de grădină conectate la Wi-Fi — și chiar răcitoare de vin conectate la internet.

Cu toate acestea, deși oamenii cumpără aceste dispozitive pentru a-și face viața mai ușoară și mai sigură, ele ne-ar putea face, fără să vrem, mai vulnerabili la jafuri digitale la lumina zilei. Potrivit lui Lucy Burnford, director executiv al Coc00n, o companie de securitate cibernetică cu sediul în Londra care efectuează sondaje privind siguranța cibernetică pentru gospodării înstărite, această tehnologie nu este aproape niciodată complet sigură.

„Nu am fost niciodată într-o proprietate — iar clienții noștri au proprietăți de mare valoare — unde am văzut ceva ce aș putea descrie ca având o «arhitectură de rețea» bună, adică unde cineva a analizat toate dispozitivele, modul în care sunt conectate în rețea, care este accesibilitatea și a spus: de fapt, totul este într-o stare foarte bună”, spune Burnford.

Pentru pasionații de securitate cibernetică, a avea o arhitectură de rețea bună este Sfântul Graal. Dacă, de exemplu, arhitectura de rețea a cuiva este plată – așa cum este cazul în majoritatea caselor – înseamnă că fiecare dispozitiv din proprietate este conectat la aceeași rețea Wi-Fi. Această configurație este ideală pentru a fi exploatată de un hacker: dacă acesta poate exploata o vulnerabilitate într-un dispozitiv tehnologic de calitate inferioară, cum ar fi o mașină de tuns iarba inteligentă, ar putea să o folosească pentru a accesa întreaga rețea. Acest lucru, spune Burnford, este echivalentul unui hoț care intră în casa ta printr-o fereastră fragilă de la subsol și, odată ajuns înăuntru, fură totul.

„Un obiect din casa dvs. poate fi configurat foarte sigur, dar altul poate să nu fie”, spune ea. „Și dacă se află în aceeași rețea, vă expuneți riscului unei mișcări laterale de la un dispozitiv nesecurizat — sau ceva conectat într-un mod nesecurizat — către ceva care este securizat, iar acea mișcare laterală atrage riscul”.

„Poți pirata camere web sau chiar monitoare pentru bebeluși – am văzut asta – iar apoi gadgeturile casnice sunt folosite ca un fel de punte pentru a ajunge la un telefon sau laptop; dacă acel laptop este un dispozitiv al companiei, atunci, evident, atragi riscul în organizația care te angajează.”

Consecințele compromiterii acestor rețele pot fi potențial dezastruoase. În 2020, de exemplu, infractorii cibernetici au folosit înregistrări audio deepfake pentru a-l păcăli pe un director de bancă din Hong Kong să creadă că vorbește cu un director executiv de la compania-mamă din Emiratele Arabe Unite. Drept urmare, directorul a autorizat un transfer de 35 de milioane de dolari către conturi frauduloase.

„Obținerea accesului la rețeaua de acasă a directorului le-a permis accesul la datele sale de autentificare, astfel încât au putut executa acest tip de atac de phishing care a dus la frauda financiară”, spune Burnford.

Pentru persoanele înstărite care adoră să-și umple casele cu gadgeturi inteligente, lucrurile încep să devină clare — dar încet, potrivit lui Jo Eccles, fondatoarea agenției imobiliare Eccord. Ea găsește case de lux pentru clienți, multe dintre acestea având instalate tehnologii inteligente. „Înainte, accentul se punea pe securitatea fizică — sisteme de alarmă bune, camere de supraveghere”, spune ea. „Iar acum, oamenii se informează rapid cu privire la pericolele legate de securitatea digitală.”

Iată ce puteți face pentru a vă face casa inteligentă mai inteligentă și mai sigură:

Împărțiți-vă rețelele Wi-Fi

O casă obișnuită are acum multe dispozitive conectate la rețea: difuzoare inteligente, console de jocuri, frigidere, aspiratoare robotizate, mașini de spălat, sonerii video Ring și asistenți Alexa. Cum pot fi securizate?

Primul lucru este să vă împărțiți rețeaua Wi-Fi astfel încât nu toate dispozitivele să fie conectate la aceeași rețea. Acest lucru înseamnă că un dispozitiv nu poate fi folosit cu ușurință ca poartă de acces către altul, spune Burnford. Ea adaugă că acest lucru este aproape întotdeauna ceva ce proprietarii nu fac, permițând tuturor dispozitivelor pe care le dețin să se „vadă” între ele.

„Aceasta este o modalitate foarte importantă de a reduce riscul de mișcare [laterală]”, spune ea. „Nu ar trebui să aveți o singură rețea la care este conectat sistemul de alarmă, la care se conectează copiii dvs. și la care sunt conectate dispozitivele dvs. inteligente. Dacă un singur lucru este compromis, riscați ca totul să fie compromis ulterior.”

Crearea de rețele Wi-Fi separate pentru dispozitivele dvs. inteligente este ușoară. Majoritatea routerelor moderne dispun de opțiuni de rețea pentru oaspeți sau secundare, care vă permit să creați o nouă conexiune Wi-Fi pe lângă cea principală (accesată prin pagina de administrare a routerului). Ar trebui să vă conectați dispozitivele inteligente la această rețea secundară izolată. Dacă un hacker pătrunde în mașina de tuns iarba inteligentă din rețeaua pentru oaspeți, acesta este complet izolat de rețeaua principală la care se conectează laptopurile și smartphone-urile familiei — care conțin adesea detalii bancare și alte informații sensibile.

Rețineți însă că acest lucru poate afecta funcționalitatea dispozitivelor, deoarece acestea nu vor mai putea „comunica” între ele. De exemplu, dacă vă conectați telefonul la rețeaua Wi-Fi principală a casei și difuzoarele audio la rețeaua pentru oaspeți, acestea nu se vor putea sincroniza cu ușurință.

Nu ignorați actualizările

Dacă Apple sau Samsung, de exemplu, vă informează că trebuie să efectuați o actualizare pe telefonul sau tableta dvs., acest lucru se întâmplă adesea deoarece a fost identificată o vulnerabilitate care trebuie remediată. Dacă nu efectuați această actualizare de software, spune Burnford, este ca și cum ați lăsa ușa de la intrare cu încuietoarea defectă și nu ați repara-o.



„Dacă nu instalați actualizarea, rămâneți cu un dispozitiv care este depășit cu săptămâni sau luni și care conține mai multe vulnerabilități cunoscute”, spune ea.

„Unul dintre clienții noștri, o persoană cu o avere extrem de mare, renumită la nivel mondial, are un sistem de automatizare a casei foarte sofisticat care face totul, inclusiv deschiderea de la distanță a ușilor de la intrare. Dar echipa noastră care a mers să inspecteze proprietatea a constatat că software-ul era depășit. Au avut noroc pentru că nimeni nu a descoperit acea vulnerabilitate și nu a intrat prin hacking.”

Aveți grijă cu tehnologia foarte veche

Aveți un iPad sau un iPhone foarte vechi pe care îl folosiți încă sau pe care îl lăsați pe copii să îl folosească? Acestea pot reprezenta un risc, deoarece nu mai sunt susținute de actualizările producătorilor, ceea ce înseamnă că sistemele lor de securitate sunt uneori mult depășite. „Aceste dispozitive sunt mult mai ușor de compromis, deoarece [producătorul] nu mai cercetează vulnerabilitățile și nu mai lansează actualizări regulate”, adaugă Burnford.

Atenție la parole

Poate că este o afirmație evidentă, dar simpla utilizare a unor variante ale aceleiași parole pentru laptop, serviciile bancare digitale, frigiderul pentru vin conectat la net și soneria wi-fi este o idee foarte proastă, deoarece reprezintă o țintă ușoară pentru hackeri. „Pe măsură ce locuințele devin din ce în ce mai conectate, proprietarii ar trebui să ia aceleași măsuri de precauție pe care le-ar lua în cazul oricărui alt dispozitiv conectat la internet”, spune Claire Carter, șefa departamentului de case de țară la agenția imobiliară John D Wood & Co.

… sau renunțați la tot

O altă soluție este, desigur, să reduceți pur și simplu cantitatea de tehnologie interconectată din casa dumneavoastră. La urma urmei, aveți cu adevărat nevoie de un frigider conectat la internet care monitorizează conținutul său sau de un cuptor cu Wi-Fi care reglează temperatura în funcție de tipul de mâncare pe care o pregătiți?

Robert Douge, cofondator al biroului de arhitectură Arya Douge, sugerează că există o „reacție din ce în ce mai puternică împotriva caselor excesiv de tehnologizate” în rândul clienților săi — nu doar din motive de securitate digitală, ci și de bunăstare.

„O perioadă, în special pe piața imobiliară de lux, a existat aproape o cursă pentru a integra cât mai multă tehnologie în viața domestică — panouri de control uriașe, totul controlat prin aplicații, sisteme suprapuse peste alte sisteme”, spune el. „Dar, din ce în ce mai mult, clienții consideră aceste medii mai degrabă epuizante decât eliberatoare.”

Editor : B.E.