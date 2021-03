Cele mai populare jocuri de societate în 2021: pentru adulți, familii, doi jucători

Într-o lume digitală, jocurile de societate nu numai că supraviețuiesc, dar chiar explodează. Clasicele „board games” au influențat nenumărate jocuri video și, la rândul lor, s-au lăsat influențate de acestea. În urma izolării aduse de pandemie, o întreagă industrie analogică prosperă, încurajată și de clipurile fanilor de pe YouTube și de campionatele online. Recent, site-ul Digital Trends a făcut un clasament al celor mai populare jocuri de societate contemporane.

Jocurile de societate sunt din ce în ce mai populare. În vremuri de pandemie, când alegerea activităților de grup e destul de limitată, sunt chiar o soluție ideală. Acum, când am devenit dependenți de ecranele device-urilor, este revigorant, ba chiar uman, să te întreci cu prietenii în jocuri analogice.

Milioane de oameni au făcut pasul de la anevoiosul Monopoly, care le-a marcat tinerețea, la jocuri de societate moderne precum The Settlers of Catan sau Ticket to Ride. Care sunt cele mai noi și mai bune board game-uri? se întreabă site-ul Digital Trends. Greu de ales, mai ales că piața globală e copleșită de multe produse fantastice, care se potrivesc cu o gamă largă de jucători și de interese.

CARCASSONE

Voila... simpla plăcere de-a așeza cărămizi ca să construiești un oraș francez plin de viață. Ce poate fi mai energizant? De pildă, se te furișezi pe terenul prietenului tău și să susții că e al tău, transformând toată munca lui grea în puncte savuroase pentru tine. „Carcassonne” e un joc fermecător și simplu, care ascunde un miez competitiv. Pui cărămidă lângă cărămidă, conectezi drum la drum, unești câmpurile cu alte câmpuri, orașe cu orașe și apoi le revendici ca fiind ale tale. Dacă două zone diferite se ciocnesc, jucătorul cu cele mai multe piese va cuceri tot terenul, așa că trebuie să te hotărăști dacă să construiești în izolare sau să intri în competiție.

SKULL

Un joc popularizat de motocicliști și ideal de jucat într-un bar. Toată lumea are trei trandafiri și un craniu, pe care le pune cu fața-n jos, până când un jucător pariază cât de multe cartonașe va întoarce fără să găsească un craniu. Dacă izbutește acest lucru de două ori, a câștigat jocul, dacă a găsit un craniu, pierde un carton. Cam ca pokerul, dar cu o matematică mult mai simplă. „Skull” e captivant, dezbrăcat de artificii inutile și de bravadă, pe cât de tensionat, pe atât de ușor de învățat. Odată ce știi regulile, este ușor să-ți faci propria versiune în casă, dar design-ul și componentele sunt atât de frumoase, încât vei dori să deții versiunea oficială.

PANDEMIA LEGACY

Lumea este devastată de patru pandemii îngrozitoare. O echipă de experți trebuie să se întreacă pe tot globul ca să găseacă leacul, înainte ca societatea să sfârșească în haos. Lansat pentru prima dată în 2007, Pandemia este un joc de cooperare tensionat, distractiv și provocator, pentru doi până la patru jucători. Ușor de învățat și greu de stăpânit, este considerat deja un clasic și o introducere excelentă în ceea ce au de oferit jocurile moderne.

La început, poate fi copleșitor, dar evoluția treptată a jocului livrează noi provocări și creează o narațiune captivantă și suprinzătoare. Pe parcursul unui an – în cronologia jocului, firește -, orașele vor cădea, personajele vor forma relații și vor dezvolta traume, virusurile vor evolua, iar moștenirea pandemică va fi unică. Surpriza face parte din distracție: acesta este unul dintre cele mai bune jocuri ale ultimilor ani.

FLAMME ROUGE

Pe măsură ce temele și regulile jocurilor moderne devin ce în ce mai elaborate, uneori tânjești după fiorul simplu de-a întrece pe cineva pe linia de sosire. Flamme Rouge este un joc de curse de biciclete genial, care amestecă elegant mașinațiunile dintr-o echipă de ciclism din lumea reală, cu un joc de societate rapid, distractiv, strategic, pentru întreaga familie.

Fiecare dintre cei 2 până la 4 de jucători controlează doi concurenți și are un pachet corespunzător de cărți, cu numerele între 2 și 9. Când îi vine rândul, un jucător trage patru cărți din fiecare teanc și alege una pentru fiecare dintre cicliștii pe care îi deține, pentru a determina cât de departe se deplasează pe pista modulară. Pe măsură ce complexitatea jocurilor de societate se amplifică, Flamme Rouge e un excelent memento despre valoarea eleganței și a simplității.

TWILIGHT IMPERIUM

Există board game-uri mari și există Twilight Imperium. Jocul de strategie, de diplomație și de cucerire galactică este masiv, găzduind patru până la șase jucători într-o galaxie unde încap kilograme de nave spațiale miniaturale din plastic și până la opt ore de joc. Fiecare jucător îmbracă mantaua unei civilizații extraterestre unice, concurând pentru a fi cuceritorul spațiului.

Prima ediție a TI a fost lansată în 1997, devenind standardul jocurilor de societate contemporane. Cea de-a patra ediție, din 2017, încorporează 20 ani de feedback de la jucători într-o versiune surprinzător de rafinată. Există nenumărate variații mai concentrate ale fanteziei TI, disponibile acum în jocurile video sau în alte board game-uri, dar nimic nu se compară cu măreția maximalistă a ediției a IV-a care te face să pierzi zilele și nopți alături de prieteni, pe Babilon 5.