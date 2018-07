Cercetătorii au făcut primul pas pentru crearea unui umanoid zburător în stilul Iron Man

Având în spate o lungă tradiţie în domeniul roboticii, oamenii de ştiinţă japonezi au proiectat ceea cei numesc drona DRAGON, o dronă care se poate adapta autonom, schimbându-şi forma.

Numele acesteia este, de fapt, un acronim de la „Dual-rotor embedded multilink Robot with the Ability of multi-deGree-of-freedom aerial transformatiON”, pe scurt DRAGON, potrivit News.ro.

Este o dronă compusă din mai multe drone mici pe care cercetătorii de la Universitatea din Tokyo au creat-o astfel încât să zboare sub diverse forme, precum o linie curbată sau un triunghi, în funcţie de necesităţile de navigare.

Şi mai interesant este faptul că DRAGON nu are nevoie un om care să comande schimbarea formei, ci poate lua aceste decizii în mod autonom.

Designul dronei, spun oamenii de ştiinţă, a fost inspirat de zmeul tradiţional japonez care ia forma unui dragon şi a cărui coadă este formată din mai multe zmeie mai mici, legate între ele.

Fiecare dintre dronele componente este propulsată de două elice ale căror putere şi direcţie pot fi ajustate pentru a obţine deplasarea pe direcţia dorită. Întregul ansamblu este pus în funcţiune de un sistem computerizat Intel Euclid.

În versiunea actuală, drona funcţionează cu ajutorul unui pachet de baterii care îi conferă o autonomie de doar trei minute.

Cea mai apropiată aplicaţie a dronei DRAGON este navigarea în spaţii restrânse şi în zone în care un om sau un robot obişnuit nu ar avea acces.

De asemenea, prin combinarea a 12 module similare, aceasta se poate transforma într-un braţ robotic zburător care poate fi folosi pentru manipularea şi mişcarea obiectelor.

Cercetării japonezi văd însă şi mai multe domenii de utilizare în viitor pentru drona DRAGON. Un viitor design cu mai multe picioare, spune profesorul Moju Zhao, îi va permite dronei pe lângă zbor, să şi meargă. Astfel, aceasta va putea alege atât forma, cât şi modul de deplasare. Mersul, spre exemplu, ar putea fi ales pentru conservarea energiei atunci când zborul nu este neapărat necesar.

Scopul final al oamenilor de ştiinţă, plecând de la această dronă, este crearea unui umanoid zburător în stilul Iron Man.

