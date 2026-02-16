Concurs secret al Pentagonului: SpaceX, implicată în dezvoltarea unei tehnologii de control vocal al dronelor

SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, și filiala sa deținută în totalitate, xAI, participă la nou concurs secret al Pentagonului pentru producerea unei tehnologii autonome de control vocal al dronelor, anunță persoane familiarizate cu acest subiect pentru Bloomberg. Intrarea celor două companii ale lui Musk – despre care el a anunțat la începutul lunii februarie că vor fuziona – într-o nouă frontieră a dezvoltării armelor bazate pe inteligență artificială marchează o nouă și potențial controversată schimbare pentru Musk. Deși SpaceX este un contractor de apărare bine poziționat, iar Elon Musk este entuziast în ceea ce privește avansarea AI, el se numără printre cei care s-au opus anterior creării de „noi instrumente pentru uciderea oamenilor”.

Companiile lui Musk se numără printre puținele care au fost selectate pentru a concura în cadrul concursului cu premii de 100 de milioane de dolari lansat în ianuarie, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect. Implicarea SpaceX și xAI nu a fost raportată anterior.

Competiția, care va dura șase luni, are ca scop producerea unei tehnologii avansate de roire care poate traduce comenzi vocale în instrucțiuni digitale și poate controla mai multe drone.

Deși este deja posibil să se piloteze mai multe drone simultan, dezvoltarea software-ului pentru a dirija mai multe drone pe mare și în aer ca un roi – care se poate mișca autonom în urmărirea unei ținte – rămâne o provocare. Concursul se va desfășura în etape, în funcție de succesul și interesul participanților, au spus sursele.

Concursul Pentagonului a fost lansat în comun de Unitatea de Inovare a Apărării (DAWG), care se dedică atragerii startup-urilor din Silicon Valley, și Grupul de Război Autonom al Apărării – un element nou lansat sub a doua administrație Trump, care face parte din Comandamentul Operațiunilor Speciale al SUA.

DAWG continuă parțial munca inițiativei Replicator din era Biden, care a căutat să producă mii de drone autonome consumabile. Comandamentul Operațiunilor Speciale, care conduce DAWG, a refuzat să comenteze, anunță Bloomberg.

Efortul urmează să se desfășoare în cinci faze, începând cu dezvoltarea software-ului și continuând cu testarea în condiții reale. Un oficial al apărării a indicat în anunțul din ianuarie al concursului că dronele vor fi utilizate în scopuri ofensive, afirmând că interacțiunea om-mașină „va avea un impact direct asupra letalității și eficacității acestor sisteme”.

Autorizații de securitate

xAI a demarat recent o campanie de recrutare pentru a angaja ingineri din Washington sau de pe Coasta de Vest, care dețin autorizații de securitate active în SUA la nivelurile „secret” sau „strict secret”, pentru a lucra cu contractori federali, potrivit site-ului web al companiei. Caută ingineri software obișnuiți să lucreze cu „agenții guvernamentale, Departamentul Apărării sau contractori federali în proiecte de AI, software sau date”, se menționează într-un anunț de angajare, adăugându-se că procesul de angajare va fi finalizat în termen de o săptămână.

Compania a semnat deja contracte cu Pentagonul pentru integrarea chatbotului său Grok în site-urile guvernamentale, cu scopul de a „împuternici militarii și civilii”, a declarat xAI în decembrie. Anterior, compania obținuse un contract de 200 de milioane de dolari cu Pentagonul pentru integrarea xAI în sistemele militare.

Deși SpaceX este un contractor de lungă durată în domeniul apărării, compania s-a concentrat pe fabricarea de rachete spațiale și sateliți reutilizabili pentru explorarea spațiului, comunicații militare și sisteme de informații, mai degrabă decât pe software pentru arme ofensive. SpaceX, împreună cu Boeing Co. și Lockheed Martin Corp., sunt furnizorii americani de rachete pentru lansarea celor mai sensibili sateliți ai Pentagonului.

Soldat ucrainean instalând echipament satelit Starlink Foto: Profimedia

Musk a susținut anterior interzicerea armelor autonome ofensive care pot selecta și ataca propriile ținte și funcționa fără un control uman semnificativ. În 2015, el a semnat o scrisoare deschisă din partea cercetătorilor din domeniul AI și roboticii care avertiza asupra pericolelor armelor autonome.

xAI, pe care Musk a înființat-o în 2023, deține startup-ul de AI al miliardarului, rețeaua socială X și chatbotul Grok. Compania, care în urmă cu doar câteva săptămâni a acceptat să fuzioneze cu SpaceX într-o tranzacție evaluată la 1,25 trilioane de dolari, are datorii de miliarde de dolari, este asediată de rivali bine finanțați și se confruntă cu o supraveghere reglementară tot mai strictă după ce chatbotul său a răspândit imagini sexualizate. De asemenea, generează venituri reduse în comparație cu SpaceX.

Când cele două companii au convenit să fuzioneze, o declarație a lui Musk pe site-ul SpaceX a afirmat că compania a achiziționat xAI pentru a „forma cel mai ambițios motor de inovare integrat vertical de pe și din afara Pământului, cu AI, rachete, internet spațial, comunicații directe cu dispozitive mobile și cea mai importantă platformă de informații în timp real și de liberă exprimare din lume”.

Musk nu a spus nimic despre combinarea celor două companii pentru a furniza AI în scopul de a oferi software care să susțină tehnologia armelor noi. Dar noua inițiativă a Pentagonului, care va implica ingineri și manageri atât de la xAI, cât și de la SpaceX, va urmări tocmai acest lucru, arată Bloomberg.

Rolul OpenAI

Prima fază a competiției se va concentra doar pe dezvoltarea de software, înainte de a utiliza platforme live ulterior. Software-ul are rolul de a coordona mișcările dronelor în mai multe domenii, cum ar fi aerul și marea, conform descrierii sarcinii făcută de Pentagon. Etapele ulterioare necesită dezvoltarea „conștientizării și partajării informațiilor legate de ținte” și, în cele din urmă, „lansarea până la terminare”.

xAI nu este singura companie avansată de AI care lucrează la noul proiect al Pentagonului. OpenAI susține o propunere de succes din partea Applied Intuition, a raportat anterior Bloomberg, citând oferta depusă și persoane familiarizate cu acest subiect.

OpenAI își va limita contribuția la proiect exclusiv la elementul „controlul misiunii”, care va converti instrucțiunile vocale și de altă natură ale comandanților de pe câmpul de luptă în instrucțiuni digitale, potrivit documentului de prezentare analizat de Bloomberg. Tehnologia OpenAI nu va fi utilizată pentru operarea roiului de drone, integrarea armelor sau autoritatea de țintire, a raportat anterior Bloomberg.

Un purtător de cuvânt al OpenAI a declarat că tehnologia open-source a companiei a fost inclusă în ofertele de concurs ale două companii partenere existente și că OpenAI se va asigura că orice utilizare a instrumentelor sale este în conformitate cu politica sa de utilizare.

În schimb, SpaceX și xAI sunt de așteptat să lucreze împreună la întregul proiect, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect, citate de jurnaliștii americani.

Pentagonul lucrează la soluții tehnologice avansate pentru a contracara roiurile de drone. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Perspectiva integrării chatbot-urilor și a comenzilor voce-text în platformele de arme a alarmat chiar și unii oficiali din domeniul apărării, în ciuda dorinței Pentagonului de a accelera adoptarea AI și a autonomiei, potrivit mai multor persoane. Aceștia au afirmat că ar fi important să se limiteze AI generativă la traducere și să nu i se permită să controleze comportamentul dronelor.

Mai multe persoane și-au exprimat îngrijorarea cu privire la riscurile utilizării AI generative pentru a traduce vocea în decizii operaționale fără intervenția umană.

Această măsură vine în contextul în care angajații marilor laboratoare au plecat după ce și-au exprimat o serie de alte preocupări etice cu privire la industria AI, chiar dacă companiile lider în domeniul AI generativă fac presiuni pentru a obține venituri care să susțină cercetarea și dezvoltarea în curs. Printre aceștia se numără o cercetătoare de la OpenAI care a declarat că este îngrijorată de reclamele din ChatGPT și un cercetător de la Anthropic care și-a dat demisia în mod public, ridicând preocupări mai ample cu privire la dezvoltarea AI.

Modelele lingvistice de mari dimensiuni, care stau la baza chatbot-urilor precum ChatGPT de la OpenAI, sunt predispuse la prejudecăți și la așa-numitele halucinații, ceea ce înseamnă că pot genera rezultate care nu sunt ancorate în realitate, dar pe care AI le poate prezenta ca fiind fiabile.

Noua strategie de accelerare inteligenței artificiale a Pentagonului, lansată în ianuarie, urmărește să „eliberareze” agenții AI pe câmpul de luptă, de la planificarea campaniilor militare până la țintire, implicând potențial lovituri letale.

Contractele de apărare au fost întotdeauna controversate în cadrul companiilor de tehnologie de consum, inclusiv protestele semnificative de la Google din 2018 împotriva efortului Pentagonului numit Project Maven, care intenționa să utilizeze AI pentru a analiza imaginile filmate de drone.

