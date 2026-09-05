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De la iPod-uri la căști cu fir: de ce tot mai mulți tineri din Generația Z optează pentru tehnologia retro

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Provocările cu care se confruntă „generația sensibillor”. Foto: Profimedia
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Din articol
Telefoanele cu clapetă, o alternativă la smartphone Aparatele foto din anii 2000, din nou la modă Game Boy și PSP, alternativa la jocurile online Căștile cu fir, transformate în accesoriu de modă Vinilurile și CD-urile, experiența pe care streamingul nu o oferă Mai mult decât nostalgie

Rețelele sociale și tehnologia digitală au ajuns să ocupe o parte importantă din viața de zi cu zi, în special pentru generațiile care au crescut conectate permanent la Internet. Notificările continue, fluxurile nesfârșite de conținut și teama de a rata ceva, cunoscută sub numele de FOMO, i-au determinat pe unii tineri să caute alternative la smartphone-urile și platformele pe care le folosesc zilnic. Acestor preocupări li se adaugă numărul tot mai mare de reclame și sisteme de urmărire online, precum și temerile legate de confidențialitatea și securitatea datelor. Pentru o parte dintre membrii Generației Z, soluția este surprinzătoare: tehnologia retro, arată Euronews.

Telefoanele cu clapetă, o alternativă la smartphone

Telefoanele simple și modelele cu clapetă revin în atenția tinerilor, în special ca dispozitive secundare pentru weekenduri, vacanțe sau ieșiri cu prietenii.

Unii utilizatori își mută cartela SIM într-un astfel de telefon pentru a limita accesul la rețelele sociale și la aplicațiile care îi distrag constant.

Apelurile și mesajele text rămân disponibile, însă lipsa aplicațiilor moderne reduce semnificativ tentația de a verifica permanent telefonul.

Un exemplu este Nokia 2660 Flip, apreciat pentru autonomia bateriei, prețul accesibil și dimensiunile reduse.

Pentru unii utilizatori, avantajul principal este tocmai faptul că telefonul îi face mai puțin accesibili. Nu mai există notificări constante, reclame sau fluxuri de conținut care să-i țină conectați.

Aparatele foto din anii 2000, din nou la modă

Aparatele foto digitale de la începutul anilor 2000 au revenit și ele în atenția Generației Z. Imaginile granulate, culorile suprasaturate și blițul puternic, considerate cândva limite tehnologice, sunt acum apreciate tocmai pentru aspectul lor imperfect și nostalgic.

Camerele foto din perioada Y2K oferă o alternativă la imaginile extrem de clare și prelucrate realizate cu smartphone-urile moderne.

Modelele Canon PowerShot, Sony Cyber-shot și Nikon Coolpix sunt printre aparatele căutate de cei care vor să recreeze estetica vizuală a anilor 2000.

Camerele video portabile pe casetă sunt, de asemenea, folosite pentru filmarea petrecerilor, festivalurilor și ieșirilor cu prietenii, datorită imaginii specifice și atmosferei nostalgice pe care o creează.

Game Boy și PSP, alternativa la jocurile online

Și consolele portabile clasice revin în atenția tinerilor. Nintendo Game Boy și PlayStation Portable oferă o experiență de joc offline, fără notificări, actualizări permanente, clasamente online sau microtranzacții.

Pentru unii utilizatori, avantajul este tocmai caracterul limitat al acestor dispozitive: pornesc, oferă acces la joc și nu solicită permanent atenția utilizatorului.

Colecționarea unor console mai vechi, precum Game Boy, PlayStation 2 sau Super Nintendo, a devenit, la rândul său, un hobby asociat culturii retro. Cartușele și jocurile fizice oferă și un sentiment de proprietate pe care bibliotecile digitale bazate pe abonamente nu îl oferă întotdeauna.

Căștile cu fir, transformate în accesoriu de modă

Căștile cu fir au revenit și ele în atenția tinerilor, alimentate în parte de estetica Y2K și de aparițiile unor vedete și artiști. Pe lângă aspectul retro, acestea au și avantaje practice: nu necesită încărcare, nu există probleme de conectare wireless, iar prețul este de obicei mai mic decât cel al modelelor premium fără fir.

Pentru unii utilizatori, căștile cu fir reprezintă și o modalitate de a face ascultarea muzicii mai intenționată, în loc să transforme muzica într-un simplu fundal permanent al activităților zilnice.

Vinilurile și CD-urile, experiența pe care streamingul nu o oferă

Revenirea tehnologiei retro nu se limitează la dispozitivele electronice. Discurile de vinil, CD-urile și casetofoanele sunt redescoperite pentru experiența fizică pe care o oferă.

Spre deosebire de serviciile de streaming, ascultarea unui album pe vinil sau CD presupune alegerea unui disc, deschiderea copertei și pornirea efectivă a muzicii.

Pentru unii tineri, acest ritual îi încurajează să asculte un album de la început până la sfârșit, în loc să schimbe piesele după câteva secunde.

În plus, colecțiile de viniluri și CD-uri oferă un sentiment de proprietate asupra muzicii și pot deveni elemente decorative în locuință.

Mai mult decât nostalgie

Popularitatea tehnologiei retro nu înseamnă neapărat că Generația Z renunță la tehnologia modernă. În multe cazuri, dispozitivele vechi sunt folosite alternativ cu smartphone-urile și laptopurile, în funcție de situație. Un telefon cu clapetă poate fi folosit în weekend, o cameră digitală pentru petreceri, iar o consolă veche pentru jocuri offline.

Pentru unii tineri, această revenire la tehnologia anilor 2000 este, prin urmare, mai puțin despre nostalgie și mai mult despre controlul asupra modului în care folosesc tehnologia.

Într-o lume dominată de notificări, algoritmi și conectare permanentă, dispozitivele mai simple oferă ceva ce tehnologia modernă nu mai oferă la fel de ușor: posibilitatea de a fi offline, remarcă Euronews.

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Editor : C.A.

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