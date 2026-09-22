Live TV

Îți lași telefonul la încărcat peste noapte? De ce acest obicei aparent inofensiv poate accelera uzura bateriei

Data publicării:
Riscurile încărcării telefonului pe timp de noapte. Foto Getty Images
Riscurile încărcării telefonului pe timp de noapte. Foto Getty Images Videos similar to this scenario are available.
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Telefonul nu continuă să se încarce necontrolat după ce ajunge la 100% De ce menținerea bateriei la 100% poate accelera uzura Temperatura influențează durata de viață a bateriei De ce telefonul nu trebuie încărcat în pat sau sub pernă

Încărcarea telefonului peste noapte a devenit o practică obișnuită, însă consecințele asupra bateriei pot deveni vizibile în timp. Deși modelele actuale gestionează automat alimentarea după atingerea pragului de 100%, producătorii atrag atenția că menținerea îndelungată la acest nivel, în special la temperaturi ridicate, poate grăbi uzura și reduce treptat autonomia dispozitivului.

Modul în care este alimentat și păstrat un dispozitiv mobil influențează atât funcționarea acestuia, cât și durata de utilizare a componentelor interne.

Telefonul nu continuă să se încarce necontrolat după ce ajunge la 100%

Dispozitivele actuale sunt dotate cu sisteme electronice care gestionează alimentarea și întrerup încărcarea propriu-zisă când bateria ajunge la nivelul maxim stabilit. Ulterior, dacă este folosit, telefonul poate relua periodic procesul pentru a compensa energia consumată cât timp rămâne conectat.

Documentația tehnică publicată de producătorii de dispozitive mobile arată că un smartphone modern nu continuă să înmagazineze energie peste capacitatea pentru care a fost proiectată bateria. Prin urmare, termenul „supraîncărcare” nu descrie corect funcționarea normală a unui aparat compatibil, aflat în stare bună și conectat la un alimentator corespunzător.

Oprirea automată nu înseamnă însă că menținerea telefonului în priză întreaga noapte este lipsită de efecte. Acumulatorii litiu-ion se degradează chimic odată cu trecerea timpului, iar capacitatea lor de a stoca energie scade treptat. Ritmul acestui proces este influențat de vechime, de ciclurile de încărcare, de temperatură și de perioadele în care bateria rămâne la un nivel ridicat.

De ce menținerea bateriei la 100% poate accelera uzura

Producătorii de telefoane precizează că menținerea îndelungată a bateriei la 100% poate contribui, în timp, la uzura acesteia. Efectul nu apare după o singură noapte, însă repetarea frecventă a acestui obicei poate influența durata de viață a acumulatorului.

Pentru a reduce timpul în care bateria rămâne la capacitate maximă, numeroase telefoane oferă opțiuni de încărcare optimizată sau adaptivă. În funcție de model, acestea pot fi activate ori configurate din setările dispozitivului și nu sunt disponibile în aceeași formă pe toate aparatele. Odată pornit acest mecanism, alimentarea poate fi întreruptă în jurul pragului de 80% și reluată înainte de momentul în care utilizatorul își deconectează, de regulă, telefonul, astfel încât nivelul de 100% să fie atins cât mai aproape de ora folosirii.

Anumite modele permit și stabilirea unei limite de încărcare. Pragurile disponibile diferă în funcție de aparat și de versiunea sistemului de operare, putând fi de 80%, 85%, 90% sau 95%. Potrivit explicațiilor publicate de producători, această opțiune reduce timpul în care bateria rămâne la capacitate maximă și poate limita uzura pe termen lung.

Temperatura influențează durata de viață a bateriei

Temperatura este unul dintre factorii care influențează durata de viață a bateriei. Potrivit recomandărilor tehnice publicate de producător, expunerea dispozitivului la temperaturi ambientale de peste 35°C poate deteriora permanent capacitatea acumulatorului, iar încărcarea în asemenea condiții poate accentua degradarea.

Unele huse pot reține căldura produsă în timpul alimentării. Dacă telefonul se încălzește excesiv, recomandarea este ca acesta să fie scos din carcasa de protecție și mutat într-un loc mai răcoros.

În cazul anumitor modele, software-ul poate limita sau opri temporar încărcarea peste pragul de 80% atunci când temperatura bateriei depășește nivelul recomandat. Procesul este reluat după răcirea aparatului. Mecanismul reprezintă o măsură de protecție și nu indică, în mod necesar, o defecțiune.

De ce telefonul nu trebuie încărcat în pat sau sub pernă

Așezarea aparatului sub pernă, sub pătură, pe pat sau pe canapea poate împiedica disiparea căldurii. În plus, materialele textile din apropiere pot favoriza propagarea focului dacă bateria, cablul sau alimentatorul prezintă o defecțiune.

Serviciile publice pentru prevenirea incendiilor recomandă încărcarea dispozitivelor pe o suprafață plană, solidă și stabilă. Autoritățile avertizează că aparatele nu trebuie acoperite și nici lăsate la alimentat în timpul somnului, deoarece o eventuală supraîncălzire, apariția fumului sau izbucnirea unui incendiu ar putea fi observate cu întârziere.

Riscul este mai mare atunci când acumulatorul ori accesoriile prezintă semne de deteriorare. Autoritățile specializate arată că bateriile litiu-ion pot deveni periculoase în urma supraîncălzirii, a deteriorării mecanice sau a unui scurtcircuit. În anumite condiții, acestea pot elibera gaze inflamabile.

Un telefon a cărui baterie s-a umflat, se încinge neobișnuit, emană un miros suspect sau prezintă deformări nu trebuie conectat din nou la priză. Folosirea trebuie întreruptă și atunci când cablul are izolația deteriorată, mufa prezintă contacte expuse ori alimentatorul se încălzește excesiv.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
Metode de curățate chiuvetă din inox. Sursă Foto Getty Images
2
Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și...
Presley Gerber
3
Modelul Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani
leucemie cancerul sangelui
4
Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu...
Călin Georgescu.
5
Răzvan Leu, cel care a depus plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere...
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei
Digi Sport
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
De ce se descarcă telefonul mobil. Foto Getty Images
De ce se descarcă bateria telefonului chiar și atunci când nu îl folosești. Funcțiile care continuă să consume energie
telefonul HUAWEI P smart 2021, Blush Gold
Noul HUAWEI P smart 2021: baterie generoasă și design elegant. Ce aplicații de top conține grație magazinului AppGallery preinstalat
apple crop getty
Apple renunță la orice fel de cabluri
telefonul fara baterie
VIDEO. Telefonul mobil care nu are nevoie de baterie
shutterstock baterie telefon incarcare baterie incarcare telefon
În curând telefoanele mobile vor trebui încărcate doar de patru ori pe an
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan, după reținerea lui Călin Georgescu: Cei care nu au...
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
Puterile medii se reorganizează, în timp ce Trump face ravagii pe...
blocuri aninoasa
Calvarul a zeci de familii din Aninoasa, rămase fără case după...
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (stânga), președintele Consiliului European, Antonio Costa (dreapta), și prim-ministrul Canadei, Mark Carney (centru)
„Prieteni cu beneficii”: Von der Leyen propune un nou tip de relație...
Ultimele știri
Nicușor Dan, la sediul JPMorgan: ce mesaje au primit marii investitori despre deficitul și viitorul economic al României
Vânzările de truse de urgență cresc în Lituania din cauza amenințării la adresa securității din partea Rusiei
Capacitatea totală de rafinare a petrolului din Rusia a scăzut aproape la jumătate din cauza atacurilor ucrainene (evaluare)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Echinocțiul de toamnă 2026. Norocul a trei zodii se schimbă la ora 3:05 pe 23 septembrie
Cancan
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala...
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf renunță la 1,1 milioane de euro din contractul cu Esperance Tunis pentru FCSB
editiadedimineata.ro
Trump interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă pentru ”fake news”
Fanatik.ro
Claudiu Manda, europarlamentar PSD: va fuma din nou pe stadionul Ion Oblemenco, deși e interzis
Adevărul
A găsit 2 miliarde de lire italiene puse la saltea de unchiul decedat. Banca refuză să le primească
Playtech
Ce retrageri de bani de la bancomat pot atrage atenția ANAF. Tranzacțiile care intră în „zona gri” fiscală
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
N-a auzit de România până la întâlnirea cu Diana Belbiță: ”Acum are destule motive să vină”
Pro FM
Raluka nu-și mai ascunde iubirea. Imagini din vacanța cu Guy, după ani în care și-a protejat relația: "E...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Nicolas Cage, schimbare spectaculoasă de look la 62 de ani. Apariție rară alături de soția sa, cu 31 de ani...
Adevarul
De ce se pregătește Europa pentru un conflict mai larg, dincolo de Ucraina. Ceva îngrijorează profund liderii...
Newsweek
Cât ar trebui să coste gazul ca să fie mai rentabil să te încălzești pe curent? Calcule pentru o factură mică
Digi FM
A renunțat la cariera în Drept pentru a plimba câini. La 30 de ani, spune că acum câștigă cu mii de dolari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Echinocțiul de toamnă 2026. Când începe oficial toamna astronomică și de ce ziua devine tot mai scurtă
Digi Animal World
Ce se întâmplă dacă un câine mănâncă un păianjen. Semnele pe care nu trebuie să le ignori
Film Now
Meg Ryan, toată un zâmbet alături de fiul ei. Imagini rare cu actrița din „When Harry Met Sally” și Jack Quaid
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...