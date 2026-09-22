Îți lași telefonul la încărcat peste noapte? De ce acest obicei aparent inofensiv poate accelera uzura bateriei

Încărcarea telefonului peste noapte a devenit o practică obișnuită, însă consecințele asupra bateriei pot deveni vizibile în timp. Deși modelele actuale gestionează automat alimentarea după atingerea pragului de 100%, producătorii atrag atenția că menținerea îndelungată la acest nivel, în special la temperaturi ridicate, poate grăbi uzura și reduce treptat autonomia dispozitivului.

Modul în care este alimentat și păstrat un dispozitiv mobil influențează atât funcționarea acestuia, cât și durata de utilizare a componentelor interne.

Telefonul nu continuă să se încarce necontrolat după ce ajunge la 100%

Dispozitivele actuale sunt dotate cu sisteme electronice care gestionează alimentarea și întrerup încărcarea propriu-zisă când bateria ajunge la nivelul maxim stabilit. Ulterior, dacă este folosit, telefonul poate relua periodic procesul pentru a compensa energia consumată cât timp rămâne conectat.

Documentația tehnică publicată de producătorii de dispozitive mobile arată că un smartphone modern nu continuă să înmagazineze energie peste capacitatea pentru care a fost proiectată bateria. Prin urmare, termenul „supraîncărcare” nu descrie corect funcționarea normală a unui aparat compatibil, aflat în stare bună și conectat la un alimentator corespunzător.

Oprirea automată nu înseamnă însă că menținerea telefonului în priză întreaga noapte este lipsită de efecte. Acumulatorii litiu-ion se degradează chimic odată cu trecerea timpului, iar capacitatea lor de a stoca energie scade treptat. Ritmul acestui proces este influențat de vechime, de ciclurile de încărcare, de temperatură și de perioadele în care bateria rămâne la un nivel ridicat.

De ce menținerea bateriei la 100% poate accelera uzura

Producătorii de telefoane precizează că menținerea îndelungată a bateriei la 100% poate contribui, în timp, la uzura acesteia. Efectul nu apare după o singură noapte, însă repetarea frecventă a acestui obicei poate influența durata de viață a acumulatorului.

Pentru a reduce timpul în care bateria rămâne la capacitate maximă, numeroase telefoane oferă opțiuni de încărcare optimizată sau adaptivă. În funcție de model, acestea pot fi activate ori configurate din setările dispozitivului și nu sunt disponibile în aceeași formă pe toate aparatele. Odată pornit acest mecanism, alimentarea poate fi întreruptă în jurul pragului de 80% și reluată înainte de momentul în care utilizatorul își deconectează, de regulă, telefonul, astfel încât nivelul de 100% să fie atins cât mai aproape de ora folosirii.

Anumite modele permit și stabilirea unei limite de încărcare. Pragurile disponibile diferă în funcție de aparat și de versiunea sistemului de operare, putând fi de 80%, 85%, 90% sau 95%. Potrivit explicațiilor publicate de producători, această opțiune reduce timpul în care bateria rămâne la capacitate maximă și poate limita uzura pe termen lung.

Temperatura influențează durata de viață a bateriei

Temperatura este unul dintre factorii care influențează durata de viață a bateriei. Potrivit recomandărilor tehnice publicate de producător, expunerea dispozitivului la temperaturi ambientale de peste 35°C poate deteriora permanent capacitatea acumulatorului, iar încărcarea în asemenea condiții poate accentua degradarea.

Unele huse pot reține căldura produsă în timpul alimentării. Dacă telefonul se încălzește excesiv, recomandarea este ca acesta să fie scos din carcasa de protecție și mutat într-un loc mai răcoros.

În cazul anumitor modele, software-ul poate limita sau opri temporar încărcarea peste pragul de 80% atunci când temperatura bateriei depășește nivelul recomandat. Procesul este reluat după răcirea aparatului. Mecanismul reprezintă o măsură de protecție și nu indică, în mod necesar, o defecțiune.

De ce telefonul nu trebuie încărcat în pat sau sub pernă

Așezarea aparatului sub pernă, sub pătură, pe pat sau pe canapea poate împiedica disiparea căldurii. În plus, materialele textile din apropiere pot favoriza propagarea focului dacă bateria, cablul sau alimentatorul prezintă o defecțiune.

Serviciile publice pentru prevenirea incendiilor recomandă încărcarea dispozitivelor pe o suprafață plană, solidă și stabilă. Autoritățile avertizează că aparatele nu trebuie acoperite și nici lăsate la alimentat în timpul somnului, deoarece o eventuală supraîncălzire, apariția fumului sau izbucnirea unui incendiu ar putea fi observate cu întârziere.

Riscul este mai mare atunci când acumulatorul ori accesoriile prezintă semne de deteriorare. Autoritățile specializate arată că bateriile litiu-ion pot deveni periculoase în urma supraîncălzirii, a deteriorării mecanice sau a unui scurtcircuit. În anumite condiții, acestea pot elibera gaze inflamabile.

Un telefon a cărui baterie s-a umflat, se încinge neobișnuit, emană un miros suspect sau prezintă deformări nu trebuie conectat din nou la priză. Folosirea trebuie întreruptă și atunci când cablul are izolația deteriorată, mufa prezintă contacte expuse ori alimentatorul se încălzește excesiv.

Editor : C.S.