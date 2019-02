Noutățile aduse de Samsung la telefoanele Galaxy S10. Numărul camerelor ajunge la 5. Care sunt prețurile

Samsung a prezentat noua familie de telefoane premium Galaxy. Este vorba de S10, S10+, S10e şi S10 5G, primul telefon Samsung compatibil cu acest nou standard în telecomunicaţii. De asemenea, în cadrul evenimentului de la San Francisco, a fost dezvăluit şi mult-aşteptatul Galaxy Fold, un dispozitiv pliabil, care poate fi compact cât un telefon sau mare ca o tabletă.

Avem trei variante de S10, cu un design aproape identic, ecran perforat pentru camera frontală, nu "breton", dar cu performanţe diferite de la un model la altul.

„S10 oferă o experienţă Galaxy premium, cu toate trăsăturile pe care aţi ajuns să le îndrăgiţi în ultimul deceniu. S10+ amplică această experienţă. Iar S10e are toate caracteristicile esenţiale, într-un corp mai compact.”

Principalele diferenţe: numărul de camere şi dimensiunea ecranului. S10e are un ecran de 5,8 inchi, trei camere, una pe faţă şi două în spate. S10 are un display de 6,1 inchi şi patru camere - una frontală şi una triplă pe spate. Iar S10 Plus, are un ecran de 6,4 inchi şi cinci camere - una dublă pe faţă şi una posterioară triplă.

Camera lui S10 are un nou mod, care se numeşte modul Instagram. Când faci o poză cu această cameră grozavă, vei putea accesa cu uşurinţă Instagram Stories, vei putea folosi uneltele creative precum stickere, muzică şi altele şi apoi să le împărtăşeşti cu oamenii dragi.

Samsung a mai prezentat şi două dispozitive mai speciale. Este vorba de Galaxy S10 5G, compatibil cu acest nou standard în telecomunicaţii şi Galaxy Fold, un dispozitiv pliabil.

„Cu Galaxy Fold primeşti un telefon inteligent puternic şi o tabletă revoluţionară, într-un singur pachet premium. Când este pliat, are un display de 4,6 inci, dar când dispozitivul se deschide şi lumea vostră se deschide, cu un display flexibil de 7,3 inci, care transformă telefonul într-o tabletă”, afirmă Justin Denison - manager de produs Samsung.

Galaxy S10e este cel mai ieftin din noua gamă Samsung, cu preţuri începând de la 749 de dolari. S10 standard va costa cel puţin 899 de dolari, iar S10 Plus începe de la 999 de dolari. Galaxy Fold, deoarece este un dispozitiv cu totul deosebit, are şi un preţ pe măsură - aproape 2.000 de dolari.

Galaxy S10, S10+ şi S10e vor fi disponibile spre vânzare începând cu data de 8 martie, dar nu în toată lumea. Vestea bună este că în România veți putea achiziţiona unul dintre aceste smartphone-uri începând cu această dată.

FOTO: Gulliver/ Getty Images

