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„Nu-ți pune telefonul în frigider”: Cinci metode pentru a menține dispozitivele la o temperatură optimă vara aceasta

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Female hands with smartphone close up. Woman using mobile phone in spring park
Apel telefonic. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Ferește-le de lumina soarelui Nu-ți pune dispozitivele în frigider Menține camera răcoroasă Atenție la consumul de energie Scoate husele și carcasele

Temperaturile ridicate nu afectează doar oamenii, ci pun la încercare și dispozitivele electronice, de la laptopuri la telefoane mobile. În zilele toride de vară, supraîncălzirea poate duce la încetinirea funcționării, opriri bruște sau chiar deteriorări pe termen lung ale componentelor. Specialiștii atrag atenția că există câteva măsuri simple prin care gadgeturile pot fi protejate eficient de efectele căldurii excesive, anunță Euronews.

Ferește-le de lumina soarelui

Dispozitivele electronice trebuie ținute la umbră. Deși pare simplu, este de evitat să-ți scoți telefonul când ești cu prietenii și să-l lași pe masă sau să-l folosești când ești în deplasare. Chiar și câteva minute de expunere directă la soare pot supraîncălzi telefonul.

Nu-ți pune dispozitivele în frigider

Deși punerea telefoanelor sau a laptopurilor în congelator sau în frigider poate părea o idee bună, acest lucru le poate deteriora la fel de mult ca și expunerea directă la soare.

În primul rând, poate provoca un șoc termic și chiar poate distruge dispozitivul, iar acest lucru prezintă un risc ridicat pentru baterii. De asemenea, frigiderele și congelatoarele sunt umede, ceea ce ar putea face ca apa să pătrundă în gadgeturile dumneavoastră.

Menține camera răcoroasă

Asigură-te că atât tu, cât și dispozitivul care îți aparține rămâneți la răcoare. Poți porni un ventilator sau aerul condiționat, poți proteja ferestrele de lumina directă a soarelui și poți întinde rufele la uscat. Toate măsurile obișnuite pe care le iei pentru a te simți mai răcoros vor ajuta și computerul și telefonul tău.

Atenție la consumul de energie

Nu solicita prea mult telefoanele sau laptopurile în perioadele de căldură intensă. La fel cum nici tu nu îți dorești să fii suprasolicitat.

Streamingul, jocurile și inteligența artificială pot determina dispozitivele să funcționeze mai intens, ceea ce generează mai multă căldură. Chiar și încărcarea și cantitatea de lumină folosită de dispozitiv pot juca un rol important. Sfatul general este să fii atent la ceea ce trebuie să faci cu adevărat pe dispozitiv.

Ai putea chiar să activezi modul de economisire a bateriei pentru a limita funcționalitatea aplicațiilor. De asemenea, poate fi de ajutor să faci pauze scurte și să oprești dispozitivul pentru câteva momente.

Scoate husele și carcasele

La fel ca în cazul oamenilor, și dispozitivele tale pot beneficia de mai puține straturi. Carcasele, husele și alte accesorii pot împiedica circulația aerului. Ai însă grijă să nu scapi telefonul sau laptopul.

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Editor : C.A.

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