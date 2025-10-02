(P) Mai mult decât un smartwatch: Seria HUAWEI WATCH GT6 aduce împreună o baterie care durează 3 săptămâni și un GPS de înaltă precizie

Live TV

Imaginează-ți un ceas inteligent care nu te limitează niciodată: te ține conectat o lungă perioadă de timp, te ghidează în aventurile în aer liber și îți urmărește fiecare bătaie a inimii cu precizie maximă. Noua serie HUAWEI WATCH GT 6 e visul devenit realitate al pasionaților de tehnologie. Cu autonomie impresionantă de până la 21 de zile, GPS ultra-precis și monitorizare avansată a ritmului cardiac prin sistemul TruSense™, aceste modele reprezintă partenerul ideal pentru cei care îmbină performanța cu stilul de viață activ. Fie că alergi, pedalezi sau explorezi trasee necunoscute, fiecare funcție a ceasului este gândită pentru a-ți oferi libertate, siguranță și informații clare ca să-ți optimizezi activitatea și sănătatea. Seria HUAWEI WATCH GT 6 este deja disponibilă pe HUAWEI Store, magazinul online oficial din România.

Libertate fără compromisuri timp de până la 21 de zile

Există momente când „zero baterie” e cea mai neplăcută veste pe care o poți primi de la dispozitivele tale, însă dezamăgirea nu va veni din partea seriei HUAWEI WATCH GT 6. Vei avea parte acum de o baterie revoluționară, ce are o structură optimizată. Alături de algoritmi inteligenți de economisire a energiei, permite modelelor GT 6 Pro și GT 6 46mm să funcționeze până la 21 de zile, iar ediției GT 6 de 41mm până la 14 zile.

Acest salt uriaș în autonomie îți oferă libertatea să petreci mai mult timp explorând, antrenându-te sau pur și simplu bucurându-te de viață, fără a fi nevoie să te gândești la încărcare zilnică.

GPS-ul ultra-precis te păstrează în siguranță pe traseu, oriunde te îndrepți

Dacă ești o persoană activă, știi deja că nu poți să pleci la drum fără un GPS de încredere. Fie că alergi, pedalezi sau explorezi trasee montane, precizia datelor de poziționare este esențială din mai multe motive. Sistemul Sunflower integrat în ceasurile Seriei HUAWEI WATCH GT 6 oferă localizare extrem de exactă, înregistrând corect distanța, altitudinea și viteza. Această precizie nu doar optimizează antrenamentele și performanța, ci contribuie și la siguranța ta, ajutându-te să nu te abați de la traseu. Combinația dintre autonomie extinsă și GPS de înaltă precizie transformă fiecare ieșire în aer liber într-o experiență liberă și fără griji.

Grija pentru sănătatea ta, o prioritate pentru HUAWEI WATCH GT 6

Tehnologia a devenit un real ajutor în tot ce înseamnă îngrijirea sănătății, iar seria HUAWEI WATCH GT 6 e exemplul pentru cum inovațiile ușurează viața.

Iese în evidență sistemul TruSense™, care măsoară ritmul cardiac în timp real, orice activitate desfășori, cu acuratețe comparabilă cu echipamentele medicale certificate. De asemenea, funcția HRV (Heart Rate Variability) oferă informații despre cât de regulat sau variabil îți bate inima, indicând nivelul de stres, efortul depus și starea generală de sănătate. Această monitorizare detaliată îți permite să ajustezi antrenamentele și obiceiurile zilnice, pentru a menține echilibrul fizic și mental.

Funcția Health Insights aduce la încheietura ta toate datele despre starea fizică și emoțională. Analizează somnul, ritmul cardiac, activitatea fizică și chiar emoțiile, extrăgând tendințe-cheie și oferind recomandări personalizate. Rezultatul este un ghid intuitiv pentru a dezvolta obiceiuri mai sănătoase: de la ajustarea somnului până la gestionarea stresului și optimizarea activității fizice.

Performanța pe două roți e la nivel surperior cu Cycling Virtual Power

Pentru cicliști, seria WATCH GT 6 vine cu o premieră care merită explorată: Cycling Virtual Power, primul sistem de acest fel integrat pe smartwatch. Acesta calculează intensitatea efortului depus și puterea de pedalare, fără a necesita un contor dedicat, oferind date precise și fundamentate științific. Astfel, pasionații de ciclism pot ajusta intensitatea antrenamentelor și monitoriza progresul cu precizie profesională, direct de la încheietura mâinii.

Un design premium care îmbină durabilitatea și rafinamentul

Cu seria HUAWEI WATCH GT 6 nu faci compromisuri nici de la stil. Fie că preferi unul mai robust sau obișnuiești să porți accesorii mai elegante, ai modele și culori diferite dintre care să alegi.

Ceasurile impresionează prin ecrane luminoase (până la 3000 niți) care îți promit vizibilitate chiar și în soare puternic. Rama elegantă, în relief, cu temporizator, alături de carcasa din titan, sticla safir și capacul posterior din ceramică nanocristalină creează un mix ideal între rezistență și eleganță.

Seria este disponibilă în două versiuni: modelul de 46 mm, cu un design inspirat din ciclism, într-o culoare verde proaspăt și ramă trei nuanțe degrade, și ediția de 41 mm, cu sistem pivotant de prindere pentru confort și siguranță. Curelele disponibile - țesătură maro, argintiu elegant și fluoroelastomer negru - permit personalizarea look-ului pentru orice ocazie, de la întâlniri de afaceri până la activități sportive.

Noul HUAWEI WATCH GT 6 te așteaptă pe HUAWEI Store

Seria HUAWEI WATCH GT 6 este disponibilă în HUAWEI Store și la partenerii autorizați din România, la prețuri de la 1.249 pentru modelele standard și de 1.799 lei pentru modelele Pro. În perioada 19.09 – 31.10.2025, fiecare achiziție vine cu o curea cadou, un cupon de 200 lei (aplicat în prețul produsului cumpărat) și 10x puncte în HUAWEI Store. De asemenea, dacă îți conectezi noul ceas inteligent la aplicația HUAWEI Health, primești o reducere de 50% timp de o lună pentru aceasta și un an de acces gratuit la pachetele Watch Faces VIP.

