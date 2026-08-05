Routerele unei mărci chinezești conțin o portiță de acces ascunsă care face rețeaua vulnerabilă: comunică la fiecare 35 de secunde

Peste 20 de modele de routere fabricate în China, disponibile în întreaga lume, sunt livrate cu o vulenrabilitate de tip „backdoor” (portiță de acces, n.r.) care ar putea permite accesul și potențiale conexiuni la alte dispozitive din rețea, au declarat miercuri cercetătorii de la firma de securitate cibernetică VulnCheck, potrivit Reuters.

Această descoperire vine să se adauge îngrijorărilor tot mai mari ale Occidentului cu privire la riscurile de securitate cibernetică pe care le prezintă echipamentele de rețea fabricate în China.

Guvernele occidentale avertizează de ani de zile cu privire la hackerii care exploatează astfel de dispozitive, iar autoritățile de reglementare din SUA au luat măsuri în acest an pentru a restricționa importurile de routere fabricate în străinătate.

Portița de acces, neraportată până acum și denumită „Endlessdoors” de către cercetătorii care au descoperit-o, este prezentă în mai multe modele de routere fabricate și comercializate de Zbtlink în întreaga lume sub mărcile Zbtlink și Wiflyer, potrivit lui Jacob Baines, directorul tehnic al VulnCheck, care a descoperit această vulnerabilitate.

Zbtlink nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Baines estimează că cel puțin 100.000 de astfel de routere sunt instalate la nivel mondial, deși nu se poate spune exact unde, a precizat el, sau câte dintre acestea sunt active în SUA.

Guvernele occidentale au avertizat cu privire la hackerii cu legături în China care abuzează de routerele folosite în mici firme și acasă, precum și de alte dispozitive de internet, pentru a obține acces la rețele în vederea unor intruziuni ulterioare, precum și a spionajului cibernetic. Beijingul neagă în mod regulat că ar tolera sau ar desfășura atacuri cibernetice sau spionaj cibernetic.

Comisia Federală pentru Comunicații a SUA a anunțat în martie că interzice importul de routere noi de consum fabricate în străinătate din motive de securitate națională, deși agenția a scutit ulterior multe firme non-chineze. În februarie, statul Texas a dat în judecată TP-Link, un producător de routere cu sediul în California, desprins dintr-o firmă chineză, susținând că această companie a permis Beijingului accesul la dispozitivele consumatorilor americani, o acuzație contestată de companie.

Portița de acces descoperită de Baines comunică automat cu o adresă IP specifică și un domeniu înregistrat în China la fiecare 35 de secunde, a declarat Baines într-o postare pe blog publicată pe site-ul companiei. Oricine controlează aceste domenii ar putea prelua controlul asupra routerului și, potențial, l-ar putea folosi pentru a accesa alte dispozitive din aceeași rețea, a spus el.

Baines a afirmat că majoritatea persoanelor care comandă acest router și îl utilizează pentru mica lor afacere sau acasă probabil că nu au nicio idee că acesta ar putea permite acest tip de acces.

„Dacă îl am în laboratorul meu, în laboratorul de la universitatea mea, practic i-am invitat direct în laborator și ei pot naviga prin rețea după bunul lor plac”, a spus Baines. „Consecințele sunt devastatoare.”

Reuters nu a putut stabili de ce există această ușă ascunsă, ce scop servește sau dacă a fost vreodată folosită în mod abuziv.

Editor : B.E.