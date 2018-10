Wearables. Ceasurile inteligente, fiță sau necesitate?

Peste 80 de milioane de astfel de device-uri au fost vândute, în ultimii 11 ani, în peste 80 de țări din întreaga lume. Nu este un Apple Watch, aşa cum probabil v-aţi fi aşteptat, ci un Fitbit. De altfel, brandul conduce la capitolul wearables,pe glob şi are o bază de date de-a dreptul impresionată. Cei de la Fitbit ştiu câte ore de somn au acumulat utilizatorii lor, câți pași au făcut și nu numai. Am putea spune că știu mai multe despre noi decât ştim chiar noi înşine. Iulia Ionescu şi Ioana Matei, jurnaliste Digi24, au testat două săptămâni un Fitbit Versa şi un tracker. Tragem concluziile şi analizăm şi de ce au ajuns ceasurile și brățările inteligente atât de populare.

Piaţa smartwatch-urilor şi a brăţărilor inteligente, în general, creşte de la an la an. Am vrut să vedem dacă sunt, într-adevăr, atât de utile pe cât se spune.

Potrivit unui studiu realizat de Fitbit, 42% dintre consumatorii care au luat în calcul anul trecut să achiziționeze un produs tip wearable ar fi optat pentru o brățară inteligentă, în timp ce 36% dintre aceștia ar fi preferat un ceas inteligent. Alegerea unei brățări inteligente este motivată de design-ul subțire, ușurința în folosire și prețul competitiv.

IDC, companie globală de consultanță și analiză, estimează că, în următorii ani, brățările inteligente vor continua să ocupe un segment important în clasamentul vânzărilor de produse tip wearable. Mai mult, acestea ocupă în continuare primul loc în topul preferințelor consumatorilor din Australia, Marea Britanie, Japonia, Singapore și Spania.

IOANA, jurnalist Digi24: Să începem cu ce ne interesează cel mai mult, având în vedere că mereu suntem în lipsă de timp: bateria. Fitbit Charge 2 a ţinut încărcat cel mai mult 6 zile, timp în care l-am folosit constant, mi-am verificat pulsul, paşii făcuţi, ba chiar am folosit şi funcţia de relaxare, despre care o să vă povestesc imediat. Ce-i drept, nu am făcut foarte multă mişcare.

IULIA, jurnalist Digi24: Bateria unui Fitbit Versa ţine chiar şi mai mult de patru zile. Smartwatch compatibil cu peste 200 de dispozitive - iOS, Android si Windows Phone.

IOANA: În ceea ce priveşte design-ul, este o combinaţie între un tracker şi un smartwatch. Zic asta pentru că nu are ecranul nici mare, nici mic. Comparativ cu modelul anterior, display-ul este mai mare, însă nu suficient încât să nu îţi doreşti un ceas inteligent. Iar, ca mărime, este destul de gros pe mână, ceea ce i-ar putea nemulţumi pe fanii brăţărilor compacte. Îmi place că are display OLED, ceea ce face informaţiile uşor de citit, chiar dacă e soare afară. În plus, este touchscreen. Ce-i drept, nu are o rată de răspuns extraordinară, dar, dacă foloseşti atingeri mai ferme, îşi va face treaba.

IULIA: Versa are peste 1200 de interfeţe pentru ceas pe care le poti descarcă din aplicaţia Fitbit. Aplicaţiile te ajută să te mobilizezi mai bine pentru a duce un stil de viaţă sănătos şi activ.

IOANA: Pentru a "răsfoi" meniul, există un singur buton, pe laterală, cu ajutorul căruia treci de la ecranul principal, pe care eu am acum ora şi pulsul, la celelalte opţiuni disponibile. Mie îmi arată tipurile de exerciţii pe care le poate înregistra, alarma, baterie şi funcţia de relaxare, de care vă spuneam. Există două variante: 2 sau 5 minute de relaxare, în care trebuie să respiri adânc, aşa cum te ghidează tracker-ul. Este o opţiune foarte utilă pentru cei care au probleme cu pulsul şi vor să şi-l regleze.

IULIA: Monitorizarea pulsului. Primul lucru pe care il observam si care spune foarte multe despre noi si organismal nostru, este ritmul cardiac. Peste 15 tipuri de exerciții monitorizate de la înot, alergare, kickboxing, pilates, yoga, arte marţiale şi multe altele. Funcţionează cu aplicaţia dedicată, unde găseşti toate detaliile legate de activitatea ta fizică.

IOANA: Din aplicaţie, poţi să îţi setezi şi obiective. De exemplu, câţi paşi să faci pe zi, ce distanţă vrei să parcurgi, câte calorii vrei să arzi sau câte ore vrei să dormi pe noapte.

IULIA: Monitorizarea somnului și a calității orelor dormite. Aici este foarte important să vezi care sunt stagiile de somn (REM, adânc, Light sau Awake) și cum activitatea fizică pe care o depui în timpul zilei poate schimba calitatea somnului tău.

IOANA: Şi, foarte util, este faptul că identifică singur ce tip de exerciţiu faci, fără să mai trebuiască să îl setezi tu dinainte. În plus, există şi opţiunea să îl pui pe pauză, dacă ai obosit sau eşti la trecerea de pietoni.

IULIA: Fitbit Coach - clipuri cu exerciții fizice dedicate pe care le găsești direct pe ecranul ceasului.

IOANA: Mi-a plăcut că poţi folosi tracker-ul pe post de ceas deşteptător. Asta dacă dormi cu el la mână. Şi ar fi de preferat, dacă vrei să îţi monitorizeze somnul. Setezi din aplicaţie o oră la care să sune, iar brăţara va începe să vibreze uşor, fără să trezească toată casa. Ce nu mi-a plăcut este faptul că nu are GPS încorporat, aşa că nu e un device potrivit pentru cei care aleargă sau merg mult cu bicicleta. Se conectează la GPS-ul de pe telefon pentru a-ţi calcula distanţa, dar asta înseamnă că va trebui să porţi mereu şi telefonul cu tine.

IULIA: Un alt minus este faptul că Charge 2 nu e wateproof. Este doar rezistent la apă, ceea ce înseamnă că nu se strică dacă mă prinde ploaia, dar nu am cum să înot cu el, de exemplu. Şi ce nu mi-a plăcut este faptul că notificările pe care le primesc pe el sunt destul de puţine. Mă anunţă doar dacă primesc un SMS sau dacă mă sună cineva.

Notificări de la cele mai populare aplicații (practic, tot ce primești pe telefon, poți să vezi si pe ecranul ceasului). Pentru sistemul Android, poți să și răspunzi chiar şi la mesajele primite cu niste mesaje pre-setate. Posibilitatea de a citi notificările este, de altfel, una dintre cele mai căutate feature-uri la un smartwatch.

La ce mai sunt atenţi utilizatorii când vine vorba de wearables?

Cristian China-Birta - consultant social media: Omul, de când a devenit el om, din maimuţa aia, şi-a căutat nişte extensii tehnologice. Întâi a fost băţul, după aia a fost piatra, după aia au fost tot felul de chestii de astea. Acum noi avem wearables, smartwatches. Dar e foarte bine că se întâmplă. De ce? Faţă de băţul ăla de la omul preistoric, care schimba mediul din jur, astea ce fac cu noi? Astea ne schimbă pe noi. Adică noi ne monitorizăm pe noi. Paşi, inimă, transpiraţie, vise, cât dormim, calorii, toate nebuniile astea.

Piața smartwatch-urilor și a brățărilor inteligente este relativ nouă, însă a crescut ca Făt-Frumos. În mai puțin de zece ani, s-a ajuns de la basic fitness trackers, care monitorizau doar câteva elemente biometrice, la device-uri care controlează o aplicație dedicată, unde poți afla totul despre forma ta fizică și nu numai. În era vitezei și a lipsei de timp, nu e de mirare că ideea unui gadget care să îi amintească utilizatorului să bea apă sau să se miște din când când, chiar de la încheietura mâinii, a prins repede. Atât de repede, încât pe piaţă există aproximativ 120 de milioane de astfel de device-uri. Și suntem abia la început, având în vedere estimările, care arată că vânzările vor depăşi 160 de milioane de unităţi, în 2022.

Stelian Muscalu - realizator Business Club: Cred că mai trebuie să lăsăm industria să se aşeze. Cred că nu că nu şi-a spus ultimul cuvânt, nu şi-a spus primul cuvânt şi mai cred că peste câţiva ani, şi nu mulţi, o să râdem de smartwatch-urile pe care le poartă unii şi alţii astăzi, fiindcă ni se vor părea aşa, nişte chestii extrem de light.

Chiar dacă au apărut la câțiva ani după brățările inteligente, smartwatch-urile au recuperat decalajul, iar astăzi beneficiază de cea mai mare popularitate. Asta, în ciuda prețului mai mare. O demonstrează Apple Watch, care, deși este cel mai scump de pe piață, a ajuns să detroneze dispozitive produse de veterani în domeniu ca Fitbit sau Garmin. Iar ultimele statistici arată că și Huawei vine tare din urmă. De ce preferă cumpărătorii smartwatch-uri? Motivele țin de fiecare utilizator în parte.

Cristian China-Birta - consultant social media: Există trei criterii, din punctul meu de vedere, după care îţi iei un smartwatch: fiţă, mă vede omul cu ultimul Fitbit, mamă ce tare sunt, cu ultimul Apple Watch, într-adevăr să testezi, ceea ce am făcut o grămadă dintre noi şi acum nu le mai folosim, şi, trei la mână, chiar ţi-s utile. O mică părticică dintre mulţi alţii, nu noi, le folosesc pentru că sunt foarte utile. Ei folosesc o grămadă de date, ştiu să şi-l seteze.

Mihai Baloianu - visual marketer: Îl folosesc pentru notificări, având în vedere că activitatea mea este legată de online şi când am nevoie să fiu la curent cu mai multe lucruri care se desfăşoară în activitatea mea, sunt momente când nu vreau să pierd notificările.

Sebastian Coţofană, DJ ProFM: Dacă ies cu bicicleta, dacă mă duc la alergat, dacă fac stepper.

Mihai Baloianu - visual marketer: Când ies cu bicicleta, folosesc programele care sunt deja în telefon pe partea aceasta, mai ales pentru a-mi măsura efortul şi caloriile. Nu este o cifră foarte precisă, cum niciun ceas nu poate să o aprecieze, însă îţi face o idee despre exerciţiile pe care le-ai făcut, despre efortul pe care l-ai depus într-o activitate sportivă.

Sebastian Coţofanăm, DJ ProFM: Răspund la mesaje cu dictarea aia care funcţionează foarte bine. Şi îl folosesc la volan ca să răspund la telefon şi se aude bine.

Spre deosebire de ceasurile inteligente, brățările fitness răspund mai rapid nevoilor sportivilor de performanță. Sunt mai subțiri, mai ușor de purtat, iar datele furnizate mult mai precise.

Cristian China-Birta - consultant social media: Există, din ce în ce mai nişate, care sunt foarte foarte bune. Adică, dacă te uiţi la brăţările alea health, eu de exemplu am un Garmin de care-s supermulţumit. E o mizerie, e o brăţară neagră pe mână, nu e nimic de fiţă, ba chiar te faci de telecomandă dacă ieşi undeva să te vadă lumea: ce-ai făcut mă, ca săracii, cu aia? Dar ăla citeşte mult mai bine decât orice smartwatch, care arată bine, transmite un mesaj despre statusul tău.

De altfel, monitorizarea activității fizice este caracteristica de bază a oricărui ceas sau brățară inteligentă. Chiar dacă producătorii adaugă, cu fiecare model, noi și noi funcționalități, utilizatorii vor să știe câți pași au făcut, ce puls au, câte etaje au urcat și cât de aproape sunt de obiectivul setat, fie că este vorba despre caloriile consumate sau kilometrii alergați. Aceste device-uri au devenit un soi de antrenori și nutriționiști digitali, care îți numără caloriile și te motivează cu diverse provocări și recompense, pe parcursul zilei.

Mihai Baloianu - visual marketer: Nu cred că poate să înlocuiască un nutriţionist, pentru că un nutriţionist îţi face o analiză şi poate să îţi configureze un plan alimentar adecvat pentru tine. Ce poţi să faci cu un smartwatch este să îţi monitorizezi aplicarea acelui program în aşa fel încât să te ţii de el şi să nu calci strâmb.

O dată cu lansarea celui mai nou Apple Watch, ceasurile inteligente au trecut la un alt nivel. Device-ul a fost aprobat atât de FDA, cât şi de American Health Association şi este capabil să îi facă utilizatorului o electrocardiogramă. Astfel, gigantul american a impus un nou standard, la care celelalte dispozitive de pe piaţă vor trebui să se ridice.

Cristian China-Birta - consultant social media: De altfel, toate studiile arată, de când s-au inventat smartwatch-urile, că există trei mari probleme identificate de utilizatori: bateria, evident, asta e furculition. La orice chestie modernă, bateria... Doi la mână, foarte ciudat, faptul că semnalul smartwatch-urilor interferează cu semnalul altor device-uri de pe lângă ei, ceea pentru mulţi constituie o problemă. Şi, trei la mână, datele pe care ţi le dau. Ar trebuie să fie obligaţi producătorii: atenţie, astea-s aşa, orientativ e mult spus. Nu le lua ca atare! Adică dacă ăla îţi dă că ai 170 pulsul nu te speria ca să ţi-l faci 170.

Radu Ţibulcă - DJ ProFM: În primul rând, nu i-am văzut utilitatea pentru că pur şi simplu nu m-a captivat şi, în al doilea rând, mi se pare extrem de scump pentru ceea ce oferă el. Şi, să fim serioşi, ce poţi să faci pe ceasul ăla şi nu poţi să faci pe telefonul mobil? Asta cu deschisul mailului, hai să fim serioşi, cine Dumnezeu citeşte mailul de pe smartwatch-ul ala? Şi aşa cum vezi o notificare că ai primit un mail la smartwatch, aşa poţi să vezi o notificare că ai primit un mail pe telefon. Hai să cronometrăm cât durează să duci brăţara la privire şi cât durează să scoţi telefonul din buzunar şi să îl duci la privire.

Sebastian Coţofană - DJ ProFM: E ofticos că n-are. De exemplu, dacă vrei să îţi faci o poză şi eşti singur, dar îţi place ţie de tine într-un moment, pur şi simplu scoţi telefonul, ţi-l pui acolo undeva şi declanşezi de aici selfie-ul. (...) Pot să îţi spun ce nu îmi place. Faptul că mai avem încă o chestie de încărcat. Nu era de ajuns că aveam telefon, toate cele, baterii externe, acum avem şi ceas.

Cu toate acestea, evoluția dispozitivelor din categoria wearables este uimitoare, iar competiția tot mai mare îi determină pe producători să fie din în ce mai atenți la ce scot pe piață. Ce urmează rămâne de văzut.

Stelian Muscalu - realizator Business Club: Poate nici nu va mai fi nevoie să fie o chestiune fizică, poate va fi o hologramă, poate va fi un chip. Deci, aştept momentul ăla în care să zic: "Wow, da, e momentul să-mi iau un smartwatch".

