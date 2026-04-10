„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii aviatorului american dispărut în Iran

Aeronava militara Boeing F-15E a US AirForce, similară celei prăbușite vineri în Iran Foto: Profimedia

Bătăile inimii colonelului din Forțele Aeriene ale SUA, care s-a ascuns două zile în munții din Iran după ce avionul său a fost doborât, au fost urmărite cu ajutorul unor „tehnologii de ultimă generație” într-o operațiune comparată cu căutarea unui fir de nisip în deșert, scrie The Times. Aviatorul, unul dintre cei doi membri ai echipajului unui avion F-15E Strike Eagle doborât de o rachetă iraniană lansată de la umăr, a petrecut două zile încercând să-și ascundă locația de echipele de căutare inamice, în timp ce îi informa pe potențialii săi salvatori unde se afla.

În afară de contactul radio intermitent, tot ce avea era semnalul personal de baliză „vino și ia-mă” (come and get me). Și a îndrăznit să-l activeze doar ocazional, deoarece iranienii ar fi monitorizat cu siguranță mijloacele convenționale de salvare a sa.

Ceea ce a dus în cele din urmă la salvarea sa a fost, însă, departe de a fi convențional. Unul dintre cele mai intrigante secrete ale Operațiunii Epic Fury este modul în care, folosind o piesă excepțională de tehnologie clasificată, CIA a reușit să găsească aviatorul rănit în Iran prin detectarea bătăilor inimii sale, cea mai mică dovadă de viață umană ascunsă într-o crăpătură îngustă de pe creasta unui munte de peste 2.100 de metri.

Tehnologia care a dus la salvarea aviatorului de către comando-urile Seal Team Six a fost dezvăluită acum ca fiind un „instrument” al CIA numit Ghost Murmur (murmur fantomă). Dar este vorba de realitate sau de o fantezie ingenios țesută?

Se pare că a fost dezvoltată ca o invenție „blue skies” (cercetare științifică efectuată doar din curiozitate, fără a urmări o aplicabilitate practică sau comercială, n.r) strict secretă de către Skunk Works al Lockheed Martin, faimosul laborator unde tineri oameni de știință și ingineri străluciți își dedică timpul găsirii de soluții pentru concepte imposibile.

Cum a reușit pilotul SUA rănit în Iran să trimită semnalul care i-a salvat viața. Dispozitiv secret activat în spatele liniilor inamice

Căutând o bătaie de inimă pentru a confirma locația aviatorului, se spune că „agenții umani” ai CIA din Iran s-au bazat pe Ghost Murmur pentru a filtra toate celelalte zgomote de mediu din peisajul arid și a localiza cu precizie poziția ofițerului de sisteme de armament, colonelul cu indicativul DUDE44 Bravo.

John Ratcliffe, directorul CIA, a făcut aluzie la noua tehnologie într-o conferință de presă săptămâna aceasta. „Am mobilizat atât agenți umani, cât și tehnologii sofisticate pe care niciun alt serviciu de informații din lume nu le deține, pentru a face față unei provocări copleșitoare, comparabilă cu căutarea unui singur grăunte de nisip în mijlocul deșertului”, a spus Ratcliffe.

Comunitatea de informații americană păstrează tăcerea cu privire la aceste dezvăluiri. O sursă din serviciile de informații americane a declarat: „Dacă am făcut ceva în secret, este pentru un motiv întemeiat.”

La prima vedere, un dispozitiv futurist de detectare magnetică — Ghost Murmur, în termeni simpli — a localizat bătăile inimii colonelului dispărut pe o distanță de 65 de kilometri.

Un astfel de sistem pare să sfideze legile fizicii cunoscute. Cu toate acestea, când Trump a fost contactat de New York Post — care a dezvăluit pentru prima dată povestea despre Ghost Murmur — cu privire la sistemul exotic de detectare a bătăilor inimii al CIA, el a părut să confirme acuratețea acestei realizări extraordinare.

„A fost foarte important, CIA a fost fantastică. Nimeni nici măcar nu știe ce este. Nimeni nu a auzit vreodată de asta. Avem echipamente la care nimeni nu s-a gândit vreodată”, a declarat el ziarului.

CIA este acum mai mult ca niciodată conectată la industria privată pentru a beneficia de descoperirile tehnologice. Dar Ghost Murmur, așa cum este descris, pare să împingă limitele fizicii dincolo chiar și de cele mai excepționale creiere umane sau computere.

Sursele din serviciile de informații nu au confirmat și nici nu au negat existența Ghost Murmur. Dar, potrivit unor informații, „instrumentul CIA” se bazează pe ceea ce se numește magnetometrie cuantică, care poate detecta semnalele inimilor umane, ajutată de inteligența artificială pentru a elimina toate celelalte zgomote care interferează.

În noaptea operațiunii de salvare, ar fi existat multiple bătăi de inimă, deoarece Garda Revoluționară Islamică (IRGC) era mobilizată în forță în aceeași regiune, căutându-l pe pilotul doborât.

„Ghost Murmur nu are niciun fel de suport în cercetările din domeniul fizicii peer-reviewed (cercetări verificate public de comunitatea științifică, n.r.), chiar și cu ajutorul IA”, spune Scientific American, o revistă specializată în progresele științei și tehnologiei. „Magnetometrele cuantice sunt reale, sunt ultraprecise în detectarea aritmiilor cardiace prin măsurarea câmpurilor magnetice produse de mușchiul cardiac. Dar câmpul magnetic al inimii este slab”, relatează revista.

„La suprafața toracelui, unde te afli la aproximativ zece centimetri distanță de sursă, câmpul magnetic este abia detectabil”, a spus John Wikswo, profesor de inginerie biomedicală și fizică la Universitatea Vanderbilt.

Cu alte cuvinte, cu cât distanța este mai mare, cu atât semnalul bătăilor inimii devine din ce în ce mai slab, așa că detectarea bătăilor inimii colonelului dispărut de la o distanță de 65 de kilometri ar părea o exagerare științifică. Totuși, imaginea „unui singur grăunte de nisip în deșert” a directorului CIA pare să susțină această ipoteză.

Când colonelul dispărut s-a ridicat în picioare în sfârșit pe versantul muntelui, acoperit de tufișuri și copaci, pe măsură ce salvatorii se apropiau, bătăile inimii sale au fost revelate în culori vii.

Indiciul de mișcare de la 65 de kilometri de distanță a fost suficient pentru ca Seal Team Six să urce la bordul elicopterelor forțelor speciale AH-6 Little Bird și să se îndrepte spre locul respectiv. Militarii au fost legați de scaune exterioare atașate elicopterelor pentru o debarcare rapidă.

„Baricadat într-o prăpastie." Cum a fost salvat aviatorul american dispărut vineri în Iran: detaliile cunoscute ale operațiunii

Nu a fost singura realizare revoluționară a CIA. Agenția a lansat un plan elaborat de înșelăciune pentru a-l face pe IRGC să creadă că colonelul dispărut fusese deja salvat și era dus în siguranță într-un convoi rutier pentru a fi scos din țară pe mare.

Nu au fost făcute publice detalii despre misiunea de dezinformare. Se crede însă că CIA a folosit programul spion Pegasus, dezvoltat de o companie israeliană, pentru a sparge mai multe telefoane mobile ale conducerii de la Teheran și ale comandamentului IRGC, cu scopul de a răspândi informații conform cărora aviatorul fusese găsit.

Pegasus, utilizat pe scară largă de serviciile de informații și forțele speciale americane, a fost dezvoltat pentru a asculta convorbirile de pe telefoanele mobile și a colecta date fără a fi detectat. Dar poate fi folosit și pentru a răspândi informații false, trimițând mesaje aparent autentice prin WhatsApp și Signal sub numele titularului contului de telefon.

În final, operațiunea de salvare a colonelului dispărut a implicat peste 150 de avioane și elicoptere, precum și sute de soldați din trupele de operațiuni speciale.

Totuși, tehnologia secretă și manevrele CIA au fost cele care au făcut totul posibil.

