„Indiferent ce testează Rusia, este ceva sofisticat”: Un grup de sateliți rusești au fost observați executând manevre ciudate pe orbită

Doi sateliți rusești au fost observați executând o serie de manevre orbitale mai rar întâlnite, potrivit companiei americane de monitorizare a orbitei terestre COMSPOC, care a precizat că indiferent ce anume testează Rusia, este cu siguranță vorba despre ceva „sofisticat”.

Sateliții rusești COSMOS 2581 și COSMOS 2583 s-au apropiat pe orbită până la o distanță de doar 3 metri unul de celălalt la finalul lunii aprilie.

„Aceasta nu a fost o trecere întâmplătoare – COSMOS 2583 a efectuat mai multe manevre fine pentru a menține această configurație compactă”, a scris COMSPOC într-un mesaj postat pe X împreună cu o animație a mișcărilor executate de sateliți.

Cei doi sateliți în cauză și un al treilea, COSMO 2582, au fost lansați pe orbita joasă a Pământului în februarie 2025 cu o rachetă Soiuz.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Toți cei trei sateliți au fost implicați în recentele operațiuni de întâlnire și proximitate (RPO), precum și „Obiectul F”, un subsatelit lansat pe orbită din satelitul COSMOS 2583.

Sateliții rusești au efectuat alte operațiuni asemănătoare și anul trecut, Rusia având la dispoziție mai mulți „sateliți de inspectare”, inclusiv COSMOS 2542, care s-a apropiat în 2020 de un satelit american de spionaj.

Misteriosul „Obiect F” ar putea fi utilizat în experimente militare, precum inspectarea altor sateliți și trageri la țintă, și pentru testarea tehnologiei de andocare pe orbită sau a zborului în formație.

SUA și China au lansat și ele sateliți care pot monitoriza activitatea altor obiecte de pe orbita terestră. Foto: Profimedia Images

Denumirea „Cosmos” a fost folosită de Uniunea Sovietică și, apoi, de Rusia pentru o gamă largă de sateliți militari și științifici încă din 1962. Unele dintre misiunile acestor sateliți sunt experimentale, secrete sau fac parte din programe militare.

SUA și China au lansat și ele sateliți care pot monitoriza activitatea altor obiecte de pe orbita terestră.

Grupurile formate din trei sateliți, precum cele din Sistemul de supraveghere oceanică navală al Statelor Unite și Yaogan al Chinei, au fost folosite și de principalii rivali din spațiu ai Rusiei. Multe dintre ele sunt folosite pentru operațiuni de spionaj electronic.

Editor : Raul Nețoiu