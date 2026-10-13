Coșul de gunoi care sortează singur deșeurile - nu e scenariu de viitor, ci o invenție dezvoltată la Cluj-Napoca. Cu ajutorul inteligenței artificiale, dispozitivul recunoaște materialele și le sortează automat în doar trei secunde. Invenția românească a fost prezentantă la un târg de sustenabilitate din Paris și a primit o finanțare europeană de 1,6 milioane de euro. Producția în serie este estimată să înceapă în vara anului viitor.

Coșul este gândit pentru spații publice aglomerate, de la malluri și aeroporturi până la sediile companiilor.

„Acest coș de gunoi inteligent nu mai lasă sortarea deșeurilor doar la latitudinea oamenilor. Cu ajutorul inteligenței artificiale, scanează fiecare obiect aruncat, detectează materialul din care acesta este făcut și îl direcționează către fracția potrivită”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Timșa.

Ideea a luat naștere din dorința Alexandrei de a recicla corect și eficient.

„Am observat problema în spații publice închise, în malluri, că deși sunt etichete, oamenii sunt confuzi și fac mereu greșeli, când te uiți înăuntru toate sunt amestecate”, spune Alexandra Chișiu, inventatoarea coșului inteligent.

A făcut primul prototip, pe care l-a și prezentat la un târg de sustenabilitate din Paris. Așa a primit o finanțare europeană de 1,6 milioane de euro. Acum lucrează împreună cu echipa la cea mai bună variantă a produsului.

„Am reușit, în timp, să reducem procesul de sortare de la 30 de secunde la 3 secunde jumate cât e acum, iar procesul de clasificare efectivă a obiectului durează 30 de milisecunde”, explică Oana Mocean, programator.

„Suntem în contact chiar și cu două lanțuri de aeroporturi, care gestionează împreună 98 de aeroporturi la nivel global și ei sunt în continuare interesați de produs”, mai spune mândră Alexandra Chișiu.

„Mi se pare mai eficient și mai ok, mai ales pentru cei care nu sunt atenți”, e de părere cineva.

„Mă uit unde să arunc, dar într-adevăr, sunt situații în care nu știi ce să arunci și, dacă ești cu gunoiul în mână, până la urmă îl arunci la tomberon”, mărturisește altcineva.

Producția în serie este estimată să înceapă în vara anului viitor. Urmează să fie fabricate 80 de astfel de coșuri în fiecare lună.

reporter: Bianca Timșa

operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia