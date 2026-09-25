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Justiţia americană menține interdicţia impusă de Pentagon companiei AI Anthropic. De la ce a pornit conflictul

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Anthropic
Foto: Profimedia
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Din articol
De la ce a pornit conflictul

Un tribunal federal din Washington a refuzat vineri să anuleze interdicţia impusă de Pentagon startup-ului de Inteligenţă Artificială (AI) Anthropic. Departamentul american al Apărării se teme că modelul Claude al companiei Anthropic ar putea refuza anumite misiuni militare.

În urma acestui verdict se menţine interdicţia pentru contractorii armatei americane de a utiliza Anthropic atunci când lucrează pentru Departamentul Apărării, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Pentagonul a inclus în luna martie compania Anthropic pe lista celor care reprezintă un „risc în lanţul de aprovizionare”, un statut rezervat până atunci companiilor străine care au legături cu ţări ostile Statelor Unite.

Într-o procedură judiciară separată, o judecătoare din San Francisco a anulat în august o serie de alte sancţiuni impuse de administraţia preşedintelui Donald Trump împotriva Anthropic, inclusiv ordinul ca toate agenţiile federale să înceteze utilizarea Claude.

Respectiva judecătoare a considerat că invocarea securităţii naţionale în această interdicţie ar fi de fapt o sancţiune împotriva celor care critică administraţia preşedintelui republican.

De la ce a pornit conflictul

Conflictul a izbucnit în februarie, după ce Anthropic a refuzat să permită armatei SUA să folosească modelul Claude pentru supravegherea în masă a populaţiilor şi automatizarea unui atac letal.

Una dintre principalele companii americane dezvoltatoare de AI, Anthropic este evaluată la aproape un trilion de dolari şi se pregăteşte pentru o listare la bursă în această toamnă.

Relaţia acestei companii cu administraţia Trump este însă tensionată. În iunie, cele mai avansate modele ale sale de IA au fost supuse controalelor la export timp de aproape trei săptămâni, blocând accesul la acestea pentru toţi clienţii care nu sunt din SUA, în timp ce Trump insistă că doreşte să menţină avantajul SUA în faţa Chinei în domeniul AI.

De asemenea, Anthropic pledează pentru încetinirea dezvoltării AI, în timp ce majoritatea celorlalte companii americane din sectorul înaltelor tehnologii se opun frânării ritmului de dezvoltare a AI, această opinie din urmă fiind şi cea susţinută de Trump.

Editor : B.P.

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