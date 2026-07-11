Lucrurile obișnuite din locuință care îți afectează internetul. Cum poți avea un semnal Wi-Fi mai bun

Semnalul Wi-Fi poate fi afectat de mai multe obiecte obișnuite din casă, de la cuptorul cu microunde și acvariu până la oglinzi sau pereți groși, scrie BBC. Specialiștii explică de ce apar aceste interferențe și ce poți face pentru a avea o conexiune mai bună.

Alex Hills este un pionier: a fost printre primii oameni de pe Pământ care s-au luptat vreodată cu conexiunea Wi-Fi.

În 1993, el a condus echipa care a construit una dintre primele rețele Wi-Fi de mari dimensiuni, în calitate de profesor la Universitatea Carnegie Mellon din SUA.

Hills povestește această istorie în cartea sa, „Wi-Fi și băieții răi ai radioului”. Însă „băieții răi” nu se referă la gașca sa eteroclită de „cowboy ai internetului” – ci este numele pe care l-a dat obiectelor și proceselor care stau în calea unei funcționări fără probleme a Wi-Fi-ului.

Este posibil ca și casa ta să fie plină de propriii „băieți răi”, care fac tot ce pot pentru a-ți întrerupe memele. Unele dintre aceste perturbări nu sunt deloc surprinzătoare, cum ar fi pereții groși. Altele sunt puțin bizare.

Identificarea acestor obstacole te-ar putea ajuta să-ți repari conexiunea – și ar putea chiar să-ți schimbe modul în care privești una dintre cele mai importante tehnologii din viața ta.

Cuptorul cu microunde poate afecta semnalul Wi-Fi

Timp de 17 ani, niște semnale radio misterioase i-au pus în încurcătură pe astronomii din Australia. Unii au dat vina pe erupțiile solare. Publicul bănuia existența extratereștrilor. În cele din urmă, au aflat că vinovatul se afla mai aproape de casă: telescopul lor capta rafale de energie provenite de la cuptorul cu microunde din birou, la ora prânzului.

Telescoapele nu sunt singura tehnologie vulnerabilă la undele microunde deranjante. Acestea pot perturba și conexiunea Wi-Fi.

Wi-Fi-ul, la fel ca majoritatea tehnologiilor de comunicații fără fir, transmite informații prin unde radio. Guvernele rezervă majoritatea frecvențelor radio pentru scopuri specifice, cum ar fi forțele de ordine, controlul traficului aerian și posturile de radio AM și FM. Dar unele sunt disponibile pentru utilizare publică fără licență.

De exemplu, 2,4 GHz este una dintre cele mai comune frecvențe utilizate de rețelele Wi-Fi și de dispozitivele Bluetooth. Din coincidență, aceasta este și frecvența pe care o folosește cuptorul tău cu microunde pentru a încălzi resturile de mâncare.

Cuptoarele cu microunde sunt ecranate pentru a menține undele de încălzire a ramenului în interiorul aparatului. Dar dacă aveți un cuptor cu microunde vechi și uzat sau dacă deschideți ușa înainte ca prepararea să se termine, Hills spune că acesta poate intra în conflict cu semnalul Wi-Fi.

„Este una dintre cele mai importante surse de interferență despre care se vorbește”, spune Hills. Aceeași problemă poate apărea și din cauza frecvențelor emise de lămpile fluorescente sau de sistemele de aprindere ale mașinilor.

„În zilele noastre, cuptoarele cu microunde nu mai reprezintă o problemă atât de mare”, spune Hills. Sunt mai bine construite, iar rețeaua Wi-Fi poate funcționa pe frecvența de 5 GHz în loc de 2,4 GHz. Dar dacă ai o configurație Wi-Fi mai veche sau un cuptor cu microunde învechit, decongelarea mâncării gata preparate îți poate întrerupe vizionarea de meme.

Acvariile și pereții groși pot crea zone fără semnal

Dacă ai acasă animale de companie acvatice, acestea pot cauza probleme.

„Un semnal radio se slăbește în mod natural odată cu distanța”, spune Hills. „Dar uneori acesta pătrunde printr-un obiect care slăbește semnalul. Noi numim acest fenomen «umbrire».”

Wi-Fi-ul și apa nu se împacă. Printre alte probleme, moleculele de apă pot acționa ca niște magneți minusculi care absorb puterea semnalului radio. Dacă aveți un acvariu între voi și router, acesta poate crea o zonă fără acoperire Wi-Fi.

Efectul de umbră este cea mai mare problemă cu care se confruntă oamenii în ceea ce privește rețelele Wi-Fi, spune Hills – și nu doar din cauza acvariilor.

Undele radio pot traversa relativ ușor unele materiale, precum lemnul și gips-cartonul. Dar dacă aveți pereți din materiale dense, precum cărămida sau betonul, situația este mai dificilă.

„Imaginează-ți o traiectorie în linie dreaptă între router și dispozitivul pe care încerci să-l conectezi”, spune Hills. Semnalul se poate reflecta în încăpere și poate găsi alte căi de a ocoli obiectele. Cu cât sunt mai multe obstacole în cale, cu atât devine mai dificil.

O distanță mai scurtă facilitează, de asemenea, funcționarea Wi-Fi-ului. Amplasarea routerului în centrul casei și ridicarea lui cât mai sus posibil sunt primii pași recomandați.

Dacă asta nu este suficient, poți încerca să folosești un amplificator Wi-Fi, care îți întărește semnalul, sau să înlocuiești routerul cu o rețea de tip mesh care distribuie semnalul Wi-Fi în spațiul tău cu ajutorul unei serii de dispozitive mici. Astfel, nu va trebui să deranjezi bietul peștișor.

Oglinzile și televizoarele pot devia semnalul

Undele microunde pot interfera cu semnalele Wi-Fi, iar acvariile le pot absorbi. Dar există o altă problemă frecventă: reflexia.

Undele radio sunt o altă formă de lumină. Și la fel cum lumina se reflectă de pe suprafețe oglinditoare precum oglinzile, la fel se poate întâmpla și cu semnalul Wi-Fi.

Orice suprafață plană și oglinditoare, cum ar fi un televizor, poate cauza aceeași problemă. Puteți întâmpina aceeași problemă dacă pereții clădirii conțin foi de metal printre materialele de construcție.

Dacă ai o zonă fără semnal în casă, imaginează-ți o linie între tine și router și gândește-te dacă există o oglindă sau un televizor mare care ar putea devia semnalul.

Ai putea lua în considerare mutarea suprafețelor reflectorizante. Sau, dacă nu vrei să modifici amenajarea, aceasta este o altă problemă pe care amplificatoarele Wi-Fi o pot ajuta să o rezolve.

Editor : Ana Petrescu