Live TV

Lucrurile obișnuite din locuință care îți afectează internetul. Cum poți avea un semnal Wi-Fi mai bun

Data publicării:
router with wi-fi
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cuptorul cu microunde poate afecta semnalul Wi-Fi Acvariile și pereții groși pot crea zone fără semnal Oglinzile și televizoarele pot devia semnalul

Semnalul Wi-Fi poate fi afectat de mai multe obiecte obișnuite din casă, de la cuptorul cu microunde și acvariu până la oglinzi sau pereți groși, scrie BBC. Specialiștii explică de ce apar aceste interferențe și ce poți face pentru a avea o conexiune mai bună.

Alex Hills este un pionier: a fost printre primii oameni de pe Pământ care s-au luptat vreodată cu conexiunea Wi-Fi.

În 1993, el a condus echipa care a construit una dintre primele rețele Wi-Fi de mari dimensiuni, în calitate de profesor la Universitatea Carnegie Mellon din SUA.

Hills povestește această istorie în cartea sa, „Wi-Fi și băieții răi ai radioului”. Însă „băieții răi” nu se referă la gașca sa eteroclită de „cowboy ai internetului” – ci este numele pe care l-a dat obiectelor și proceselor care stau în calea unei funcționări fără probleme a Wi-Fi-ului.

Este posibil ca și casa ta să fie plină de propriii „băieți răi”, care fac tot ce pot pentru a-ți întrerupe memele. Unele dintre aceste perturbări nu sunt deloc surprinzătoare, cum ar fi pereții groși. Altele sunt puțin bizare.

Identificarea acestor obstacole te-ar putea ajuta să-ți repari conexiunea – și ar putea chiar să-ți schimbe modul în care privești una dintre cele mai importante tehnologii din viața ta.

Cuptorul cu microunde poate afecta semnalul Wi-Fi

Timp de 17 ani, niște semnale radio misterioase i-au pus în încurcătură pe astronomii din Australia. Unii au dat vina pe erupțiile solare. Publicul bănuia existența extratereștrilor. În cele din urmă, au aflat că vinovatul se afla mai aproape de casă: telescopul lor capta rafale de energie provenite de la cuptorul cu microunde din birou, la ora prânzului.

Telescoapele nu sunt singura tehnologie vulnerabilă la undele microunde deranjante. Acestea pot perturba și conexiunea Wi-Fi.

Wi-Fi-ul, la fel ca majoritatea tehnologiilor de comunicații fără fir, transmite informații prin unde radio. Guvernele rezervă majoritatea frecvențelor radio pentru scopuri specifice, cum ar fi forțele de ordine, controlul traficului aerian și posturile de radio AM și FM. Dar unele sunt disponibile pentru utilizare publică fără licență.

De exemplu, 2,4 GHz este una dintre cele mai comune frecvențe utilizate de rețelele Wi-Fi și de dispozitivele Bluetooth. Din coincidență, aceasta este și frecvența pe care o folosește cuptorul tău cu microunde pentru a încălzi resturile de mâncare.

Cuptoarele cu microunde sunt ecranate pentru a menține undele de încălzire a ramenului în interiorul aparatului. Dar dacă aveți un cuptor cu microunde vechi și uzat sau dacă deschideți ușa înainte ca prepararea să se termine, Hills spune că acesta poate intra în conflict cu semnalul Wi-Fi.

„Este una dintre cele mai importante surse de interferență despre care se vorbește”, spune Hills. Aceeași problemă poate apărea și din cauza frecvențelor emise de lămpile fluorescente sau de sistemele de aprindere ale mașinilor.

„În zilele noastre, cuptoarele cu microunde nu mai reprezintă o problemă atât de mare”, spune Hills. Sunt mai bine construite, iar rețeaua Wi-Fi poate funcționa pe frecvența de 5 GHz în loc de 2,4 GHz. Dar dacă ai o configurație Wi-Fi mai veche sau un cuptor cu microunde învechit, decongelarea mâncării gata preparate îți poate întrerupe vizionarea de meme.

Acvariile și pereții groși pot crea zone fără semnal

Dacă ai acasă animale de companie acvatice, acestea pot cauza probleme.

„Un semnal radio se slăbește în mod natural odată cu distanța”, spune Hills. „Dar uneori acesta pătrunde printr-un obiect care slăbește semnalul. Noi numim acest fenomen «umbrire».”

Wi-Fi-ul și apa nu se împacă. Printre alte probleme, moleculele de apă pot acționa ca niște magneți minusculi care absorb puterea semnalului radio. Dacă aveți un acvariu între voi și router, acesta poate crea o zonă fără acoperire Wi-Fi.

Efectul de umbră este cea mai mare problemă cu care se confruntă oamenii în ceea ce privește rețelele Wi-Fi, spune Hills – și nu doar din cauza acvariilor.

Undele radio pot traversa relativ ușor unele materiale, precum lemnul și gips-cartonul. Dar dacă aveți pereți din materiale dense, precum cărămida sau betonul, situația este mai dificilă.

„Imaginează-ți o traiectorie în linie dreaptă între router și dispozitivul pe care încerci să-l conectezi”, spune Hills. Semnalul se poate reflecta în încăpere și poate găsi alte căi de a ocoli obiectele. Cu cât sunt mai multe obstacole în cale, cu atât devine mai dificil.

O distanță mai scurtă facilitează, de asemenea, funcționarea Wi-Fi-ului. Amplasarea routerului în centrul casei și ridicarea lui cât mai sus posibil sunt primii pași recomandați.

Dacă asta nu este suficient, poți încerca să folosești un amplificator Wi-Fi, care îți întărește semnalul, sau să înlocuiești routerul cu o rețea de tip mesh care distribuie semnalul Wi-Fi în spațiul tău cu ajutorul unei serii de dispozitive mici. Astfel, nu va trebui să deranjezi bietul peștișor.

Oglinzile și televizoarele pot devia semnalul

Undele microunde pot interfera cu semnalele Wi-Fi, iar acvariile le pot absorbi. Dar există o altă problemă frecventă: reflexia.

Undele radio sunt o altă formă de lumină. Și la fel cum lumina se reflectă de pe suprafețe oglinditoare precum oglinzile, la fel se poate întâmpla și cu semnalul Wi-Fi.

Orice suprafață plană și oglinditoare, cum ar fi un televizor, poate cauza aceeași problemă. Puteți întâmpina aceeași problemă dacă pereții clădirii conțin foi de metal printre materialele de construcție.

Dacă ai o zonă fără semnal în casă, imaginează-ți o linie între tine și router și gândește-te dacă există o oglindă sau un televizor mare care ar putea devia semnalul.

Ai putea lua în considerare mutarea suprafețelor reflectorizante. Sau, dacă nu vrei să modifici amenajarea, aceasta este o altă problemă pe care amplificatoarele Wi-Fi o pot ajuta să o rezolve.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să...
Gabi-Muresan
3
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
Vladimir Putin
4
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina...
rostec
5
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aparatele de zbor străine, nu...
"Nebunie" la Spania - Belgia 2-1: Courtois a ieșit de pe teren în lacrimi, iar apoi a urmat dezastrul!
Digi Sport
"Nebunie" la Spania - Belgia 2-1: Courtois a ieșit de pe teren în lacrimi, iar apoi a urmat dezastrul!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oblinzi magurele laser
Oglinzi de un milion de euro bucata, fabricate în România cu tehnologie japoneză de ultimă generație
An attractive young woman with red hair and a red dress working online remotely from her phone and travels. Train travel and reading on mobile phone s
De ce nu merge Wi-Fi-ul în trenurile din Europa. Companiile feroviare din UE promit internet 5G, dar nu îl oferă
fabrică de cuptoare cu microunde in china
China pariază pe cuptoarele cu microunde și aparatele de gătit orez pentru a relansa consumul și a crește economia
digi24.ro
(P) Ghid pentru alegerea oglinzilor de baie: Crearea unui spațiu personal și funcțional
ilustrație cu raza morții a lui Arhimede
Un băiat de 13 ani a reconstruit „raza morții” a lui Arhimede, cu care vechii greci ar fi dat foc unei întregi flote romane
Recomandările redacţiei
drone rusesti
Alertă aeriană: ținte detectate în apropierea localitǎţilor Chilia şi...
contabila calculeaza ceva cu banii in mana
Ce înseamnă pachetul fiscal Omnibus propus de UE pentru firmele din...
Volodimir Zelenski cu un sistem Patriot în fundal
De ce producția de rachete Patriot în Ucraina va fi o misiune foarte...
profimedia-1115555432
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei...
Ultimele știri
Cine poate ieși mai devreme la pensie în România. Lista domeniilor în care se reduce vârsta standard și condițiile prevăzute de lege
Ce face o cremă cu SPF să fie cu adevărat eficientă. Dermatologii explică cum poate contribui la reducerea riscului de cancer de piele
Covor alb de grindină pe Vârful Omu, temperaturile au coborât sub 0 grade. Recomandări pentru turiștii care merg pe munte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă de ghinion până la sfârșitul lunii iulie 2026. Începe cea mai bună perioadă din ultimii doi...
Cancan
O fostă campioană și-a ținut iubitul, avocat celebru, ostatic într-un apartament din București. Trupele...
Fanatik.ro
Ce veste pentru Istvan Kovacs! Cine va arbitra finala Cupei Mondiale: „Așa am auzit dinspre FIFA”
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Transfer senzațional pentru Dan Șucu! L-a prezentat oficial pe atacantul care a rupt plasele în Austria
Adevărul
Fuga din calea iadului: capcana mortală în care au sfârșit localnicii care fugeau de incendiile din Spania...
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Cristi Borcea, în vacanță cu 8 dintre cei 9 copii ai săi. Imagine rară de familie din Grecia: „Pentru unii e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Acerbi pe Chivu, după ce românul nu i-a mai prelungit contractul: "Știm cu toții"
Pro FM
Adda, confesiune din vacanță și imagini în costum de baie: "Eram supărată că nu am reușit să slăbesc 4 kg"
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filme cu Tom Holland. Cele mai bune producții cu actorul din „Spider-Man”
Adevarul
Cum au fost păcăliți spionii europeni de o sursă de la Kremlin. Generalul care a sfidat propriile servicii...
Newsweek
Casa de Pensii, obligată să schimbe formula de recalculare pentru un pensioanr cu grupe. Ia bani mai mulți
Digi FM
Cum arată corveta livrată de Turcia României. E prima navă de luptă nouă care se alătură flotei în peste 30...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Cine e actrița considerată revelația din "Odiseea". Tom Holland și Matt Damon, în rolurile carierei
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...