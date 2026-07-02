Activitatea influencerilor, verificată de ANPC: publicitatea nu era marcată constant, 70% au creat conţinut cu AI fără a informa

Reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au analizat activitatea influencerilor din România şi au constatat, în cazul unora, că postările reprezentând publicitate sau colaborări comerciale nu erau marcate în mod constant. De asemenea, comisarii ANPC au stabilit că 70% dintre influencerii verificaţi foloseau inteligenţa artificială pentru a genera conţinut, fără să informeze însă consumatorii despre acest lucru.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, joi, că Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a participat, alături de alte 20 de autorităţi de protecţie a consumatorilor din întreaga lume, la acţiunea internaţională de monitorizare („Sweep”) organizată de ICPEN, desfăşurată în perioada 23 martie – 8 aprilie 2026.

În cadrul acestei acţiuni, ANPC a analizat activitatea a zece influenceri din România, evaluând respectarea obligaţiilor de transparenţă în promovarea produselor şi serviciilor în mediul online, iar rezultatele au arătat că toţi influencerii verificaţi publicau conţinut cu caracter comercial.

„Verificările au evidenţiat, însă, că în cazul unora dintre aceştia postările care reprezentau publicitate sau colaborări comerciale nu erau marcate în mod constant, iar, în numeroase situaţii, menţiunile privind caracterul comercial al conţinutului au fost insuficient evidenţiate, putând trece cu uşurinţă neobservate de către consumatori. Totodată, analiza a inclus şi utilizarea conţinutului generat sau modificat cu ajutorul inteligenţei artificiale. Potrivit constatărilor ANPC, 70% dintre influencerii care au folosit astfel de materiale nu au informat publicul cu privire la utilizarea tehnologiilor AI, diminuând nivelul de transparenţă necesar unei informări corecte”, au transmis reprezentanţii ANPC.

Ei au adăugat că aceste constatări din România reflectă tendinţele observate la nivel internaţional.

De asemenea, în cadrul acţiunii ICPEN au fost verificaţi 228 de influenceri, dintre care 92% publicau conţinut comercial, însă doar unul din cinci marca în mod corespunzător caracterul comercial al postărilor.

„Într-o economie digitală în care recomandările influencerilor pot influenţa decisiv comportamentul de consum, transparenţa nu reprezintă doar o bună practică, ci o condiţie esenţială pentru protejarea intereselor consumatorilor. Comunităţile online se formează pe încrederea publicului, iar aceasta presupune autenticitate şi transparenţă în comunicare”, a mai precizat sursa citată.

Editor : A.C.