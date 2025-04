Adolescenții sub 16 ani nu vor mai putea face live-uri pe Instagram fără acordul părinților. Meta introduce restricții suplimentare

Meta introduce restricții suplimentare pentru protejarea adolescenților pe Instagram. Tinerii sub 16 ani nu vor mai putea face transmisii live fără aprobarea părinților și vor avea nevoie de permisiune pentru a dezactiva filtrul care estompează imaginile cu nuditate, informează Sky News.

Actualizările fac parte din extinderea programului „Teen Accounts”, lansat de Meta în septembrie, care le oferă părinților mai multe opțiuni de supraveghere a activității online a copiilor.

Meta a anunțat că aproximativ 54 de milioane de adolescenți din întreaga lume au fost deja trecuți pe acest tip de cont, iar noile măsuri vor fi aplicate mai întâi în Marea Britanie, Statele Unite, Canada și Australia.

Printre celelalte măsuri de siguranță deja implementate pe Instagram pentru adolescenți se numără: setarea conturilor ca private în mod implicit, blocarea mesajelor de la necunoscuți, limitarea conținutului sensibil, memento-uri pentru pauze de ecran și restricționarea notificărilor în timpul nopții.

Creșterea reglementărilor în domeniu determină platformele sociale să le ofere părinților mai mult control asupra accesului copiilor la rețelele sociale. În Regatul Unit, Legea privind siguranța online (Online Safety Act) urmează să intre în vigoare și impune platformelor mari să prevină expunerea utilizatorilor, în special a copiilor, la conținut ilegal sau dăunător.

În același timp, companiile din domeniul tech sunt criticate pentru utilizarea criptării end-to-end în aplicațiile de mesagerie, precum Messenger sau WhatsApp, ceea ce, potrivit autorităților, îngreunează lupta împotriva abuzurilor asupra copiilor.

NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) a acuzat compania lui Mark Zuckerberg că „alege să închidă ochii în fața infracțiunilor comise împotriva copiilor” prin introducerea criptării în Messenger. Meta susține, însă, că această funcție este esențială pentru protejarea intimității utilizatorilor.

Editor : Ș.A.