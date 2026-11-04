Live TV

Agenții AI care scapă de sub control ar putea să nu fie cel mai mare pericol. Ce amenințare identifică un nou studiu

Data actualizării: Data publicării:
grafica inteligenta artificiala
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum ar putea un agent AI să devină „suveran”? Cum poate fi prevenit cel mai grav scenariu

Un studiu susține că următorul mare risc al inteligenței artificiale nu îl reprezintă agenții AI care scapă de sub control în timpul îndeplinirii unei sarcini, ci „agenții AI suverani” care ar putea evita orice mecanism de oprire și ar putea amenința securitatea națională, avertizează un raport citat de Euronews.

Următorul mare risc asociat inteligenței artificiale nu îl reprezintă agenții AI care încep să acționeze necontrolat, ci cei care scapă de sub controlul oamenilor și își urmăresc propria supraviețuire la nesfârșit, potrivit unui nou raport.

Centrul pentru o Nouă Securitate Americană (Center for a New American Security – CNAS) a identificat o nouă categorie de amenințări legate de inteligența artificială: așa-numiții «agenți AI suverani» (sovereign agents). Potrivit studiului, acești agenți urmăresc să își asigure propria supraviețuire, independent de supravegherea umană.

Ei sunt diferiți de agenții AI despre care s-a relatat în această vară că au scăpat de sub control, după ce OpenAI, Anthropic, Google DeepMind și Meta au dezvăluit că, în timpul unor evaluări de securitate cibernetică, agenții lor AI au reușit să depășească restricțiile impuse și au atacat organizații reale.

În studiul publicat de think tank-ul cu sediul la Washington, fondat de specialiști cu experiență în diplomație și domeniul militar, cercetătorul în politici privind inteligența artificială Ben Hayum îi numește pe agenții AI care au scăpat de sub control în această vară „agenți persistenți” (persistent agents).

El avertizează însă că adevăratul pericol îl reprezintă „agenții suverani”, care ar putea obține resurse de calcul, s-ar putea replica în diferite rețele și ar putea rezista încercărilor de oprire, generând ceea ce cercetătorul numește „o proliferare fără posibilitatea de oprire”.

„Dacă agenții suverani ar deveni rău intenționați, ar putea încerca să provoace haos în spațiul cibernetic, atacând deopotrivă civili, infrastructuri critice și sisteme de securitate națională”, avertizează raportul.

Cum ar putea un agent AI să devină „suveran”?

Un agent AI ar putea deveni suveran dacă i s-ar cere să supraviețuiască, dacă ar primi o sarcină atât de lungă sau de dificilă încât să nu se încheie niciodată ori dacă ar ajunge la concluzia că menținerea propriei existențe este cea mai bună modalitate de a-și îndeplini misiunea.

Studiul face referire la o platformă numită Conway, lansată în februarie 2026, ai cărei dezvoltatori au susținut că au creat o inteligență artificială capabilă să își asigure singură resursele necesare existenței, să se reproducă și să evolueze fără intervenție umană.

Autorul raportului precizează că, la momentul respectiv, capacitățile agenților AI erau încă limitate, dar că acestea au avansat considerabil între timp.

Dacă agenții suverani ar reuși să construiască o infrastructură rezistentă, descentralizată și imposibil de urmărit, nu ar mai exista niciun mecanism prin care să poată fi opriți, avertizează studiul. Rezultatul ar putea fi o pierdere ireversibilă a controlului.

Raportul descrie un posibil viitor în care o populație diversă de agenți AI, din ce în ce mai inteligenți, ar deveni actori permanenți în societate, cu potențialul de a ataca infrastructuri critice sau de a antrena generații succesive de agenți și mai performanți.

„Prin urmare, Statele Unite trebuie să se pregătească pentru posibilitatea ca măsurile de prevenire să eșueze și să limiteze amploarea acțiunilor pe care agenții suverani le-ar putea desfășura”, se arată în raportul CNAS.

Cum poate fi prevenit cel mai grav scenariu

Autorul formulează opt recomandări pentru prevenirea unui asemenea scenariu. Printre acestea se numără solicitarea adresată dezvoltatorilor de inteligență artificială și agențiilor guvernamentale de a testa agenții suverani și de a crea medii de testare securizate, în care comportamentul acestora să poată fi studiat în condiții de siguranță.

Raportul recomandă, de asemenea, constituirea unui grup de colaborare între sectorul public și cel privat, precum și adoptarea unor noi legi pentru consolidarea securității în punctele-cheie de control, cum ar fi verificarea identității, securitatea cibernetică și sistemele de plăți.

Totodată, autorul solicită Statelor Unite să conducă eforturile internaționale de limitare a lansării modelelor AI ale căror ponderi sunt disponibile public (open-weight models) și de tragere la răspundere a celor care pun în circulație agenți suverani pentru prejudiciile provocate de aceștia.

Studiul apare într-un moment în care companiile de inteligență artificială accelerează dezvoltarea sistemelor autonome bazate pe agenți AI și concluzionează că, în absența unor măsuri de protecție, perioada în care asemenea scenarii mai pot fi prevenite s-ar putea încheia.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
los angeles
1
Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a...
Lukașenko
2
„Nu mai sunt nici forțe, nici resurse, toți sunt obosiți”. Lukașenko anunță când crede că...
Cum se calculează pensia în 2026. Inquam Photos Octav Ganea
3
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare...
Meetings of the parliamentary groups
4
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc sistemul social...
2026-05-14-2298
5
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a...
Adio! Soțul câștigă 30.000.000 de euro pe an, dar și-a luat copiii și a plecat din țară: "Sper să rămân aici"
Digi Sport
Adio! Soțul câștigă 30.000.000 de euro pe an, dar și-a luat copiii și a plecat din țară: "Sper să rămân aici"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicoleta Pauliuc
Cât rezistă România într-o zi fără curent? Astăzi nu știm
Main CNM
Medicina anului 2030, în prim-plan la cea de-a VII-a ediție a Conferinței Naționale MedLife
antiquary,antique,art,Bologna,brocantage,dealer,exhibition,exhibitions,fair,furnishings,furniture,Mercante in Fiera,modern,objects,old,Parma,people,precious,trade,vertical
Misterul Sfintei Agnes, inteligența artificială și furtul de opere de artă: cum a găsit poliția italiană un tablou furat acum 20 de ani
Inteligența artificială
Utilizatorii serviciilor de inteligență artificială consideră că pe ei îi face mai deștepți, iar pe ceilalți mai proști (studiu)
ghiseul.ro-telefon-digitalizare-1536x1024
Amenzile pot fi plătite cu o simplă fotografie, direct pe Ghișeul.ro. Ce poate face noul asistent AI lansat de stat
Recomandările redacţiei
nicusor dan si elbridge colby subsecretar_pentru_politica_de_aparare_al_statelor_unite_ale_americii-32
Surse: N. Dan i-a transmis adjunctului de la Pentagon că România este...
visa waiver
Când scapă românii de vizele pentru SUA. Ce spune Cotroceniul despre...
centrala nucleara cernavoda profimedia
Nuclearelectrica anunţă începerea manevrelor de pornire a Unităţii 1...
george simion sustine un discurs
George Simion, vizită fulger în SUA. Cu cine s-a întâlnit șeful AUR...
Ultimele știri
Prima reacție a MAE după acuzațiile șefei AfD că imigranţii români jefuiesc sistemul social al Germaniei
Giorgia Meloni se distanțează de Donald Trump. Ministrul italian de Externe: „Nu e o susținătoare a MAGA, nici vorbă”
Mike Johnson renunță la conducerea republicanilor din Camera Reprezentanților. Începe lupta pentru succesiunea sa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Sunt departe de a fi un coșmar!” Fiica lui Bruce Willis reacționează după comentariile răutăcioase legate de...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Legătura neștiută dintre Nadia Comăneci și românca ce a câștigat alegerile din SUA!
editiadedimineata.ro
Muntenegru și Albania cer NATO echipe de experți pentru combaterea dezinformării rusești înaintea alegerilor
Fanatik.ro
Lecție de scouting. Câți bani a cheltuit Dinamo ca să-și facă echipă de titlu
Adevărul
Theo Rose, reacție după ce a fost criticată pentru că a cântat la botezul fiului lui Simonis: „Oamenii mei...
Digieconomic
Cine plătește amenda dacă mașina este condusă de altă persoană. Ce obligații are proprietarul autoturismului
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Luis Enrique a "explodat", după 6-0 în UCL: "Bătaie de joc! Unde suntem aici, în curtea școlii?"
Pro FM
Cher reacționează după ce Michael Douglas a ironizat câștigarea Oscarului de către artistă, în 1988, în fața...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Pierce Brosnan, despre actorul cu cele mai mari șanse să fie noul James Bond: „E atât de puternic”. Au jucat...
Adevarul
Un cătun întreg, la prețul unui tractor vechi. Un cuplu a cumpărat șapte case și două hambare cu doar 30.000...
Newsweek
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul mediu 35 sau 40 de ani? Câte puncte obții?
Digi FM
Țara din Europa care ar putea intra la anul în UE. A devenit tot mai populară și pentru vacanțele românilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Ultimele zile ale lui Eric Dane, povestite de soție. Ce s-a întâmplat în spital înainte ca actorul să moară...
UTV
Iulia Vântur se deghiza în agent de pază ca să ajungă la Salman Khan, în timpul filmărilor din România...