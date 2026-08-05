Ai bifat vreodată căsuța „Nu sunt robot”? Avertismentul DNSC despre noua metodă prin care îți pot fi furate datele

O bifă aparent banală în căsuța „Nu sunt robot” poate ascunde una dintre cele mai noi metode folosite de infractorii cibernetici pentru a compromite calculatoarele victimelor. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că atacurile de tip „ClickFix”, deghizate în verificări CAPTCHA legitime, îi determină pe utilizatori să execute singuri comenzi periculoase, oferind astfel acces la parole, date bancare și alte informații sensibile.

Instituția atrage atenția că atacurile bazate pe inginerie socială devin tot mai sofisticate și exploatează gesturile pe care utilizatorii le fac din obișnuință în mediul online.

Cum funcționează înșelătoria care imită verificarea „Nu sunt robot”

DNSC avertizează asupra unei campanii de fraudă online care exploatează încrederea utilizatorilor în verificările CAPTCHA. Potrivit specialiștilor, atacatorii folosesc pagini care imită ferestrele autentice „Nu sunt robot” pentru a convinge victimele să ruleze comenzi malițioase direct pe propriul calculator, ceea ce poate duce la compromiterea dispozitivului și la furtul informațiilor personale.

Verificările CAPTCHA au devenit o prezență obișnuită pe internet, fiind utilizate de site-uri pentru a diferenția utilizatorii reali de programele automate. Tocmai această familiaritate este exploatată de atacatori. Metoda, cunoscută în domeniul securității informatice sub denumirea „ClickFix”, presupune afișarea unei pagini care pare autentică și îi solicită utilizatorului să confirme că este om. În locul testului obișnuit, în care trebuie selectate imagini sau bifată o căsuță, persoana este îndrumată să urmeze o serie de pași prezentați drept parte a procesului de verificare.

În multe cazuri, pagina solicită apăsarea combinației de taste Windows + R, apoi Ctrl + V și, în final, Enter. Utilizatorul nu știe însă că, imediat după accesarea paginii, un cod malițios este copiat automat în clipboard, adică în memoria temporară utilizată pentru operațiunile de copiere și lipire. Prin executarea acelei comenzi, programul malițios este instalat chiar de victimă, fără ca atacatorul să mai fie nevoit să exploateze alte vulnerabilități.

De ce această metodă este atât de eficientă

Succesul acestor atacuri se bazează pe un principiu simplu: oamenii au ajuns să considere verificările CAPTCHA o etapă firească a navigării pe internet. În loc să exploateze o vulnerabilitate tehnică, infractorii profită de încrederea utilizatorilor. Pagina afișează logouri cunoscute sau mesaje care imită servicii populare, precum „Google reCAPTCHA” ori „Cloudflare”, iar instrucțiunile sunt formulate astfel încât să pară necesare pentru continuarea accesului la conținut.

Ce se poate întâmpla după executarea comenzilor

Odată lansat codul malițios, atacatorii pot instala diferite tipuri de programe periculoase. În funcție de campania utilizată, acestea pot fura parolele salvate în browser, cookie-urile de autentificare, date bancare, portofele de criptomonede sau alte fișiere personale. În anumite situații, dispozitivul poate fi controlat de la distanță și folosit ulterior pentru alte atacuri cibernetice.

Experții avertizează că multe dintre aceste programe rulează în fundal, fără să afișeze ferestre sau mesaje de eroare, ceea ce face ca utilizatorul să nu observe imediat compromiterea sistemului.

Cum recunoști un CAPTCHA fals

Potrivit recomandărilor DNSC, există câteva semnale clare care indică faptul că verificarea afișată nu este autentică. Un serviciu legitim nu va solicita niciodată deschiderea ferestrei Run, a PowerShell, a Terminalului sau a Command Prompt și nici copierea ori executarea unor comenzi pentru validarea identității utilizatorului.

De asemenea, un CAPTCHA autentic nu cere folosirea unor combinații speciale de taste și nici lipirea unui cod în sistemul de operare. Dacă întâlniți o astfel de solicitare, pagina trebuie închisă imediat.

Ce trebuie făcut dacă ai căzut în capcană

DNSC recomandă ca persoanele care au urmat instrucțiunile afișate de o astfel de pagină să deconecteze imediat dispozitivul de la internet și să efectueze o scanare completă cu o soluție antivirus actualizată. Totodată, este indicată schimbarea parolelor conturilor importante de pe un dispozitiv sigur și activarea autentificării în doi pași, acolo unde această opțiune este disponibilă.

În cazul în care există suspiciuni privind compromiterea unor conturi bancare sau efectuarea unor tranzacții neautorizate, utilizatorii ar trebui să contacteze fără întârziere instituția financiară și să monitorizeze activitatea conturilor.

Editor : C.S.