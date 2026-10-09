Live TV

Anthropic interzice abuzurile repetate față de chatbotul Claude. Cum ar trebui să vorbim cu inteligența artificială

Data publicării:
claude anthropic
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Nu poți fi crud cu numerele și matematica” Ar trebui să fim politicoși cu inteligența artificială?

Compania americană Anthropic, care dezvoltă chatbotul Claude, a stârnit controverse după ce a anunțat că va interzice comportamentele abuzive repetate și nejustificate ale utilizatorilor față de sistemele sale de inteligență artificială. Noua politică, aplicabilă doar în cazuri extreme, permite întreruperea conversațiilor cu utilizatorii care manifestă un comportament considerat „crud” și reaprinde dezbaterea despre modul în care ar trebui să comunicăm cu inteligența artificială, relatează BBC.

Acest tip de comportament va fi inclus pe lista practicilor interzise, alături de hărțuirea altor persoane, promovarea autovătămării și crearea de imagini intime fără consimțământul persoanelor vizate.

Deși Anthropic a precizat că noua regulă se va aplica numai în „cazuri extreme” de abuz repetat, decizia a reaprins dezbaterea privind modul în care ar trebui să comunicăm cu instrumentele de inteligență artificială.

Compania a explicat că măsura nu vizează „manifestările obișnuite de frustrare ale utilizatorilor, exprimarea dezacordului, temele creative întunecate sau testarea și cercetarea modelelor”, sugerând că se va aplica doar în situațiile în care comportamentul abuziv este în mod evident deliberat. Rămâne însă neclar ce anume consideră Anthropic drept „comportament abuziv sau crud” față de modelele sale.

„Nu poți fi crud cu numerele și matematica”

Capturi de ecran cu noua politică au fost distribuite și comentate intens pe rețelele sociale. Unii utilizatori au salutat măsura, considerând că promovează bunele maniere sau contribuie la protejarea bunăstării modelelor AI.

Alții au criticat însă inițiativa. O persoană a calificat-o drept „profund greșită”, în timp ce alta a sugerat că ar putea diminua gravitatea abuzurilor îndreptate împotriva oamenilor și animalelor.

„Nu poți fi crud cu numerele și matematica”, a scris pe LinkedIn dr. Barry Scannell, partener specializat în tehnologie la firma irlandeză de avocatură William Fry. „Acest nivel de antropomorfizare a inteligenței artificiale este dăunător. Îi determină pe oameni să creadă că AI este ceva ce, în realitate, nu este”, a adăugat el.

Mustafa Suleyman, directorul diviziei de inteligență artificială de la Microsoft, care în septembrie criticase compania rivală Anthropic pentru că tratează AI ca și cum ar fi umană, a reacționat la actualizarea politicii printr-un emoji reprezentând o față care se topește.

Modificările, relatate inițial de publicația de tehnologie The Verge, au fost introduse în urma revizuirii anuale a politicii de utilizare a companiei.

Aceasta a fost actualizată și pentru a aborda riscuri noi sau emergente în alte domenii. Printre schimbări se numără interzicerea utilizării Claude pentru „campanii înșelătoare”, precum și clarificarea faptului că instrumentul nu poate fi folosit pentru a „induce în eroare alegătorii sau a perturba alegerile”, în contextul apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite.

Anthropic a precizat joi că politica sa interzicea deja utilizarea instrumentelor companiei pentru dezvoltarea armelor. Totuși, niciuna dintre aceste modificări nu a atras la fel de multă atenție și nu a provocat atâtea reacții precum decizia de a interzice comportamentul abuziv al utilizatorilor față de chatboți.

Ar trebui să fim politicoși cu inteligența artificială?

Noua regulă readuce în discuție o întrebare intens dezbătută: ar trebui să ne adresăm politicos instrumentelor de inteligență artificială generativă sau putem adopta un ton direct, chiar nepoliticos?

Unii experți susțin că folosirea expresiilor „te rog” și „mulțumesc” în conversațiile cu instrumente precum ChatGPT este inutilă și consumă tokenuri, unitățile de text folosite de modelele lingvistice mari pentru a procesa solicitările și a genera răspunsuri. Alții consideră că politețea poate contribui la obținerea unor răspunsuri de calitate mai bună.

Anul trecut, când un utilizator al platformei X l-a întrebat despre costurile cu energia electrică generate de răspunsurile ChatGPT la mesajele care conțin „te rog” și „mulțumesc”, directorul general al OpenAI, Sam Altman, a răspuns că este vorba despre „zeci de milioane de dolari cheltuite cu folos, nu se știe niciodată”.

Dincolo de dezbaterea privind necesitatea adoptării unui ton politicos față de inteligența artificială, unii experți atrag atenția că modul în care oamenii interacționează cu chatboții ar putea influența și relațiile interumane. Potrivit acestora, obișnuința de a folosi un limbaj agresiv sau abuziv în conversațiile cu AI s-ar putea reflecta, în timp, și în felul în care comunicăm cu ceilalți.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dr. viorica radoi
1
Analiza din sânge care poate identifica tumorile
Rockwell B-1B Lancer 86-0129 takes off from RAF Fairford, UK, in support of Operation Epic Fury. Credit JTW Aviation Images / Alamy.
2
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție...
2026-10-08-4416
3
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
Ludovic Orban.
4
Ludovic Orban, despre desemnarea lui Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de...
Christa Pike
5
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de...
Ținuta care a făcut înconjurul lumii a fost interzisă! ”Trebuie să ai mare curaj să porți așa ceva”
Digi Sport
Ținuta care a făcut înconjurul lumii a fost interzisă! ”Trebuie să ai mare curaj să porți așa ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Peter Thiel
Peter Thiel îi atacă dur pe Obama și pe Papa Leon în noile sale prelegeri despre „Anticrist”
DC: Trump Departure en route Denton, Texas, Washington, District of Columbia, USA - 01 Oct 2026
Trump îi declară „inamici” pe toți cei care continuă să folosească termenul de „inteligență artificială” în locul celui decis de el
grafica inteligenta artificiala
ONU va instrui parlamentarii români în inteligență artificială. Un deputat PNL explică ce va aborda programul: „E un prim pas serios”
profimedia-0289794745
Finlanda oprește lucrările la centre AI ale Google: „Este o problemă gravă”. Investiția de 13 miliarde de euro, blocată
profimedia-1134796735
Franța intră în cursa cu giganții AI din China. Mistral lansează un model cu un trilion de parametri
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PRESEDINTE - DESEMNARE -PRIM-MINISTRU - 5 OCT 2026
Luca Niculescu dezvăluie cum l-a convins Nicușor Dan să accepte...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan taie orice variantă cu PNL și PSD în același guvern: „Nu vom...
luca niculescu ID233071-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
„Toate opțiunile sunt pe masă”. Luca Niculescu ia în calcul un guvern...
INSTANT_ROBERT_NEGOITA_04_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Robert Negoiță: „Nu e panică” în PSD. De ce se ferește partidul să...
Ultimele știri
Bloggerul militar rus arestat în Muntenegru a fost declarat ameninţare la adresa securităţii naţionale și expulzat
Ce carte i-a plăcut cel mai mult anul acesta lui Luca Niculescu: „Se citește ca un roman polițist”
Şarpe găsit în cadă, încolăcit pe furtunul de la duş, în timp ce o femeie din Medgidia se pregătea să-și îmbăieze copilul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pur și simplu wow! Catherine Zeta-Jones, ca o puștoaică în New York, în colanți din piele și pantofi cu...
Cancan
Manelista Roxana, regină pe yachtul milionarului TINMAR care a dus-o acasă cu avion privat!
Fanatik.ro
Prețuri halucinante la un meci din Liga a 4-a! Bilete mai scumpe decât la un derby de SuperLiga
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
Un fost jucător din Liga 1, gest oribil la adresa unui copil. Prima decizie după scandal
Adevărul
De ce se oferă PSD să voteze un guvern PNL-UDMR din care nu face parte. Strategia lui Grindeanu, explicată de...
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Probleme pentru Adriana Iliescu, femeia care a devenit mamă la 66 de ani. Se judecă de peste 20 de ani cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Momente neverosimile: a omorât arbitrul în timpul meciului cu o lovitură și a fost arestat pe loc!
Pro FM
Un rol celebru, o dependență dezastruoasă, Demi Moore și Madonna. Povestea din culisele Hollywoodului...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tommy Lee Jones, prima apariție pe covorul roșu la mai bine de nouă luni de la moartea fiicei sale. Ethan...
Adevarul
Polițiștii din Satu Mare au o nouă misiune: să cântărească lemnele de foc pentru încălzirea sediilor. Val de...
Newsweek
Un pensionar va primi o creștere de 1.400 lei a pensiei. Instanța a decis că a muncit în condiții speciale
Digi FM
Prăjitură cu mere și scorțișoară. Rețeta simplă, pufoasă și aromată, perfectă pentru zilele reci
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mormântul lui Tutankhamon ar putea ascunde un secret vechi de peste 3.300 de ani. Descoperirea care ar putea...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Joe Manganiello rupe tăcerea despre anii cu Sofia Vergara: "Eram din ce în ce mai bolnav". Ce acuzații îi...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”