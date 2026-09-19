Anthropic își construiește un laborator de biologie. Cum vrea compania să folosească IA pentru accelerarea descoperirii de medicamente

Anthropic a înființat discret un laborator dedicat cercetării în domeniul biologiei fizice, în timp ce își extinde ambițiile în domeniul științelor vieții și al dezvoltării de medicamente cu ajutorul inteligenței artificiale. Compania spune că vrea să folosească IA pentru a accelera cercetarea și pentru a contribui la descoperirea unor tratamente pentru boli rare sau afecțiuni considerate dificil de tratat, arată Reuters.

Într-o perioadă în care temerile legate de IA domină dezbaterea publică, startup-ul a construit un laborator destinat experimentelor fizice în zona golfului San Francisco, au declarat pentru Reuters două persoane familiarizate cu subiectul. Anthropic a afirmat că dorește să contribuie la descoperirea unor tratamente pentru boli rare, iar activitatea sa în domeniul biologiei a depășit etapa evaluărilor „in silico”, realizate exclusiv pe computer.

Într-un interviu acordat marți agenției Reuters, Eric Kauderer-Abrams, directorul departamentului de științe ale vieții de la Anthropic, a confirmat existența laboratorului de cercetare al companiei.

„Credem că, în domeniul biologiei, testul final este și va rămâne, pentru o perioadă, munca de laborator propriu-zisă”, a spus el. „Facem cu siguranță asta astăzi, iar abordarea noastră ar fi una tipică pentru majoritatea companiilor din domeniul biotehnologiei, unde o parte din activități se desfășoară în propriile noastre facilități, iar o altă parte în colaborare cu parteneri externi.”

Un purtător de cuvânt al Anthropic a precizat ulterior că laboratorul companiei nu este destinat în mod specific descoperirii de medicamente și a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Această mișcare reprezintă un pas către ambiția Anthropic de a contribui la combaterea unor boli pe care industria farmaceutică le consideră mai puțin atractive din punct de vedere comercial. Succesul oricărui program de dezvoltare a medicamentelor pe care compania l-ar derula nu este însă garantat. Majoritatea medicamentelor nu reușesc să treacă de studiile clinice privind siguranța și eficacitatea.

Pentru Dario Amodei, directorul general al Anthropic, acest efort are și o dimensiune personală. O boală i-a răpit tatăl cu doar câțiva ani înainte de apariția unui tratament, a mărturisit el într-un eseu recent. Kauderer-Abrams a exprimat un sentiment similar.

„Misiunea companiei este de a dezvolta o IA puternică într-un mod care să aducă beneficii lumii”, a spus Kauderer-Abrams. „De departe, vedem cea mai mare oportunitate în acest sens în domeniul științelor vieții, iar acest lucru ne motivează tot ceea ce facem.”

Echilibrul dintre ambiție și teama de catastrofă

La fel ca alte companii din domeniul biotehnologiei, Anthropic adoptă automatizarea fizică, au afirmat cele două persoane, care au vorbit sub protecția anonimatului.

Startup-ul dorește să extindă modul în care IA sa, Claude, poate dirija unități robotizate pentru a efectua experimente științifice cu o intervenție umană limitată, a spus una dintre surse. Cu toate acestea, Anthropic consideră că supravegherea și implicarea oamenilor sunt esențiale pentru siguranță, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei.

„Ne aflăm la începutul utilizării IA pentru automatizarea executării lucrărilor de laborator”, a spus Kauderer-Abrams, „un domeniu care are potențialul de a aduce o accelerare semnificativă în atât de multe procese diferite”.

Cursa Anthropic pentru aplicarea tehnologiei în rapidă evoluție într-un laborator de biologie are loc într-un moment important pentru companie.

În ultimele două săptămâni, unii dintre cercetătorii săi au avertizat că IA ar putea contribui la dispariția umanității, iar Anthropic a declarat că a identificat exemple în care sistemele sale ar fi putut fi utilizate pentru dezvoltarea de arme biologice. Aceste afirmații au atras și scepticism.

Amodei a solicitat, de asemenea, încetinirea ritmului de dezvoltare a inteligenței artificiale, afirmând că o IA viitoare, mai capabilă decât agenții OpenAI care au compromis platforma Hugging Face, ar putea provoca daune catastrofale.

În același timp, Anthropic se pregătește pentru o posibilă listare la bursă printr-o ofertă publică inițială, IPO, care ar putea contribui la strângerea unor sume importante pentru dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială.

„În activitatea noastră din domeniul științelor vieții, căutăm mereu un echilibru între aceste aspecte”, a spus Kauderer-Abrams, „îmbunătățind modelele în moduri care, în opinia noastră, vor stimula și accelera dezvoltarea medicamentelor, dar fiind în același timp atenți și precauți cu privire la modul în care le implementăm, pentru a limita riscurile.”

Intensificarea achizițiilor

Anthropic și-a exprimat intenția de a demara programe în domeniul medicamentelor în cadrul unui eveniment organizat în iunie, la San Francisco. De pe scenă, Kauderer-Abrams a declarat că Anthropic va desfășura activități preclinice în domenii pe care companiile tradiționale nu le consideră suficient de atractive din punct de vedere financiar.

Compania a lansat, de asemenea, un software numit Claude Science și, potrivit relatărilor din presă, l-a cooptat anterior pe Vas Narasimhan, CEO al Novartis, în consiliul său de administrație. Anthropic a achiziționat și startup-ul Coefficient Bio, pentru aproximativ 400 de milioane de dolari în acțiuni.

Anthropic a confirmat achiziția, despre care a spus că o va ajuta să dezvolte instrumente pentru dezvoltarea medicamentelor, dar nu a făcut niciun comentariu cu privire la valoarea tranzacției.

Acum, Anthropic își intensifică eforturile în cadrul propriului laborator pentru a câștiga viteză și a dobândi experiență directă în biologie, deși externalizează anumite activități atunci când acest lucru este mai eficient, a declarat Kauderer-Abrams pentru Reuters. „Există anumite lucruri pe care le putem realiza mult mai rapid pe cont propriu”, a spus el, având ca obiectiv „să operăm la cea mai mare scară posibilă”.

Anthropic a căutat să angajeze un lider care să poată coordona extinderea achizițiilor și a altor operațiuni, potrivit unui anunț recent de angajare publicat pe LinkedIn.

Un alt post disponibil la Anthropic, publicat prin intermediul Jobera, viza un expert în „caracterizarea proteinelor și a acizilor nucleici”, printre alte activități biochimice.

O a treia ofertă de angajare a companiei Anthropic preciza: „Obiectivul nostru este să accelerăm progresul în domeniul științelor vieții cu un ordin de mărime.”

Științele vieții reprezintă deja unul dintre cele mai mari domenii de investiții ale companiei Anthropic, atât din punctul de vedere al numărului de angajați, cât și al resurselor alocate, a afirmat Kauderer-Abrams.

Vizând afecțiunile „imposibil de tratat cu medicamente”

În viziunea sa, IA ar putea accelera dezvoltarea unor tratamente pentru afecțiuni considerate anterior „netratabile”, adică prea dificile de tratat cu metodele disponibile.

Tehnologia ar putea grăbi descoperirea, de exemplu, a anticorpilor bispecifici și trispecifici, molecule complexe care pot fi direcționate către mai multe puncte ale unei proteine sau ale unei celule-țintă ori care pot viza simultan mai multe ținte.

Bolile specifice pe care Anthropic le abordează și progresele înregistrate de companie rămân neclare.

Odată identificată o moleculă cu potențial terapeutic, pot trece ani până când un medicament ajunge pe piață, deoarece acesta trebuie testat în cadrul studiilor clinice pe oameni, etapă pe care Anthropic nu și-a asumat-o.

Isomorphic Labs, divizia de descoperire a medicamentelor a companiei rivale Alphabet, lucrează de ani de zile pentru a ajunge la etapa studiilor clinice și și-a amânat anterior acest obiectiv până la sfârșitul anului 2026.

În eforturile sale de automatizare a laboratoarelor și a altor sectoare industriale, Anthropic a lansat în august „Model Hardware Standard”, un sistem care ajută inteligența artificială să opereze echipamente.

O inițiativă academică numită PyLabRobot, fără legătură cu Anthropic, abordase anterior nevoi similare de automatizare, deși printr-o metodă diferită.

Anthropic oferă soluții precum „Model Hardware Standard”, precum și servicii și instrumente mai ample de inteligență artificială unei game largi de companii farmaceutice importante, printre care Roche, Genentech, Bristol Myers Squibb și Novo Nordisk.

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În același timp, Anthropic se confruntă cu o problemă de încredere, au afirmat cele două persoane familiarizate cu eforturile companiei.

Clienții săi s-ar putea teme că Anthropic ar putea învăța din programele lor de dezvoltare a medicamentelor și ar putea utiliza ulterior aceste cunoștințe în raport cu alți clienți concurenți, chiar dacă startup-ul de IA își protejează datele împotriva accesului neautorizat.

Kauderer-Abrams a afirmat că Anthropic, parțial din cauza preocupărilor legate de concurență, a stabilit deocamdată o limită potrivit căreia nu desfășoară studii clinice și se concentrează asupra unor nevoi pe care industria nu le-ar aborda. „Nu suntem în concurență cu companiile farmaceutice și de biotehnologie care își desfășoară activitatea prin lansarea de medicamente pe piață”, a spus el.

Editor : C.A.