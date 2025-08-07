Anunțul OpenAI despre noile funcții ale ChatGPT. Ce îmbunătățiri i s-au adus aplicației și când ar putea prelua „sarcinile oamenilor”

OpenAI anunță că a făcut un „pas important” către inteligența artificială generală (AGI), odată cu lansarea celei mai recente versiuni a ChatGPT, dar a recunoscut că mai sunt „multe lucruri” de îmbunătățit în încercarea sa de a crea un sistem capabil să îndeplinească sarcinile oamenilor. Deși modelul GPT-5 are abilități mai bune de codificare și scriere decât versiunile precedente, încă nu este capabil să „învețe continuu”, anunță The Guardian.

Startup-ul a declarat că modelul său GPT-5, tehnologia care stă la baza chatbotului revoluționar bazat pe IA, reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de predecesorii săi în domenii precum codarea și scrierea creativă - și este, de asemenea, mult mai puțin servil. Compania a declarat că actualizarea va fi disponibilă imediat pentru toți cei 800 de milioane de utilizatori ai ChatGPT.

Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, a numit modelul un „pas important înainte” în atingerea stării teoretice a AGI, pe care startup-ul o definește ca un „sistem extrem de autonom care depășește performanțele oamenilor în cele mai valoroase activități din punct de vedere economic” - sau, cu alte cuvinte, care poate îndeplini sarcinile lor.

Cu toate acestea, Altman a recunoscut că GPT-5 nu a atins încă acest obiectiv. „Îi lipsește ceva destul de important, multe lucruri destul de importante”, a spus Altman, subliniind incapacitatea modelului de a „învăța continuu”.

Altman a afirmat că GPT-5 este „în general inteligent” și reprezintă „un pas semnificativ pe calea către AGI”, dar că nu a atins încă acest obiectiv, conform definiției majorității oamenilor.

„Acesta nu este un model care învață continuu, pe măsură ce este implementat, din lucrurile pe care le găsește, ceea ce, pentru mine, pare că ar trebui să facă parte din AGI”, a spus el, adăugând că, totuși, este o „îmbunătățire uriașă” față de predecesorii săi.

Joburi eliminate în urma progreselor tehnologiei

Capacitățile teoretice ale AGI și determinarea companiilor tehnologice puternic susținute de a o realiza au dus la previziuni din partea directorilor din domeniul IA că locurile de muncă pentru angajații cu „guler alb” - de la avocați la contabili, medici și bancheri - vor fi eliminate de progresele iminente ale tehnologiei.

Dario Amodei, șeful dezvoltatorului de IA Anthropic, a avertizat că tehnologia ar putea înlocui jumătate dintre toate locurile de muncă de nivel entry-level, în următorii cinci ani.

OpenAI a declarat că principalele îmbunătățiri ale GPT-5 includ: mai puține erori factuale sau halucinații; o codificare software mai bună, care îi permite să creeze site-uri web și aplicații funcționale; o capacitate sporită de scriere creativă; și, în loc să „refuze” o solicitare care încalcă în mod flagrant liniile directoare, modelul va încerca să ofere cel mai util răspuns posibil în cadrul liniilor directoare de siguranță sau, cel puțin, să explice de ce nu poate ajuta.

Funcția de agent din ChatGPT - care îndeplinește sarcini precum găsirea disponibilității restaurantelor și cumpărăturile online - va putea accesa și contul Gmail, calendarul Google și contactele utilizatorilor, dacă li se acordă permisiunea. La fel ca și predecesorii săi, GPT-5 poate genera voce, imagini și text și poate răspunde la întrebări în aceste formate.

OpenAI a declarat că versiunea îmbunătățită a ChatGPT va fi mai eficientă în a răspunde la întrebări legate de sănătate și va fi mai proactivă în „semnalarea potențialelor probleme” - cum ar fi bolile fizice sau mentale grave.

Startup-ul a subliniat că chatbotul nu înlocuiește ajutorul profesional, în contextul îngrijorărilor că instrumentele de IA ar putea agrava starea persoanelor vulnerabile la psihoză.

Noul chatbot, mai puțin „lingușitor”

Nick Turley, șeful ChatGPT la OpenAI, a declarat că modelul a arătat „îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește lingușirea”, după ce startup-ul a recunoscut anul acesta că modelul cel mai sofisticat al chatbotului a devenit prea agreabil și ar putea să îi deranjeze pe utilizatori sau să îi facă să se simtă inconfortabil.

Lansarea celui mai recent model vine în contextul în care firmele de tehnologie investesc sume de miliarde de dolari în încercările lor de a realiza AGI.

Marți, unitatea de IA a Google a prezentat ultimul său pas către AGI, prezentând un „model mondial” nepublicat, în timp ce săptămâna trecută Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, compania-mamă a Facebook, a declarat că dezvoltarea superinteligenței - o altă stare teoretică a IA, chiar mai puternică decât AGI - era „acum la orizont”.

Încrederea investitorilor în potențialul unor noi descoperiri și în capacitatea IA de a transforma economiile moderne a stimulat, de asemenea, o creștere a valorii companiilor precum OpenAI, cu sediul în San Francisco.

Miercuri s-a anunțat că OpenAI se află în discuții preliminare privind vânzarea acțiunilor deținute de angajații actuali și foști, care ar valora 500 de miliarde de dolari, depășind SpaceX, compania lui Elon Musk.

Deși OpenAI a lansat și două modele deschise în această săptămână și are o versiune gratuită a ChatGPT, compania își obține veniturile din taxarea abonamentelor la cele mai puternice versiuni ale chatbotului și din integrarea modelelor sale în sistemele IT ale companiilor.

Utilizarea versiunii gratuite a ChatGPT bazate pe GPT-5 va fi limitată, în timp ce utilizatorii pachetului Pro de 200 de dolari pe lună vor avea acces nelimitat.

