Live TV

Anunțul OpenAI despre noile funcții ale ChatGPT. Ce îmbunătățiri i s-au adus aplicației și când ar putea prelua „sarcinile oamenilor”

Data publicării:
chatgpt
În medicina de urgenţă chatbot-ul de inteligenţă artificială ChatGPT a pus diagnostice cel puţin la fel de bine ca medicii, ba chiar a reuşit în unele cazuri să-i depăşească pe aceştia. FOTO: Profimedia Images
Din articol
Joburi eliminate în urma progreselor tehnologiei Noul chatbot, mai puțin „lingușitor”

OpenAI anunță că a făcut un „pas important” către inteligența artificială generală (AGI), odată cu lansarea celei mai recente versiuni a ChatGPT, dar a recunoscut că mai sunt „multe lucruri” de îmbunătățit în încercarea sa de a crea un sistem capabil să îndeplinească sarcinile oamenilor. Deși modelul GPT-5 are abilități mai bune de codificare și scriere decât versiunile precedente, încă nu este capabil să „învețe continuu”, anunță The Guardian.

Startup-ul a declarat că modelul său GPT-5, tehnologia care stă la baza chatbotului revoluționar bazat pe IA, reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de predecesorii săi în domenii precum codarea și scrierea creativă - și este, de asemenea, mult mai puțin servil. Compania a declarat că actualizarea va fi disponibilă imediat pentru toți cei 800 de milioane de utilizatori ai ChatGPT.

Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, a numit modelul un „pas important înainte” în atingerea stării teoretice a AGI, pe care startup-ul o definește ca un „sistem extrem de autonom care depășește performanțele oamenilor în cele mai valoroase activități din punct de vedere economic” - sau, cu alte cuvinte, care poate îndeplini sarcinile lor.

Cu toate acestea, Altman a recunoscut că GPT-5 nu a atins încă acest obiectiv. „Îi lipsește ceva destul de important, multe lucruri destul de importante”, a spus Altman, subliniind incapacitatea modelului de a „învăța continuu”.

Altman a afirmat că GPT-5 este „în general inteligent” și reprezintă „un pas semnificativ pe calea către AGI”, dar că nu a atins încă acest obiectiv, conform definiției majorității oamenilor.

„Acesta nu este un model care învață continuu, pe măsură ce este implementat, din lucrurile pe care le găsește, ceea ce, pentru mine, pare că ar trebui să facă parte din AGI”, a spus el, adăugând că, totuși, este o „îmbunătățire uriașă” față de predecesorii săi.

Joburi eliminate în urma progreselor tehnologiei

Capacitățile teoretice ale AGI și determinarea companiilor tehnologice puternic susținute de a o realiza au dus la previziuni din partea directorilor din domeniul IA că locurile de muncă pentru angajații cu „guler alb” - de la avocați la contabili, medici și bancheri - vor fi eliminate de progresele iminente ale tehnologiei.

Dario Amodei, șeful dezvoltatorului de IA Anthropic, a avertizat că tehnologia ar putea înlocui jumătate dintre toate locurile de muncă de nivel entry-level, în următorii cinci ani.

OpenAI a declarat că principalele îmbunătățiri ale GPT-5 includ: mai puține erori factuale sau halucinații; o codificare software mai bună, care îi permite să creeze site-uri web și aplicații funcționale; o capacitate sporită de scriere creativă; și, în loc să „refuze” o solicitare care încalcă în mod flagrant liniile directoare, modelul va încerca să ofere cel mai util răspuns posibil în cadrul liniilor directoare de siguranță sau, cel puțin, să explice de ce nu poate ajuta.

Citește și Cum vrea ChatGPT să oprească trișatul cu AI în școli: Ce este „modul de studiu” dezvoltat cu experți în educație

Funcția de agent din ChatGPT - care îndeplinește sarcini precum găsirea disponibilității restaurantelor și cumpărăturile online - va putea accesa și contul Gmail, calendarul Google și contactele utilizatorilor, dacă li se acordă permisiunea. La fel ca și predecesorii săi, GPT-5 poate genera voce, imagini și text și poate răspunde la întrebări în aceste formate.

OpenAI a declarat că versiunea îmbunătățită a ChatGPT va fi mai eficientă în a răspunde la întrebări legate de sănătate și va fi mai proactivă în „semnalarea potențialelor probleme” - cum ar fi bolile fizice sau mentale grave.

Startup-ul a subliniat că chatbotul nu înlocuiește ajutorul profesional, în contextul îngrijorărilor că instrumentele de IA ar putea agrava starea persoanelor vulnerabile la psihoză.

Noul chatbot, mai puțin „lingușitor”

Nick Turley, șeful ChatGPT la OpenAI, a declarat că modelul a arătat „îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește lingușirea”, după ce startup-ul a recunoscut anul acesta că modelul cel mai sofisticat al chatbotului a devenit prea agreabil și ar putea să îi deranjeze pe utilizatori sau să îi facă să se simtă inconfortabil.

Lansarea celui mai recent model vine în contextul în care firmele de tehnologie investesc sume de miliarde de dolari în încercările lor de a realiza AGI.

Marți, unitatea de IA a Google a prezentat ultimul său pas către AGI, prezentând un „model mondial” nepublicat, în timp ce săptămâna trecută Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, compania-mamă a Facebook, a declarat că dezvoltarea superinteligenței - o altă stare teoretică a IA, chiar mai puternică decât AGI - era „acum la orizont”.

Încrederea investitorilor în potențialul unor noi descoperiri și în capacitatea IA de a transforma economiile moderne a stimulat, de asemenea, o creștere a valorii companiilor precum OpenAI, cu sediul în San Francisco.

Miercuri s-a anunțat că OpenAI se află în discuții preliminare privind vânzarea acțiunilor deținute de angajații actuali și foști, care ar valora 500 de miliarde de dolari, depășind SpaceX, compania lui Elon Musk.

Deși OpenAI a lansat și două modele deschise în această săptămână și are o versiune gratuită a ChatGPT, compania își obține veniturile din taxarea abonamentelor la cele mai puternice versiuni ale chatbotului și din integrarea modelelor sale în sistemele IT ale companiilor.

Utilizarea versiunii gratuite a ChatGPT bazate pe GPT-5 va fi limitată, în timp ce utilizatorii pachetului Pro de 200 de dolari pe lună vor avea acces nelimitat.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
2
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
fulger si nori de furtună
3
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...
Screenshot 2025-08-05 at 17.32.18
4
Unde au dispărut „foștii”? Ieri candidați la prezidențiale, azi cu noi pretenții politice...
CASS pentru persoanele neasigurate. Foto Getty Images
5
Cât plătești CASS dacă vrei să iei în întreținere persoane fără venituri. Pentru ce...
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Donald Trump
Negocieri „pe muchie de cuțit” Trump-Putin. Motivul pentru care...
Cseke Attila
Reforma administrațiilor locale anunțată de Ministerul Dezvoltării...
6c03b8d0-b716-454e-86d6-2d60701441f8
Protest în Piața Universității față de declararea zilei de doliu...
o persoana numara bancnote de lei pe un birou
Guvernul pregătește schimbări majore la Pilonul II de Pensii...
Ultimele știri
Incendiul din sudul Franței a mistuit 16.000 de hectare. Un mort și 13 răniți, între care un pompier și o persoană sunt în stare gravă
Viceamiralul Mark Norman: Canada ar putea trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina
Justiţia din Franţa va trebui din nou să dea o decizie privind extrădarea lui Paul de România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
27 September 2023: Artificial intelligence and chatbot ChatGPT website on a brain in a laptop computer. Man in front of
ChatGPT trece pe modul „de studiu” după ce tot mai mulți elevi și studenți l-au folosit abuziv. AI-ul nu mai oferă rezolvări directe
photo-collage.png - 2025-07-27T143556.043
ChatGPT poate folosi ceea ce spui împotriva ta. CEO-ul OpenAI: Nu există protecție legală pentru confesiunile personale
photo-collage.png - 2025-06-18T103738.269
Angajații OpenAI au refuzat prime de 100 de milioane de dolari din partea Meta. „Nu cred că este o companie cu adevărat inovatoare”
chatgpt eroare
Probleme cu ChatGPT. Chatbotul nu a funcționat câteva ore în România și în alte state
photo-collage.png - 2025-06-10T165847.610
Mark Zuckerberg formează o echipă pentru dezvoltarea unei „superinteligențe”. Meta vrea să recupereze terenul pierdut în cursa AI
Partenerii noștri
Pe Roz
Eleganța le vine firesc chiar și în ținute casual. Familia regală a Spaniei, fără diademe, dar cu mult stil...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Misterul scrisorii pe care Ion Iliescu i-a strecurat-o în buzunar lui Virgil Măgureanu, cu zece luni înainte...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de...
Adevărul
Un român a fost reținut în Germania după ce „și-a furat” propria mașină. Omul își găsise autoturismul care îi...
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
Pro FM
Văduvul Tinei Turner, din nou îndrăgostit, la doi ani de la moartea solistei: "Acum pot fi iar fericit". Cine...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O mamă a stat închisă pe nedrept 20 de ani pentru că și-ar fi ucis cei patru copii. A respins compensația de...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Robert De Niro, cu barbă albă, pe străzile din NYC, la câteva zile după ce a vorbit despre cea mai nouă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”