Live TV

Aproape 17.500 de instituţii din România au fost notificate cu privire la vulnerabilitatea informatică PHP2Shell. Reacţia Guvernului

Data publicării:
hacker telefon
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Alerta mondială PHP Reacţia instituţiilor publice centrale Reacţia instituţiilor publice locale

17.416 instituţii din sectorul public din România au fost notificate cu privire la o vulnerabilitatea PHP2Shell, care afectează 70% dintre site-uri la nivel global. Neaplicarea măsurilor de securitate poate duce la acces neautorizat, furt de date sensibile, compromiterea site-urilor şi a conturilor. Pentru platformele administrate direct de Secretariatul General al Guvernului, au fost aplicate măsurile de securitate recomandate. La începutul săptămânii mai erau încă site-uri administrate de SGG pe care procesul de actualizare este în desfăşurare, fiind implementate măsuri temporare de securitate pentru reducerea riscurilor, până la finalizarea acestuia, potrivit News.ro.

Cei care au încercat să acceseze la sfârşitul săptămânii trecute pagina de internet a Poliţiei Române sau a inspectoratelor de poliţie judeţene au dat peste acelaşi anunţ: „Site-ul este temporar indisponibil pentru lucrări de mentenanţă şi actualizări de securitate”.

Alte instituţiile publice, aflate în aceeaşi situaţie, erau mai explicite: „site-ul oficial este temporar indisponibil ca măsură preventivă de securitate cibernetică în contextul identificării unor vulnerabilităţi critice la nivelul tehnologiei PHP”, menţiona Primăria Tulcea.

Acronimul în discuţie - PHP, provine de la Personal Home Page, un limbaj de programare dezvoltat la începutul anilor 1990 şi folosit de mai multe platforme pentru crearea unor pagini de internet. În 70% dintre situaţii, în cazul României.

Conform datelor puse la dispoziţia News.ro de Guvernul României şi Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică – DNSC, este vorba despre 17.416 entităţi publice. Practic, au fost vizate aproape toate.

Alerta mondială PHP

Pe 21 octombrie, DNSC anunţa public problemele semnalate la nivel mondial referitoare la noua breşă de securitate.

„Având în vedere utilizarea PHP în dezvoltarea aplicaţiilor web, situaţia prezintă un risc potenţial pentru organizaţiile care operează aplicaţii bazate pe PHP accesibile din Internet. Exploatarea cu succes ar putea permite unui atacator să execute cod pe un server vulnerabil, impactul depinzând de configuraţia mediului afectat şi de privilegiile cu care rulează aplicaţia”, a transmis DNSC.

„Neaplicarea măsurilor de securitate necesare pentru remedierea problemei poate duce la acces în baze de date, furt de date sensibile, compromiterea site-urilor şi a conturilor”, a explicat pentru News.ro Mihai Rotariu, directorul de comunicare al DNSC.

Conform acestuia, impactul potenţial al vulnerabilităţilor PHP este critic atât prin prisma faptului că vorbim despre aproximativ 70% dintre site-uri la nivel global, dar în special pentru că ar putea permite unui atacator execuţia de cod la distanţă (RCE) fără autentificare.

Reacţia instituţiilor publice centrale

„Pentru platformele administrate direct de Secretariatul General al Guvernului (SGG), au fost aplicate măsurile de securitate recomandate de DNSC pentru gestionarea vulnerabilităţilor PHP2Shell şi majoritatea serverelor, inclusiv cel al site-ului www.gov.ro, rulează deja versiuni PHP care corectează vulnerabilităţile PHP2Shell. Pentru celelalte site-uri administrate de SGG, procesul de actualizare este în desfăşurare, fiind implementate măsuri temporare de securitate pentru reducerea riscurilor până la finalizarea acestuia”, a transmis la începutul săptămânii Direcţia Comunicare şi Relaţii cu Presa de la Cancelaria Prim-Ministrului, la solicitarea News.ro.

În ceea ce priveşte celelalte instituţii publice, DNSC a notificat până în acest moment peste 17.000 de entităţi din sectorul public cu privire la această vulnerabilitate şi ce măsuri de securitate sunt necesare pentru remedierea problemei, au mai transmis reprezentanţii guvernamentali.

Sunt 17.416 entităţi din sectorul public, a confirmat DNSC pentru News.ro.

Este vorba despre toate instituţiile publice civile din aria de competenta a DNSC, cum ar fi din educaţie (şcoli, grădiniţe, licee, colegii, universităţi, creşe), finanţe, sănătate (spitale, clinici, cabinete), transport, energie, utilităţi, comunicaţii, administraţie publică locală (primării, consilii locale ori judeţene), asistenţă socială (cămine, cantine), companii de stat ori alte instituţii publice (agenţii, autorităţi, inspectorate, servicii, regii, cercetare).

Reacţia instituţiilor publice locale

News.ro a întrebat reprezentanţii mai multor instituţii publice locale despre reacţia faţă de vulnerabilitatea semnalată.

„Platformele Instituţiei Prefectului - Judeţul Teleorman care utilizează PHP şi sunt accesibile în Internet, sunt administrate de la nivel central. Încă de la apariţia celor două vulnerabilităţi critice privind utilizarea PHP pentru aplicaţiile accesibile din Internet, structura CERT-INT constituită la nivelul DGPI - MAI a informat permanent toate structurile MAI privind vulnerabilităţile apărute, măsurile urgente care se impun, verificarea eventualelor breşe de securitate, raportarea lor dacă este cazul, iar în final versiunile de PHP care remediază problemele semnalate”, a transmis pentru News.ro Diana Catan, purtătoarea de cuvânt a Prefecturii Teleorman.

„Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş a tratat cu prioritate vulnerabilităţile cunoscute sub numele PHP2Shell. Toate măsurile au fost implementate în aceeaşi zi, în primele ore de la publicarea vulnerabilităţilor, şi sunt finalizate. Platformele sunt monitorizate în continuare prin instrumente de detecţie şi scanări periodice de securitate”, a transmis Cornelia Bubatu, purtătoarea de cuvânt a Direcţiei de Sănătate Publică Timiş.

„Primăria municipiului Galaţi nu a fost afectată de vulnerabilităţile recente, cunoaştem problemele semnalate şi luăm măsuri de protejare a sistemelor informatice. De altfel, colaborăm direct cu DNSC şi avem un schimb permanent de informaţii pentru a evita orice potenţial risc în acest sens”, a declarat Petrica Paţilea, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Galaţi.

Există şi instituţii care susţin că nu folosesc aplicaţia care ar putea permite atacuri informatice.

„La nivelul Spitalului Municipal Campina nu sunt folosite platforme PHP, implicit nu am fost afectaţi. Protejarea sistemelor informatice ale spitalului se efectuează cu echipamente de securitate cibernetică. Ca măsură suplimentară de protecţie, în cadrul Spitalului Municipal Câmpina nu exista reţele de conectare mod wifi”, a declarat Iulian Costache, purtătorul de cuvânt al Spitalului Municipal Câmpina.

 

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
electrician captura
1
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori...
Aleksandar Vucic și Vladimir Putin.
2
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din...
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
3
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
alexandru toader si tudorel toader foto fb
4
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
bilet loto
5
Marele premiu la Loto 6/49 de peste 3,32 milioane € a fost câștigat de un prahovean...
Au apărut imaginile: după ce a fost surprins în ”ipostaze tandre” cu un coleg, acum e cu o femeie cu 9 ani mai în vârstă
Digi Sport
Au apărut imaginile: după ce a fost surprins în ”ipostaze tandre” cu un coleg, acum e cu o femeie cu 9 ani mai în vârstă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Woman checking laptop with digital security interface. Internet of things. Cybersecurity concept. Icon shield with a lock symbol.
Cum a descoperit inteligența artificială o breșă de securitate ascunsă de peste 10 ani. Criză cibernetică la nivel mondial
sediul central radiocom
Incident de securitate cibernetică la RADIOCOM: e afectată rețeaua internă a companiei. Specialiștii DNSC investighează
fake news tpark parcare
Românii, ținta unei noi fraude online. SMS-uri false despre amenzi de parcare și linkuri periculoase
Female hands with smartphone close up. Woman using mobile phone in spring park
Prima instituție publică, amendată de DNSC pentru nerespectarea obligației de notificare în timp real
conexiune wi-fi la hotel
Capcana rețelelor Wi-Fi gratuite: cum îți pot fi furate parolele și banii când te conectezi la internet în aeroport, hotel sau cafenele
Recomandările redacţiei
Yurii Sodol si volodimir zelenski pe front
Garanțiile de securitate cerute de Ucraina. Zelenski dă trei opțiuni...
Benjamin Netanyahu
Alegeri în Israel: Netanyahu revendică o majoritate a dreptei, dar...
Kirill Dmitriev
Un reprezentant special al lui Putin susține că Danemarca merită să...
dominic fritz si ilie bolojan profimedia-1013635685
De ce nu e USR acum „într-un mariaj” cu PNL și ce șanse dă Fritz unei...
Ultimele știri
Jandarm atacat în faţa ambasadei Israelului din Belgrad, agresorul a fost ucis. Nivelul de alertă teroristă, ridicat la maximum
Roma exclude o taxă de intrare pentru turiști, după modelul Veneției. Ce soluții propune primarul
Un schelet rar de Nanotyrannus s-a vândut cu peste 47 milioane de dolari la o licitaţie din New York
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Natalie Portman și-a refăcut viața după divorț și a devenit mamă din nou, la 45 de ani: "Sunt plină de uimire...
Cancan
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Fanatik.ro
Cât l-a costat pe Mihai Rotaru să creeze noua „Craiova Maxima”. Suma uriașă investită în Universitatea
editiadedimineata.ro
OMS, îndemnată să trateze dezinformarea climatică drept o amenințare pentru sănătate
Fanatik.ro
Banii, principalul motiv pentru care FCSB, Dinamo, Rapid şi U Craiova vor Cupa României! Miza uriaşă pentru...
Adevărul
O replică dintr-un film celebru, „împrumutată” de avocați în apărarea lui Călin Georgescu. Ce întrebare a...
Digieconomic
Cât costă un divorț în România în 2026: taxe, notar, avocat și instanță
Digi FM
Mâncare de gutui, rețetă veche românească. Cum se face sosul dulce-acrișor, cu zahăr caramelizat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De mână cu iubita sa, Lamine Yamal a fost abordat de o altă femeie și ce a urmat face înconjurul lumii
Pro FM
Coșmarul prin care a trecut Nick de la N&D: „Ajunsese să refuze concertele”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Nicole Kidman, abdomen de "fier", cu pătrățele, la 59 de ani. A pozat într-un top minuscul și a dezvăluit ce...
Adevarul
Péter Magyar taie mecanismul UDMR prin care 140.000 de maghiari din Transilvania au obținut cetățenia...
Newsweek
Sindicatele cer pensii mai mari pentru pensionarii cu grupe. Curtea de Apel le-a tăiat avântul: Nu e legal!
Digi FM
Florin Negruțiu: „Când un ministru spune 'nu-mi doresc' să crească taxele, știu că va fi rău!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să mănânci pentru a reduce riscul de pietre la rinichi. 5 alimente recomandate de specialiști
Digi Animal World
Parada pisicilor de lux! 1.500 de feline din 36 de țări s-au luptat pentru titlul de cele mai frumoase din...
Film Now
Amanda Seyfried a refuzat rolul care i-ar fi putut aduce faima mondială. De ce credea că filmul Marvel îi va...
UTV
Mădălina Ghenea își toarnă lapte pe frunte de 15 ani. Ce presupune ritualul neobișnuit la care apelează...