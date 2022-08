Arată ca un fotomodel, dar nu este reală. Industria influencerilor virtuali a luat cu asalt rețelele sociale

Are peste 130.000 de urmăritori pe Instagram și postează imagini cu aventurile ei din întreaga lume. Machiajul ei este mereu impecabil, hainele ei arată ca cele purtate de fotomodele. Cântă, dansează și poartă cele mai scumpe haine, dar nimic nu este real. Industria influencerilor virtuali este tot mai profitabilă și, împreună cu ea, se dezvoltă o întreagă nouă economie în care modelele viitorului sunt nemuritoare, ferite de scandaluri și au o imagine fără defecte – un semn îngrijorător pentru unii locuitori ai Coreei de Sud, o țară obsedată de standardele imposibile ale idealului frumuseții, relatează CNN.

Rozy este un „influencer virtual” din Coreea de Sud, un model digital 3D care arată atât de real încât mulți oameni o confund cu o persoană adevărată. „Ești o persoană reală?” a întrebat unul dintre fanii ei de pe Instagram. „Ești un A.I.? Sau un robot?”

Potrivit companiei din Seul care a inventat-o, Rozy este un amestec între robot, inteligență artificială și persoană adevărată – o creație care se află la granița dintre lumea virtuală și cea reală.

Rozy „este capabilă să facă tot ceea ce oamenii nu pot și într-o formă cât mai umană”, a scris Sidus Studio X pe site-ul lor. Printre acestea se numără și obținerea de profituri rapide din publicitate și divertisment, industrii de miliarde de dolari.

De când s-a lansat în 2020, Rozy a „semnat” contracte de publicitate și sponsorizări, a defilat pe scena prezentărilor de modă virtuale și a lansat două melodii. Și nu este singura care face valuri în lumea virtuală.

Tehnologia CGI, mama influencerilor virtuali

Tehnologia CGI („computer-generated imagery”) care i-a dat naștere lui Rozy nu este ceva nou. Se întâlnește peste tot în industria divertismentului din ziua de azi, în care artiștii o folosesc pentru a crea personaje digitale cât mai aproape de realitate în filme, jocuri video și videoclipuri muzicale.

Cu toate că tehnologia a apărut de mai mult timp, a început să fie utilizată destul de recent pentru a crea influenceri virtuali.

Uneori, Sidus Studio X utilizează doar tehnologia CGI pentru a crea o imagine cu Rozy, în special pentru „pozele” ei de pe Instagram. Alteori, compania sud-coreeană lipește imaginea capului ei pe cea a corpului unui fotomodel adevărat, mai ales atunci când trebuie să prezinte haine.

Precum omologii lor din viața reală, influencerii virtuali devin cunoscuți prin promovarea pe rețelele sociale, acolo unde publică secvențe din „viețile” lor și unde interacționează cu fanii.

Contul de Instagram al lui Rozy o arată în timp ce „călătorește” la Singapore sau când se relaxează la un pahar de vin pe acoperișul unei clădiri în timp ce fanii îi apreciază ținutele.

Pentru generațiile mai vechi, interacțiunea cu o persoană artificială ar putea părea destul de ciudată, dar experții spun că influencerii virtuali sunt pe placul coreenilor mai tineri care își petrec o mare parte din viață în mediul online.

Lee Na-kyoung, o femeie de 23 de ani din Incheon, a început să o urmărească pe Rozy acum doi ani crezând că este o persoană reală. Rozy i-a dat „follow” înapoi, comentând uneori în postările lui Lee, și astfel s-a format o prietenie virtuală strânsă între cele două – o relație care a continuat și după ce Lee a aflat adevărul despre Rozy.

„Am comunicat ca prietene și mă simțeam confortabil cu ea. Nu o consider un A.I., ci o prietenă adevărată”, a spus Lee, care a explicat că s-a îndrăgostit de postările pe care le face Rozy. „Este așa de frumoasă că nici nu-mi vine să cred că este un A.I.”

O afacere foarte profitabilă: influencerii virtuali, modelele perfecte

Rețelele sociale nu reprezintă doar o platformă unde influencerii virtuali se pot face cunoscuți – ele sunt și mediul în care se fac mari profituri. Pagina de Instagram a lui Rozy este plină de conținut sponsorizat unde face reclamă la produse de fashion și de îngrijire a pielii.

„Multe companii mari din Coreea [de Sud] vor să o folosească pe Rozy ca model”, a spus Baik Seung-yup, directorul executiv al Sidus Studio X. „Anul acesta ne așteptăm să obținem cu ușurință profituri de peste două miliarde de woni sud-coreeni (în jur de 1,52 milioane de dolari), doar cu Rozy”.

Pe măsură ce Rozy a devenit tot mai populară, compania a primit sponsorizări din partea unor branduri importante, precum Chanel sau Hermes și alte reviste și companii media. Reclamele ei au apărut la TV, pe panouri stradale și pe autobuze.

Pe cât de bizar ar părea pentru generațiile mai vechi, influencerii virtuali sunt pe placul tinerilor care își petrec o mare parte din viață în mediul online. Colaj foto: Instagram / @rozy.gram

Modelele virtuale au devenit foarte căutate în special pentru că le permite companiilor să ajungă la consumatorii mai tineri, potrivit experților. Printre clienții lui Rozy se numără o firmă de asigurări și o bancă, acestea fiind companii considerate de modă veche, dar a căror imagine a devenit mult mai modernă odată ce au apelat la serviciile lui Rozy.

În comparație cu modelele adevărate, noile staruri ale lumii viitorului sunt mult mai ușor de mulțumit. Angajații Sidus Studio X lucrează de la câteva ore la două zile pentru a crea o nouă imagine cu modelul lor virtual și până la două săptămâni ca să facă o reclamă.

Realizarea unei reclame în care joacă oameni adevărați poate dura chiar și câteva luni de zile și este un proces mult mai costisitor și epuizant. Și, probabil, la fel de important este că influencerii virtuali nu îmbătrânesc, nu obosesc și nu creează controverse.

Problema frumuseții și riscurile industriei influencerilor virtuali

Coreea de Sud nu este singura țară în care influencerii virtuali au devenit faimoși. Printre cele mai cunoscute modele virtuale se numără Lil Miquela, creată de co-fondatorii unei companii americane din domeniul tehnologiei și care a primit deja sponsorizarea unor mari companii precum Calvin Klein și Prada.

Lil Miquela are 3 milioane de urmăritori pe Instagram, Lu of Magalu este un influencer virtual din Brazilia și este urmărită de aproape 6 milioane de utilizatori, iar FNMeka, un rapper creat de o companie de muzică, are peste 10 milioane de urmăritori pe TikTok.

Coreea de Sud este supranumită și „capitala chirurgiei plastice a lumii” pentru industria care valorează peste 10 miliarde de dolari și acum există îngrijorări că standardele deja nerealiste ale frumuseții în această țară vor ajunge și mai rupte de realitate.

Tinerii sud-coreeni au început deja să se opună acestor idealuri în ultimii ani, ceea ce a dus la apariția mișcării „evadarea din corset” în 2018.

Imaginea perfectă pe care o promovează modelele virtuale precum Rozy ar putea duce la o cerere și mai mare pentru operații estetice sau produse cosmetice printre femeile tinere care încearcă să îi imite pe influenceri, avertizează Lee Eun-hee, profesor la Universitatea Inha.

„Femeile din realitate vor să devină ca ele, iar bărbații vor să aibă relații cu persoane care arată tot ca ele”, a spus Lee.

Creatorii influencerilor virtuali au respins astfel de critici. Un reprezentant al companiei Lotte, care a creat-o pe Lucy, a spus că modelul lor are istoric și personalitate. Lucy a studiat designul industrial și lucrează în proiectarea mașinilor.

„Lucy se străduiește să fie o influență pozitivă în societate”, a spus Lee. „Ea transmite publicului mesajul de a face ceea ce vrei conform credințelor tale”.

Șeful companiei care a creat-o pe Rozy a spus că ea nu este ceea ce „toată lumea ar considera frumos”, Sidus Studio X încercând în mod voit să o facă să arate cât mai diferit și să se îndepărteze de normele tradiționale sud-coreene, cum ar fi să îi adauge pistrui și să îi facă ochii mai depărtați.

„Blackface” digital

Îngrijorările merg dincolo de standardele frumuseții în Coreea de Sud. În alte părți ale lumii, influencerii virtuali au provocat dezbateri încinse cu privire la moralitatea promovării unor produse consumatorilor care nu își pot da seama că modelele nu sunt reale, precum și despre riscul însușirii culturale, o practică pe care unii critici o numesc „blackface” digital.

Meta, compania mamă a Facebook și Instagram, care găzduiește peste 200 de influenceri virtuali pe platformele sale, a recunoscut că există anumite riscuri. „La fel ca orice tehnologie inovatoare, media sintetică are potențialul de face atât bine, cât și rău”, a scris compania Meta.

Un lucru pare sigur, însă: industria influencerilor virtuali nu va pleca niciunde. Pe măsură ce interesul pentru lumea digitală continuă să crească, de la metaverse la tehnologiile realității virtuale și a criptomonedelor, companiile din domeniu spun că influencerii virtuali reprezintă noua frontieră.

