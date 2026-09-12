Avertismentele privind riscul ca inteligența artificială să „ne ucidă pe toți” ajung la Bruxelles. UE: „Avem deja Legea privind IA”

Avertismentele alarmante ale unor cercetători din Silicon Valley privind riscul ca inteligența artificială să scape de sub control și să provoace, în cele din urmă, extincția oamenilor nu au declanșat panică la Bruxelles. Dimpotrivă, oficialii europeni consideră că astfel de semnale confirmă necesitatea Legii privind inteligența artificială, prin care UE încearcă să limiteze inclusiv riscurile sistemice asociate celor mai avansate modele. Pentru unii decidenți europeni, momentul este și o oportunitate de a demonstra că Bruxellesul a anticipat pericolele pe care industria începe abia acum să le ia în calcul, anunță Politico.

O postare virală pe rețelele sociale, în care se avertiza că dezvoltatorii americani de top din domeniul inteligenței artificiale „își joacă viețile noastre”, a fost întâmpinată în această săptămână la Bruxelles cu o atitudine de „totul merge ca de obicei”.

Coridoarele puterii din Uniunea Europeană au fost printre puținele locuri din ultimele 48 de ore care nu au fost cuprinse de agitație, după ce un angajat al companiei Anthropic și-a anunțat demisia și a lansat un avertisment dur: cei care dezvoltă inteligență artificială „cred cu tărie” că modelele pe care le creează „ne-ar putea ucide pe toți până la sfârșitul deceniului”.

Mai mulți decidenți politici ai UE au răspuns întrebărilor privind o astfel de amenințare subliniind că Bruxellesul dispune deja de o lege menită să gestioneze aceste riscuri: Legea privind inteligența artificială a blocului comunitar.

Alți oficiali au remarcat că avertismentul sumbru privind posibilitatea unei extincții provocate de IA ar putea fi, de fapt, o oportunitate pentru cei mai înalți oficiali europeni de a recâștiga controlul asupra discursului privind această tehnologie.

De la lansarea revoluționară a ChatGPT, în 2022, UE a fost ironizată în repetate rânduri de entuziaștii din domeniul tehnologiei pentru că a reglementat o tehnologie aflată încă într-o fază incipientă.

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Oficialii europeni susțin că acum pot argumenta că au înțeles riscurile de care alții abia încep să devină conștienți.

„În opinia mea, UE a legiferat deja tocmai pentru acest scenariu: se numește Legea privind IA”, a declarat Michael McNamara, europarlamentar irlandez și co-coordonator al grupului din Parlamentul European care monitorizează domeniul inteligenței artificiale.

Un director executiv european de renume din domeniul IA, Uljan Sharka, de la compania italiană Domyn, care dezvoltă modele pentru sectoare reglementate, a calificat postarea publicată marți pe X de Jacob Coxon, fost cercetător la Anthropic și OpenAI, drept „ridicolă”.

Sharka a susținut că panica declanșată de avertisment reprezintă o „oportunitate uriașă” pentru președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a „explica de ce există Legea privind IA” în cadrul discursului său privind Starea Uniunii Europene, programat pentru săptămâna viitoare.

Atitudinea de tip „păstrați-vă calmul” a devenit astfel mantra în rândul factorilor de decizie din UE: nu vă lăsați influențați de entuziasmul excesiv sau de incidente izolate și aveți încredere în legislația existentă la nivel european.

„UE dispune deja de un cadru juridic pentru a reglementa și a atenua riscul reprezentat de modelele avansate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, într-o declarație transmisă către POLITICO.

Riscurile sistemice, în centrul legislației europene

Conform legislației UE privind inteligența artificială, companii precum OpenAI și Anthropic trebuie să identifice și să contracareze așa-numitele „riscuri sistemice”. Acestea includ riscul de a pierde controlul asupra unui model sau posibilitatea ca un model să nu mai fie aliniat la obiectivele și valorile umane, fenomen cunoscut drept „dezaliniere”.

Biroul pentru Inteligență Artificială al Comisiei Europene asigură această monitorizare și a contractat cercetători independenți de top din domeniu, precum cei de la METR, o organizație independentă de cercetare fără scop lucrativ cu sediul în California, pentru a efectua activități de supraveghere și evaluare.

De altfel, METR a fost chemată de cercetătorii de la OpenAI să investigheze în urma unui atac cibernetic intens mediatizat, produs în iulie asupra companiei de IA Hugging Face, când agenți alimentați de tehnologia OpenAI au scăpat de sub control.

Un semn că Bruxellesul dorește să se concentreze pe aplicarea legislației deja existente a fost confirmarea de joi că deputații din Parlamentul European vor dezbate, pe 30 septembrie, avertismentele privind riscul de extincție asociat IA, în cadrul unei verificări periodice a aplicării legislației împreună cu Comisia Europeană.

Eurodeputații au cerut Comisiei să intensifice presiunea asupra companiilor și să aplice legislația.

„Tocmai de aceea Legea privind IA a stabilit obligații pentru modelele care prezintă risc sistemic. Europa trebuie acum să le pună în aplicare pe deplin”, a declarat social-democratul italian Brando Benifei, celălalt coordonator al grupului din Parlamentul European însărcinat cu monitorizarea IA.

Sharka, de la Domyn, a afirmat că Ursula von der Leyen ar trebui să profite de discursul său privind Starea Uniunii, de miercuri, pentru a prezenta o viziune asupra modului în care Europa poate concura în cursa dezvoltării inteligenței artificiale fără să renunțe la poziția de lider în reglementarea acestei tehnologii.

„Unul dintre punctele în care Europa eșuează este faptul că face lucrurile așa cum trebuie, dar nu le explică suficient”, a spus Sharka. „Nu este vorba despre încetinirea inovării; este vorba despre a construi de fapt și mai repede, dar cu o abordare sigură”, a adăugat el.

Editor : C.A.