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Avertismentul lui Bill Gates privind AI: „Nu-mi place să le dau veşti proaste”. Ce propune miliardarul pentru viitorul angajaților

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Bill Gates. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Locuri de muncă doar pentru oameni

Bill Gates, cofondator şi fost CEO al companiei Microsoft, a lansat un apel pentru gestionarea schimbărilor generate de AI, propunând o taxă pe inteligenţa artificială, crearea unui organism internaţional şi desemnarea unor locuri de muncă rezervate oamenilor. Totuși, el admite că este greu de decis care sunt meseriile rezervate doar oamenilor.

„Nu-mi place să le dau veşti proaste oamenilor sau să spun că inovaţia poate avea consecinţe negative la nivel global, dar iată-ne în această situaţie”, a declarat antreprenorul septuagenar pentru cotidianul The New York Times, potrivit Agerpres.

Este vorba despre o schimbare notabilă de ton pentru această personalitate marcantă a industriei noilor tehnologii, care anul trecut considera că AI va avea o contribuţie în mod clar pozitivă pentru omenire, în pofida unor aspecte negative.

„Lumea are nevoie de un plan pentru a reglementa efectele acestei tehnologii asupra societăţilor noastre”, a avertizat el într-un lung mesaj, similar cu cele publicate recent de alte mari personalităţi ale industriei AI, precum Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta) şi Sam Altman (OpenAI).

Referindu-se la sugestiile formulate de acei antreprenori, Bill Gates consideră că „nu ar trebui să ne aşteptăm ca ei să preia iniţiativa” în acest domeniu.

La fel ca Sam Altman, Dario Amodei şi Demis Hassabis (Google), care au vorbit la summitul G7 organizat la Evian în luna iunie, cofondatorul Microsoft militează pentru instaurarea unui organism internaţional de supraveghere a AI, care ar putea avea ca model Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) şi Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI).

Locuri de muncă doar pentru oameni

De asemenea, Bill Gates a lansat ideea rezervării unor locuri de muncă pentru oameni, cu scopul de a limita impactul AI asupra pieţei muncii, precum şi pentru a conserva dimensiunea relaţională dintre anumite profesii.

Mulţi reprezentanţi ai sectorului tehnologic prevăd că AI va crea mai multe locuri de muncă decât va distruge.

Bill Gates, care îşi dedică în prezent cea mai mare parte a timpului fundaţiei sale, în cadrul căreia ocupă funcţia de preşedinte, consideră de acum că „fără măsuri adecvate, vor exista (în cele din urmă) mult mai puţine locuri de muncă decât există astăzi”.

Miliardarul american anticipează că veniturile fiscale obţinute din munca salarizată vor scădea şi a propus, pentru a compensa acest aspect, introducerea unei taxe pe conţinuturile generate de AI, precum şi pe roboţi.

Dincolo de aspectul fiscal, o astfel de taxă „ar încetini puţin goana către” automatizarea muncii şi ar permite „strângerea de fonduri pentru formarea profesională şi pentru consolidarea protecţiei sociale”, a explicat Bill Gates.

Editor : B.P.

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