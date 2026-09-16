Președintele Comisiei pentru Energie și Comerț din Camera Reprezentanților, Brett Guthrie, spune că Statele Unite trebuie să mențină ritmul dezvoltării inteligenței artificiale pentru a putea concura cu China. Republicanul din Kentucky a avertizat că adoptarea unor reglementări similare celor europene ar putea limita dezvoltarea industriei tehnologice americane și ar afecta poziția Washingtonului în competiția globală pentru IA, anunță Politico.

Președintele Comisiei pentru Energie și Comerț din Camera Reprezentanților, Brett Guthrie, a declarat miercuri că există îngrijorări serioase cu privire la puterea tot mai mare a inteligenței artificiale, dar a avertizat împotriva adoptării unor reglementări stricte de tip european, despre care susține că ar putea frâna dezvoltarea industriei tehnologice americane.

Guthrie a făcut declarațiile în cadrul summitului Politico Decoded, desfășurat la Washington, unde a discutat despre provocările pe care le ridică dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale și despre competiția dintre Statele Unite și China în acest domeniu.

„Dacă vrei să spui: «O să lăsăm totul în mâinile unui grup restrâns de oameni cu studii superioare, într-o cameră… ei bine, așa funcționează Europa»”, a declarat republicanul din Kentucky.

Guthrie a susținut că un astfel de model de reglementare ar concentra prea multă putere în mâinile unui număr redus de dezvoltatori și companii de top din domeniul inteligenței artificiale. În opinia sa, acest lucru ar putea limita capacitatea altor companii de a intra pe piață și de a concura.

„Un astfel de sistem ar conferi doar câtorva dezvoltatori de frunte din domeniul IA o putere de reglementare disproporționată și ar limita capacitatea altor companii de a concura, iar eu nu cred că aceasta este o direcție bună de urmat”, a spus el.

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Declarațiile vin în contextul dezbaterilor intense din Statele Unite privind modul în care Washingtonul ar trebui să reglementeze inteligența artificială. Autoritățile americane încearcă să găsească un echilibru între măsurile de protecție împotriva riscurilor asociate IA și menținerea ritmului de inovare al industriei tehnologice.

Guthrie a afirmat că Statele Unite pot adopta măsuri de protecție și reguli pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, însă acestea nu ar trebui să limiteze industria într-o asemenea măsură încât să afecteze poziția țării în competiția globală cu China.

„Nu putem renunța sub nicio formă”, a spus Guthrie. „Și cred că asta s-ar întâmpla dacă am opri dezvoltarea IA.”

Pentru congresmanul republican, problema este cu atât mai importantă cu cât Statele Unite și China concurează pentru poziția de lider în dezvoltarea inteligenței artificiale. Ritmul progresului în acest domeniu are implicații nu doar economice, ci și strategice, iar capacitatea de a dezvolta și implementa rapid noi tehnologii este considerată un element important al competitivității celor două puteri.

Guthrie a avertizat, prin urmare, că reglementarea IA nu trebuie să ajungă să împiedice dezvoltarea industriei americane. În același timp, el a recunoscut că puterea tot mai mare a sistemelor de inteligență artificială generează motive serioase de îngrijorare și că sunt necesare măsuri de protecție.

Dezbaterea privind modul în care trebuie reglementată inteligența artificială se află în centrul politicilor tehnologice atât în Statele Unite, cât și în Europa. În timp ce susținătorii unor reguli mai stricte pun accentul pe siguranță, protecția consumatorilor și reducerea riscurilor, criticii acestora avertizează că reglementarea excesivă poate crește costurile pentru companii și poate încetini dezvoltarea unor tehnologii aflate într-o evoluție rapidă.

În cazul Statelor Unite, competiția cu China reprezintă unul dintre argumentele invocate frecvent în această dezbatere. Oficialii americani susțin că Washingtonul trebuie să păstreze un ritm ridicat al inovării pentru a evita pierderea avantajului tehnologic.

Mesajul lui Guthrie este că măsurile de siguranță și dezvoltarea industriei nu trebuie privite ca obiective incompatibile. În opinia sa, Statele Unite trebuie să găsească o modalitate de a proteja societatea de riscurile inteligenței artificiale fără a împiedica dezvoltarea tehnologiei.

„Nu putem renunța sub nicio formă”, a insistat Guthrie, referindu-se la competiția pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

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El consideră că oprirea sau încetinirea semnificativă a dezvoltării IA în Statele Unite ar putea avea consecințe asupra poziției țării în raport cu China.

Declarațiile congresmanului republican reflectă una dintre principalele teme ale dezbaterii actuale din Statele Unite: cum poate fi reglementată o tehnologie cu un potențial de transformare major, fără ca regulile adoptate să limiteze cercetarea, investițiile și capacitatea companiilor americane de a concura la nivel global.

În acest context, Guthrie pledează pentru o abordare care să includă măsuri de protecție, dar care să permită în același timp industriei americane să continue să dezvolte și să implementeze sisteme de inteligență artificială.

Pentru el, miza nu este doar reglementarea unei noi tehnologii, ci și menținerea capacității Statelor Unite de a concura cu China într-un domeniu considerat tot mai important pentru economia și securitatea viitorului.

Editor : C.A.