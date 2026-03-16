Când roboții gestionează hrana: automatizarea lanțului de aprovizionare crește risipa alimentară, arată un studiu

Rafturile supermarketurilor pot părea pline, în ciuda faptului că sistemele alimentare care le susțin sunt supuse unei presiuni intense. Fructele pot fi aranjate ordonat, carnea refrigerată poate fi la locul ei. Se pare că lanțurile de aprovizionare funcționează bine. Dar aparențele pot fi înșelătoare, arată LiveScience.

Astăzi, alimentele circulă prin lanțurile de aprovizionare deoarece sunt recunoscute de baze de date, platforme și sisteme automate de aprobare. Dacă un sistem digital nu poate confirma o livrare, alimentele nu pot fi eliberate, asigurate, vândute sau distribuite legal. În termeni practici, alimentele care nu pot fi „văzute” digital devin inutilizabile.

Acest lucru afectează reziliența sistemului alimentar din Marea Britanie și este identificat din ce în ce mai mult ca o vulnerabilitate critică, potrivit LiveScience.

Priviți consecințele, de exemplu, atunci când recentele atacuri cibernetice asupra rețelelor de distribuție a produselor alimentare și alimentare au perturbat operațiunile mai multor lanțuri importante de magazine alimentare din SUA. Acest lucru a dus la întreruperea comenzilor online și a altor sisteme digitale și la întârzierea livrărilor, chiar dacă stocurile fizice erau disponibile.

O parte a problemei este că deciziile cheie sunt luate de sisteme automatizate sau opace, care nu pot fi ușor explicate sau contestate. Copiile de rezervă manuale sunt, de asemenea, eliminate în numele eficienței.

Această tranziție digitală are loc în întreaga lume, în supermarketuri și în agricultură, și a dus la creșterea eficienței, dar a intensificat și presiunile structurale în domeniul logisticii și transporturilor, în special în lanțurile de aprovizionare care sunt configurate pentru a livra în ultimul moment.

Utilizarea AI

AI și sistemele bazate pe date modelează acum deciziile din agricultură și livrarea alimentelor. Acestea sunt utilizate pentru a prognoza cererea, a optimiza plantarea, a prioritiza transporturile și a gestiona stocurile. Analizele oficiale privind utilizarea AI în producție, prelucrare și distribuție arată că aceste instrumente sunt acum integrate în majoritatea etapelor sistemului alimentar din Marea Britanie. Dar există și riscuri.

Când deciziile privind alocarea alimentelor nu pot fi explicate sau revizuite, autoritatea se îndepărtează de judecata umană și se îndreaptă către regulile software-ului. Mai simplu spus, companiile aleg automatizarea în detrimentul oamenilor pentru a economisi timp și a reduce costurile. Drept urmare, deciziile privind circulația și accesul la alimente sunt luate din ce în ce mai mult de sisteme pe care oamenii nu le pot pune la îndoială sau anula cu ușurință.

Acest lucru a început deja să se întâmple. În timpul atacului ransomware din 2021 asupra JBS Foods, fabricile de prelucrare a cărnii și-au întrerupt activitatea, în ciuda faptului că animalele, personalul și infrastructura erau prezente. Deși unii fermieri australieni au reușit să treacă peste sistemele de securitate, au existat probleme pe scară largă. Mai recent, întreruperile care au afectat marii distribuitori au arătat cum defecțiunile sistemului pot întrerupe livrările către magazine, chiar dacă mărfurile sunt disponibile.

Eliminarea factorului uman

O problemă importantă este numărul redus de persoane care gestionează aceste probleme și formarea personalului. Procedurile manuale sunt considerate costisitoare și sunt abandonate treptat. Personalul nu mai este instruit pentru a trece peste aceste sisteme, deoarece nu se așteaptă ca acesta să facă vreodată acest lucru. Atunci când apare o defecțiune, este posibil ca abilitățile necesare pentru a interveni să nu mai existe.

Această vulnerabilitate este agravată de lipsa persistentă de forță de muncă și de competențe, care afectează transportul, depozitarea și inspecția sănătății publice. Chiar și atunci când sistemele digitale își revin, capacitatea umană de a relua fluxurile poate fi limitată.

Riscul nu este doar că sistemele se defectează, ci că, atunci când se întâmplă acest lucru, perturbările se răspândesc rapid. Acest lucru poate fi înțeles mai degrabă ca un test de stres decât ca o previziune. Sistemele de autorizare se pot bloca. Camioanele sunt încărcate, dar codurile de eliberare nu funcționează. Șoferii așteaptă. Alimentele sunt prezente, dar transportul nu este aprobat, arată LiveScience.

Pe baza incidentelor anterioare, în câteva zile înregistrările digitale și realitatea fizică pot începe să divergă. Sistemele de inventariere nu mai corespund cu ceea ce se află pe rafturi. După aproximativ 72 de ore, este necesară intervenția manuală. Cu toate acestea, procedurile pe hârtie au fost adesea eliminate, iar personalul nu este instruit să le utilizeze.

Aceste tendințe sunt în concordanță cu dovezile din analizele privind vulnerabilitatea sistemului alimentar din Marea Britanie, care subliniază faptul că eșecurile în materie de reziliență sunt adesea de natură organizațională, mai degrabă decât agricolă.

Securitatea alimentară este adesea prezentată ca o problemă de aprovizionare. Dar există și o problemă de autorizare. Dacă un manifest digital este corupt, transporturile pot să nu fie eliberate.

Acest lucru este important într-o țară precum Regatul Unit, care depinde în mare măsură de importuri și de o logistică complexă. Reziliența depinde nu numai de fluxurile comerciale, ci și de guvernanța datelor și de procesul decizional în sistemele alimentare, sugerează cercetările privind securitatea alimentară.

