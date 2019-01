Care este cea mai folosită parolă pe internet

Combinaţiile "123456", "password" şi "123456789" au rămas şi în 2018 cel mai des folosite parole de către utilizatorii de internet, reiese dintr-un top întocmit de SplashData, citat de blogul din România al producătorului de soluţii de securitate Eset.



Potrivit sursei citate, pe lista celor mai comune 100 de parole "construite" de internauţi, aproape toate sunt combinaţii scurte de cifre sau taste de pe tastatură, prenume sau cuvinte care apar în orice dicţionar englez, referinţe din sport sau cultura pop.



În ierarhia SplashData, prima poziţie este ocupată, ca şi în 2017, de combinaţia "123456", urmată de "password". Cele două parole îşi păstrează locurile fruntaşe în top pentru al cincilea an consecutiv, scrie Agerpres.



Pe poziţiile următoare (de la locul 3 până la 8) se regăsesc parole care conţin combinaţii comune de cifre, precum "123456789", "12345678", "12345", "111111" şi "1234567".



Pe de altă parte, unii dintre utilizatori au ales parole precum: "iloveyou", "princess", "sunshine", "666666", "charlie" sau "donald".



Realizatorii topului celor mai neinspirate 100 de parole susţin că nu mai puţin de 10% dintre internauţi au folosit cel puţin una dintre primele 25 de parole din lista publicată în acest an. În plus, aceştia estimează că aproape 3% dintre utilizatori au optat pentru "123456", cea mai slabă parolă din top.



Ediţia "Top 100 Worst Passwords of 2018" s-a bazat pe mai mult de cinci milioane de parole "scurse" pe Internet de utilizatorii de computere, din America de Nord şi Europa de Vest în special.

