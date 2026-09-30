Ce a decis Trump după întâlnirea cu șefii marilor companii tech la Casa Albă. Trei concluzii ale summitului „Superinteligenței”

Donald Trump i-a reunit la Casa Albă pe șefii unora dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, printre care OpenAI, Google, Meta, Nvidia, SpaceX și Anthropic, pentru un summit dedicat „Superinteligenței”. Întâlnirea s-a încheiat cu un pact privind siguranța noilor tehnologii, noi angajamente privind centrele de date și o schimbare de terminologie pe care administrația americană vrea să o impună oficial.

Președintele SUA, Donald Trump, a găzduit marți o reuniune cu șefii unora dintre cele mai mari companii de tehnologie, pe care a descris-o drept „o întâlnire extraordinară” a minților care „construiesc Epoca de Aur a Americii”.

Pe lista invitaților s-au aflat lideri ai OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta și Google, figuri-cheie ale industriei americane de inteligență artificială.

Reuniunea a avut loc în contextul în care unii directori din industria tehnologică și experți au cerut o supraveghere mai strictă a inteligenței artificiale, invocând îngrijorări legate de potențialele riscuri pe care aceasta le-ar putea reprezenta pentru omenire. Iată trei concluzii importante după summitul tehnologic organizat de Trump la Casa Albă, prezentate de BBC.

Pact pentru „autoreglementarea” inteligenței artificiale

După reuniunea desfășurată cu ușile închise, Trump a răspuns timp de aproximativ 30 de minute întrebărilor presei, alături de liderii marilor companii tehnologice. Președintele a declarat că directorii au semnat un document „obligatoriu din punct de vedere moral”, care ar urma să ofere o „formă de protecție” împotriva potențialelor riscuri ale inteligenței artificiale.

Potrivit acordului, publicat online de Trump, companiile sunt responsabile pentru garantarea siguranței propriilor tehnologii. Firmele au convenit, de asemenea, să introducă măsuri de protecție pentru a se asigura că modelele funcționează conform scopului pentru care au fost concepute și că eventualele probleme sunt detectate și remediate rapid.

Companiile vor colabora și cu „auditori independenți” pentru a evalua dacă sistemele lor de inteligență artificială funcționează conform așteptărilor și pentru a se asigura că platformele lor nu „atacă informatic sau accesează sisteme tehnice în moduri neintenționate”.

Acordul a fost semnat de Trump, directorul Google, Sundar Pichai, șeful Anthropic, Dario Amodei, Mark Zuckerberg de la Meta, președintele OpenAI, Greg Brockman, Elon Musk de la SpaceX și directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang.

„Este aproape ca o constituție, într-un fel”, a spus Trump despre acord. „Iar cei mai importanți oameni din lume l-au semnat, iar eu l-am semnat în calitate de președinte.” El a adăugat că va înființa un consiliu care să supravegheze siguranța instrumentelor de inteligență artificială. El nu a precizat cine va face parte din acest organism.

Nu toți experții sunt însă impresionați de acord. Jose Miguelito Enriquez, cercetător în domeniul guvernanței AI la Nanyang Technological University, a declarat că pactul indică apariția unui „consens”, dar nu clarifică dacă dezvoltatorii de inteligență artificială ar trebui trași la răspundere pentru eventualele incidente.

Acordul este „profund neimpresionant” și vine în ciuda apelurilor unor lideri mondiali și reprezentanți ai industriei pentru o reglementare mai strictă a tehnologiei, a declarat Kimberlee Weatherall, profesoară de drept la Universitatea din Sydney.

Potrivit acesteia, acordul pare să permită companiilor „să definească ce înseamnă siguranța” și nu precizează ce consecințe ar exista în cazul încălcării prevederilor sale. „Acordul ar trebui ignorat, pentru că este doar o diversiune”, a adăugat ea.

Trump a minimalizat în repetate rânduri îngrijorările privind riscurile inteligenței artificiale, chiar dacă importante companii din domeniu au cerut o supraveghere mai strictă a tehnologiei.

Jeannie Paterson, de la Centrul pentru Inteligență Artificială și Etică Digitală al Universității din Melbourne, a declarat că autoreglementarea ar putea însemna că firmele stabilesc „doar măsuri minime de protecție”. Acordul inspiră „foarte puțină încredere”, în condițiile în care incidente recente în care sistemele AI au scăpat de sub control sugerează că firmele nu au avut o abordare suficient de disciplinată, a adăugat ea.

„Fabrici de superinteligență”: Trump sprijină centrele de date

Trump și-a reiterat sprijinul pentru extinderea rapidă a centrelor de date, infrastructura informatică esențială care susține sistemele de inteligență artificială.

Dezvoltarea centrelor de date a provocat opoziție în mai multe zone ale țării, pe fondul îngrijorărilor privind consumul de energie electrică și potențialul impact asupra comunităților. Construirea acestora a devenit și un posibil obstacol politic pentru Partidul Republican al lui Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie.

Un sondaj realizat la începutul acestei luni de Marist Poll, în parteneriat cu NPR și PBS News, a arătat că 65% dintre alegătorii înregistrați se opun construirii unor centre de date în zonele în care locuiesc.

Răspunzând acestor preocupări, Trump a declarat că firmele de tehnologie vor încerca să îi „mulțumească” pe oameni „Aceste companii mari, puternice, foarte bogate și foarte inteligente vor aduce contribuții uriașe comunităților”, le-a spus Trump reporterilor.

Anterior, Trump afirmase pe rețelele sociale că singurul motiv pentru care comunitățile ar trebui să se opună centrelor de date este dacă „vor să ajungă înapoiate și sărace”.

Jensen Huang de la Nvidia, companie care produce cipuri esențiale pentru funcționarea sistemelor AI, a declarat după reuniune că centrele de date ar trebui numite „fabrici de superinteligență”. Aceste facilități „reindustrializează Statele Unite” și creează locuri de muncă în întreaga economie, a adăugat el.

Ordin executiv pentru termenul SI - „Superinteligență”

Tot marți, Trump a semnat un ordin executiv prin care le cere departamentelor și agențiilor guvernului american să înceapă să folosească termenii „SI” și „Super Intelligence” („Superinteligență”) și să nu mai utilizeze termenul „inteligență artificială”.

„SI” va înlocui „AI” în „corespondența oficială”, pe site-uri, în rapoarte și în alte forme de comunicare, potrivit ordinului. „Pe măsură ce aceste capacități continuă să se îmbunătățească, ele reprezintă din ce în ce mai mult nu doar inteligență artificială, ci o nouă eră a Superinteligenței”, se arată în document.

Într-un discurs susținut săptămâna trecută în fața Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, Trump a declarat că termenul „artificial” face ca tehnologia „să pară falsă”.

Unii lideri din industria tehnologică, printre care Zuckerberg și Musk, precum și alte persoane apropiate președintelui, au început deja să folosească noul termen. Dacă liderii industriei tehnologice îl adoptă, Statele Unite „ar putea foarte bine să ajungă să stabilească terminologia”, a declarat Paterson.

Unii experți au afirmat însă, după discursul lui Trump la ONU, că termenul are șanse reduse să fie adoptat pe scară largă, deoarece „superinteligență” este folosit în mod obișnuit pentru a desemna sisteme mult mai avansate.

Editor : M.I.