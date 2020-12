Ce au căutat românii pe Google în 2020? Graficele care arată explozia interesului pentru anumiți termeni

Internetul și căutările pe Google în 2020 au fost dominate de pandemie și de subiectele legate de această situație fără precedent în era contemporană. Mai ales în prima jumătate a anului, oamenii au fost preocupați să afle răspunsuri la probleme cu care s-au confruntat, poate, pentru prima dată.

Căutările pe Google în 2020 au vizat subiectul crizei medicale, dar acest eveniment a generat și interese secundare, cum ar fi căutări pentru locuri de muncă, explicații despre șomajul tehnic și despre vaccinul anti-COVID-19. Și unele evenimente externe au stârnit însă interesul românilor, iar în ultima parte a anului și-a făcut loc și politica, odată cu cele două rânduri de alegeri - locale, la sfârșitul lunii septembrie, și parlamentare, la 6 decembrie. Sportul a fost mai puțin prezent, dar Simona Halep continuă să îi intereseze pe mulți români.

Agenția five elements digital a făcut radiografia anului 2020 prin intermediul căutărilor care au dominat interesele românilor pe internet. De la filme și jocuri până la tutoriale practice gen „how to...” („cum să...”) și rețete, n-a lipsit nimic. Totodată, în contextul evenimentelor din 2020, platformele de videoconferință precum ZOOM au cunoscut o reală explozie în rândul utilizatorilor. Creșterea comerțului online s-a văzut și în creșterea interesului pentru servicii de livrare sau de comandă online.

Căutări pe Google pentru platforme digitale în 2020 Foto: five elements digital

Cea mai frecventă căutare pe Google. Ce au vrut să știe oamenii din toată lumea

La nivel global, sunt 23 de căutări care s-au remarcat în motorul de căutare Google în acest an. Iată-le:

Căutări pe Google în România în anul pandemiei

În contextul carantinei din primavară și al restricțiilor, au explodat căutările despre rețete, diverse tutoriale și „cum să…?” (cum să tund, de exemplu) și alte activități ce pot fi întreprinse în casă.

În ceea ce privește concediile, a fost un an atipic. Conform datelor obținute de five elements digital prin platforma Google Trends, se observă o explozie pe acest termen în a doua jumătate a lunii martie, ca urmare a primelor măsuri din starea de urgență. Totuși, se remarcă o scădere dramatică pe acest subiect, comparativ cu ultimii patru ani. În a doua jumătate a anului poate fi remarcat un interes în creștere pentru destinații exotice, cum ar fi Maldive, Zanzibar, dar nu lipsesc Egipt și Dubai.

Căutări pe Google despre concedii în 2020 Foto: Five elements digital

Mai mult, interesul pentru școala online a atins un nivel record. Sintagma își începe ascensiunea în căutări la 1 martie și rămâne sus tot anul, cu o scădere din cauze evidente pe timp de vară.

Căutări pe Google în 2020 despre școala online Foto: five elements digital

Evenimentele de care românii au fost interesați în primele trei luni ale anului 2020

În România, se poate reconstitui calendarul evenimentelor din 2020 prin căutările din Google. Astfel, în primul trimestru al anului, adică între ianuarie și martie 2020, aflam despre coronavirus, se declanșa pandemia, Italia și Spania plăteau un tribut greu, am intrat apoi în starea de urgență, s-au închis școlile și în acest vârtej de evenimente fără precedent a picat vestea morții Cristinei Țopescu și a lui Kobe Bryant.

Căutările pe Google despre șomajul tehnic Foto: five elements digital

Iată cele mai frecvente căutări pe Google în România în această perioadă:

Coronavirus Italia

Coronavirus România

Declarație pe proprie răspundere

Cristina Țopescu

Simptome Coronavirus

Coronavirus China

Se închid școlile 2020

Kobe Bryant

Stare de urgență

Australia (incendii)

Ordonanță militară

Simona Halep

Coronavirus Spania

Schimbare oră

Meghan Markle / Prințul Harry

Căutări pe Google în 2020 despre mască și dezinfectant Foto: five elements digital

Cele mai frecvente căutări pe Google în aprilie - iunie 2020

Coronavirus România

Declarație pe propria răspundere

Bacalaureat 2020 / Rezultate Bac 2020

Rezultate Evaluare Națională 2020 / Evaluare Națională 2020

George Floyd

Coronavirus Italia

Stare de alertă

Cazuri Covid / Coronavirus

Ordonanță militară

Șomaj tehnic

Euthyrox - criza medicament lipsă

Alegeri locale 2020 - discuția despre amânarea lor

Vaccin coronavirus

Elon Musk

Colo / Colo arestat - scandalul bloggerului

Căutări pe Google în iulie - septembrie 2020

Coronavirus Romania

Alegeri locale 2020 / Rezultate alegeri locale 2020

Cazuri Covid / coronavirus

Emi Pian

Chadwick Boseman

Beirut / Explozie Beirut

Rezultate Bac 2020 / Rezultate Bac 2020 toamnă

Stare de urgență

Repartizare licee 2020 / Admitere liceu 2020

Carantină România

Belarus - alegeri / proteste

Nicușor Dan

Alegeri parlamentare 2020

Vaccin coronavirus

Rezultate titularizare 2020

Grecia (în contextul concediilor)

Moțiune de cenzură

Începerea școlii

Căutări pe Google în septembrie - decembrie 2020

Căutări pe Google în 2020 despre vaccinul anti-Covid Foto: five elements digital

Independent de toate căutările contextuale, în 2020 sunt consemnate câteva tendințe care e de așteptat să se mențină cel puțin în următorul an. Aici e vorba de școala online, platforme de videoconferințe sau de colaborare și work from home, diverse rețete ușor de făcut acasă, dar și detalii despre comerțul online și din zona comerțului online, conchide cercetarea five elements digital.

Editor : Luana Pavaluca