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Ce spune un laureat Nobel despre impactul inteligenţei artificiale asupra creșterii economice rapide

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Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
„Nu văd o creştere a productivităţii” „Zilele creşterii rapide au apus”

Un câştigător al Premiului Nobel pentru Economie anticipează că inteligenţa artificială (AI) nu va readuce economiile occidentale la era creşterii rapide a productivităţii, cum s-a întâmplat în anii '80, la apariția calculatoarelor. El este de părere că acea epocă de creștere nu se va mai repeta.

Christopher Pissarides, specializat în impactul automatizării asupra muncii, a estimat că până la patru din zece locuri de muncă din SUA şi Marea Britanie vor fi, în mare parte, neafectate de Inteligenţa Artificială şi a menţionat domenii precum asistenţa medicală şi ospitalitatea.

Companiile de tehnologie şi guvernele şi-au pus speranţele în AI pentru a relansa creşterea economică, care a încetinit semnificativ în ultimele decenii. Performanţele modeste ale economiilor occidentale, în special în Europa, au contribuit la un context politic agitat pe fondul creşterilor slabe ale salariilor reale.

Într-un interviu acordat Bloomberg News, Pissarides a declarat că există puţine semne de creştere a productivităţii din partea AI până în prezent şi a pus sub semnul întrebării afirmaţiile făcute de şeful Nvidia Corp, Jensen Huang, şi de Sam Altman de la OpenAI, care au susţinut că tehnologia va avea consecinţe de amploare asupra locurilor de muncă.

„Nu văd o creştere a productivităţii”

Pissarides a câştigat Premiul Nobel pentru Economie în 2010 pentru studiile sale cu privire la fricţiunile de pe piaţa muncii.

„Există cel puţin 40% din locurile de muncă din Marea Britanie, care nu sunt expuse la inteligenţa artificială, aşa că nu vor obţine câştiguri de productivitate datorită inteligenţei artificiale”, a declarat Pissarides, care în prezent este profesor la London School of Economics, potrivit Boomberg, preluată de Agerpres.

Chiar dacă este posibil să existe unele beneficii de productivitate datorită acestei tehnologii, „mă îndoiesc că va exista un nou boom al computerelor echivalent cu ceea ce am avut în anii 1980 şi 1990”, a spus Pissarides.

„Având în vedere ceea ce ştim acum şi ceea ce vedem că se întâmplă, nu văd o creştere a productivităţii la asemenea niveluri”, a adăugat el, subliniind şi incertitudinea care există cu privire la viitorul tehnologiei AI.

„Zilele creşterii rapide au apus”

Anterior, într-o prelegere ţinută luni la Royal Economic Society din Newcastle, Pissarides a susţinut că ar fi nevoie de câştiguri uriaşe de productivitate în sectoarele cele mai expuse la inteligenţa artificială, cum ar fi finanţele, pentru a atinge ratele puternice de creştere pe care optimiştii le-au prezis.

„Pur şi simplu nu putem vorbi despre o creştere ridicată a productivităţii. Cred că ar trebui să ne resemnăm cu faptul că zilele creşterii rapide a productivităţii au apus, orice am face”, a spus Pissarides.

În replică, guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, este unul dintre decidenţii care consideră Inteligenţa Artificială drept tehnologie potenţial revoluţionară pentru creşterea economică.

Editor : B.P.

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