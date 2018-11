Ce sunt cu adevărat influencerii? „Oamenii au nevoie de nişte cârlige”

Internetul este plin de influenceri și creatori din conținut. Îi urmărim pe Youtube, Facebook, Instagram şi nu numai. Sunt şi câţiva jurnalişti printre ei. Nu o spunem noi, ci specialiştii în comunicare. Se pare că fiecare domeniu de activitate are influencerii săi. Unii gătesc, oferă sfaturi de parenting sau călătoresc, iar alții inspiră prin fotografii, ne țin la curent cu cele mai noi trenduri din modă sau tehnlogie și își trăiesc, astfel, viața pe internet. Nu o fac degeaba, ci pentru like-uri şi comentarii, pe care le monetizează. Câțiva dintre ei au ajuns celebri în întreaga lume și și-au dezvoltat afaceri de milioane de euro. Îi cunoaștem și noi, chiar acum.

Adrian Dan, instagrammer: Cu siguranță îți fură privirea când vezi ce se întâmplă la nivelul acesta în afară. Oarecum, și-au dezvoltat deja o reţetă. O reţetă a succesului. Mulţi încearcă s-o copieze în mod greşit.

Sebastian Coţofană, PRO FM: Pentru că e foarte uşor să devii influencer în ziua de azi. Nu ai văzut? Trebuie doar să îţi cumperi nişte followeri. Deja dacă ai peste 15-20 de mii de followeri, gata, eşti influencer. Nu e chiar aşa. Contează şi ce mesaje mai transmiţi.

Radu Ţibulcă, PRO FM: Nici nu ştiu ce înseamnă să fii influencer. E un termen care sună aşa foarte pompos, dar golit cumva de sens.

Mihai Baloianu, visual marketer: Oricare dintre noi, până la un anumit moment, suntem influenceri.

Potrivit unui studiu realizat în Statele Unite, 8 din 10 vedete cunoscute publicului tânăr în momentul de față nu au apărut niciodată la televizor. Sunt oameni care și-au dezvoltat comunități pe rețelele de socializare și care au ajuns să fie numiți influenceri.

Cristian China-Birta, consultant social media: Influencer, în esenţă, e un alt termen ca să vorbim despre acelaşi lucru. Întâi am fost bloggeri, după aia am fost social media influencer, key oppinion leaders, o grămadă de denumiri desemnând acelaşi lucru. În esenţă, un om care ajunge cu mesajele sale la mai mulţi oameni.

Mihai Baloianu, visual marketer: Influencer e un termen care să descrie o persoană ce poate influenţa un grup de oameni pe online, care să determine acele persoane să cumpere un produs, să folosească un anumit serviciu.

Radu Țibulcă, PRO FM: Bănuiesc că se referă la influenţă, la faptul că tu, ca şi persoană cu o anumită vizibilitate mai crescută decât a oamenilor de rând, ai o putere de a influenţa persoanele care te urmăresc. Şi nu cred că oricine are vizibilitate are şi influenţă în acelaşi timp.

Cristian China Birta, consultant social media: Pentru followerii lui, influencerul e foarte multe lucruri. Sursă de informaţii, de distracţie, inclusiv aspiraţionale, de astea. Influencerul mai are o componentă extrem de importantă psihologică pentru ăla care i-a dat like: e un cârlig în lumea asta. Oamenii au nevoie de nişte repere, de nişte cârlige din toate punctele de vedere.

Radu Țibulcă, PRO FM: Sunt foarte mulţi oameni care au vizibilitate foarte mare, dar care nu au puterea de a influenţa.

Specialiștii în marketing și comunicare au împărțit influencerii în trei categorii. 23% dintre aceștia sunt celebrități, 47% dintre ei sunt profesioniști în diverse domenii, iar 18 % sunt oameni obișnuiți, care au reușit să-și formeze comunități pe rețelele de socializare.

Adrian Dan, instagrammer: Sunt oameni foarte activi care păstrează o comunicare directă constantă cu cei care îi urmăresc. Există o comunicare directă fie prin mesaje, fie prin comentarii... Are ceva mai mult timp la dispoziție să intre în amănunte şi în discuții mai detaliate cu fiecare persoană care îl urmăreşte.

Cristian China Birta, consultant social media: Noi, care suntem în industrie, facem eforturi să ne uităm la ăştia tineri, eforturi grave şi ne uităm şi suntem blank total. Parcă vorbesc limbă străină. Nu ni se par amuzanţi, nu înţelegem care e rostul la ce fac, suntem absolut catastrofe ca generaţie. Noi suntem arrivederci, ca generaţie. Ei vorbesc pentru generaţia asta nouă.

Radu Ţibulcă, PRO FM: A evoluat treaba asta cu o viteză foarte mare, ceea ce trage un semnal de alarmă, că exact la fel de bine poate dispărea.

Chiarra Ferragni este unul dintre oamenii obișnuiți care au ajuns celebri datorită internetului. Revista Forbes a numit-o cel mai influent blogger de fashion din lume. Este urmărită de aproape 16 milioane de oameni doar pe Instagram. Are o avere estimată la peste 10 milioane de euro. Este primul influencer care a apărut vreodată pe coperta revistei Vogue și câștigă aproximativ 12.000 de dolari pentru o singură postare sponzorizată pe Instagram. Anul acesta s-a căsătorit și a devenit și mamă. Prima fotografia cu ea și copilul său a strâns peste 3 milioane de like-uri în doar câteva ore.

Adrian Dan, instagrammer: E ceva care prinde. Să vezi pe cineva în ipostaze surprinzătoare funcționează, dar nu toți riscă.

Cristian China Birta, consultant social media: Este foarte uşor, aşa cum ne-a învăţat Star Wars, să cazi „in the dark side of the force”, că de ce? Că we have cookies acolo.

Monica Jitariuc, specialist comunicare online: Există foarte multe interese şi foarte mult entuziasm în zona asta şi de aceea au apărut şi foarte multe iniţiative care sprijină business-ul de influenţă.

Influencerii sunt cei care aduc acum ceea ce specialiștii numesc awarness. Cu alte cuvinte, companiile investesc în ei pentru că le oferă vizibilitate în online şi îi influenţează pe cei care îi urmăresc să cumpere sau să folosească produsele şi serviciile promovate de ei.

Cristian China Birta, consultant social media: Influencerul, în esenţă, din punct de vedere al companiilor şi al brandurilor este o resursă.

Mihai Baloianu, visual marketer: De aici s-a şi perimat un pic termenul de influencer pentru că lumea s-a cam săturat de atâta promovare şi plasare de produse.

Sebastian Coţofană PRO FM: În momentul în care un influencer şi un om care are credibilitate zice: „Băi, mâine mergem să curăţăm Parcul Izvor!” şi se strâng acolo, îl urmăresc 100 de mii de oameni, dacă îi vin 10 mii de oameni, da, ăla este un influencer.

Adrian Dan, instagrammer: Ne-am creat comunitatea noastră. Încă trebuie să dovedim ce putem să facem la nivelul acesta. Cu siguranţă sunt câţiva care au ajuns la un nivel de top, care fac content creation şi pentru afară, pentru brand-uri internaţionale. Sunt prezenţi în afară, sunt invitaţi.

Cristian China Birta, consultant social media: În momentul în care înţelegi că influenţezi nişte vieţi, influenţezi nişte decizii, mai pui şi tu batista pe ţambal un pic şi începi să gândeşti altfel lucrurile. Şi aici influencerii rataeză destul de des să se gândească la asta. De ce? E o piaţă, e o meserie, faci bani, eşti tentat să faci şi mai mulţi bani, eşti tentat să faci anumite compromisuri, în special în etapa de început.

Cele mai multe controverse au apărut în preajma vloggerilor. Unii dintre ei sunt foarte tineri şi sunt urmăriţi deja de milioane de oameni.

Mihai Baloianu, visual marketer: Cred că vloggerii tind să aibă un segment de oameni care atunci când se abonează rămân acolo pentru că se identifică cu acel vlogger. Foarte mulţi se inspiră de la cei care sunt mai celebri şi sunt un pic mai autentici pentru că una este să faci nişte poze pe instagram şi să postezi pentru anumite produse, alta este să filmezi şi să produci conţinut video pentru 5,6,7 zece minute. După aceea trebuie să şi editezi acel conţinut. E o muncă mult mai elaborată decât cea de a face câteva poze.

Sebastian Coţofană, PRO FM: Eu cred că în vlogging e şi o chestie de asta, că e la modă şi că toată lumea face asta şi pare uşor să faci asta. Şi, de exemplu, acum câţiva ani erau la modă provocările, apoi au fost vine-urile, acum toată lumea cântă. Cred că e foarte important şi cu ce gând pleci tu la drum atunci când te apuci să fii vlogger sau influencer. Vrei să fii şi tu la modă sau ai de gând pe termen lung să transmiţi un mesaj?

Radu Ţibulcă, PRO FM: Asta cu vloggingul este un fenomen pe care nu mi-l pot explica şi am senzaţia că nici cei care fac parte din fenomen nu şi-l explică şi evoluează de cele mai multe ori în virtutea inerţiei, nici cei care îl consumă nu şi-l explică şi nici cei care o ard specialişti în domeniul ăsta.

Cristian China Birta, consultant social media: Video bloggerii au demonstrat că noi bloggerii suntem mult mai preţioşi având în vedere că noi scriem, nu numai vorbim. Că e mai uşor să vorbeşti decât să scrii. Altfel, vlogging-ul e foarte bine că se întâmplă, avem o generaţie care e totalmente dezinhibată să vorbească în faţa camerei.

Mihai Baloianu, visual marketer: Vloggerii sunt tot creatori de conţinut, unii depun o muncă asiduă pentru a crea conţinut, pentru a veni cu lucruri noi. Acelaşi lucru îl urmăresc şi ei, să trăiască din această activitate.

Până şi celebrităţile au început să facă acum vlogging. Nu mai este suficient să apari la televizor, să susţii concerte sau să fi un sportiv de renume. Trebuie să creezi conţinut şi pe Youtube.

Monica Jitariuc, specialist comunicare online: Zona de Youtube a devenit un motor de căutare extrem de căutat. Milenialii nu mai caută pe Google. Caută direct în fereastra de Youtube. Astfel trebuie să le oferi conținut video ca răspuns la întrebarea lor. De aceea aşa cum cooking-ul, beauty-ul, tot este pe Youtube, estimez că în următoarea perioadă meseriile liberale şi cele care se bucură de interesul publicului pentru lucruri cotidiene...

Radu Ţibulcă, PRO FM: Like-ul nu costă, like-ul, vizualizarea, share-ul nu costă absolut deloc. Uită-te la artiştii care reuşesc să umple săli de spectacole sau la oamenii care într-adevăr au puterea de a mobiliza mase mari de oameni în a face lucruri concrete. Din punctul meu de vedere, ăia sunt influenceri cu adevărat. Să îl faci pe om ori să plătească, ori să depună un alt efort pentru a-ţi consuma produsul ori pentru a-ţi urma sfatul, să îl faci într-adevăr să creadă în opiniile tale.

