Cele trei competențe de care au nevoie angajații în epoca AI. Nu sunt legate de un domeniu anume, dar sunt tot mai importante

Inteligența artificială preia din ce în ce mai mult sarcinile repetitive, iar conexiunea umană devine din ce în ce mai valoroasă la locul de muncă. Chiar și în domenii tehnice, precum ingineria, dezvoltarea abilităților care îi ajută pe angajați să colaboreze cu ceilalți colegi sunt tot mai căutate, relatează Business Insider.

„La fel de importante sunt și abilitățile non-tehnice, cum ar fi gândirea critică, rezolvarea problemelor, colaborarea și munca în echipă”, a spus pentru Business Insider Prashanthi Padmanabhan, vicepreședintele LinkedIn pentru inginerie și talente.

Importanța crescândă a abilităților non-tehnice nu înseamnă că trebuie să deveniți brusc cel mai sociabil la locul de muncă - deși asta s-ar putea să nu strice. Experții în resurse umane spun că personalitățile extrovertite pot oferi un avantaj la locul de muncă, deoarece sarcinile centrate pe om nu pot fi preluate de AI la fel de ușor ca cele repetitive.

Dar care abilități non-tehnice sunt cele mai importante? Și cum le puteți scoate în evidență atunci când căutați un nou loc de muncă? Business Insider a vorbit cu șapte experți în transformarea forței de muncă, precum și cu directori de la LinkedIn, IBM și Cisco, despre abilitățile non-tehnice care vor fi cele mai importante în era AI.

Capacitatea de a rezolva probleme

Modelele lingvistice AI pot genera sugestii instantanee, dar depinde de angajați să identifice problemele importante, să elaboreze sugestii eficiente și să determine cel mai bun curs de acțiune pe baza informațiilor pe care le oferă inteligența artificială.

„Chiar dacă AI ajută la munca de consultanță, tot nu este la fel de bună ca un om”, a spus Michael Housman, fondator și strateg principal la AI-ccelerator, o firmă specializată în educație și consultanță în domeniul AI. Aceasta înseamnă că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă ar trebui să lucreze la dezvoltarea unor seturi de abilități care sunt „complementare la ceea ce fac computerele”, a declarat el.

Housman, care este și autorul cărții „Viitorul: Transformă-ți afacerea cu AI (sau rămâi în urmă)”, a spus că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea și scoaterea în evidență a abilităților lor complexe de a rezolva probleme. Aceasta înseamnă să se gândească la cum să rezolve provocări complicate cu „date și indicatori ambigui”, a spus el.

Guy Diedrich, vicepreședinte senior și director global pentru inovație la Cisco, a spus că gândirea critică și rezolvarea problemelor vor deveni cruciale, deoarece ritmul inovațiilor în domeniul inteligenței artificiale duce la luarea unor decizii etice semnificative de către companii. El a spus că „să pui întrebările corecte” despre ce ar trebui făcut va fi cea mai importantă abilitate pe care oamenii o pot dezvolta.

Inteligența emoțională

Alex King, fondator și director general al ExpandIQ, a declarat pentru Business Insider că conștiința de sine și capacitatea de a „citi” o situație vor deveni din ce în ce mai necesare în era inteligenței artificiale.

Aceasta implică accesarea „instinctului” și înțelegerea situațiilor în care trebuie să te retragi sau să te retragi, a spus el.

„Oamenii care au acele abilități non-tehnice legate de conștiința de sine și inteligența emoțională se vor descurca foarte bine în viitor, pentru că este evident ceva ce inteligența artificială nu poate face”, a spus King, care a fostșef al departamentului global de achiziție de talente la firma de dezvoltare software Integrate.

Ruchir Puri, directorul științific al IBM, a spus, la rândul său că, deși majoritatea directorilor de succes au probabil un IQ ridicat, succesul lor se bazează mai mult pe capacitatea de a se conecta cu ceilalți și de a comunica eficient, lucru pe care îl numește „coeficient emoțional” și „coeficient relațional”.

„Sfatul pe care îl voi da este să fii întotdeauna empatic”, a spus Puri. „Pune-te în locul lor și vezi de ce reacționează așa cum reacționează”.

Acest nivel de conștientizare se extinde și la comunicare și la a te asigura că există „claritate” în modul în care exprimi ideile.

„Nu exprima doar un concept. Asigură-te că conceptul este la un nivel pe care îl pot înțelege”, a spus Puri, adăugând că „nu contează doar ce spui; ci și cum spui”.

Creativitate și imaginație

Odată cu creșterea intensității muncii prin inteligență artificială, mulți directori au spus că va exista mai mult timp pentru „muncă profundă”, inclusiv gândire extinsă și generare de idei.

Acest lucru ar putea fi valabil mai ales în domeniul ingineriei de software. Pe măsură ce inteligența artificială accelerează procesul necesar pentru lansarea produselor și ajută la rezolvarea problemei „lipsei de dezvoltatori”, imaginația va fi „singura constrângere”, spune Jeetu Patel, directorul financiar al Cisco.

Aceasta înseamnă că probabil se va pune un accent mai mare pe dezvoltarea de idei noi și de înaltă calitate.

Terri Horton, consultant în strategie și transformare a forței de muncă prin inteligență artificială la firma de consultanță FuturePath, spune că creativitatea devine din ce în ce mai importantă. Aceasta nu înseamnă doar să vii cu idei unice despre cum să-ți faci treaba, ci include și să te gândești unde poate fi aplicată inteligența artificială pentru a face munca mai eficientă.

„Dacă înlocuim sau eliminăm, să zicem, 30% din sarcinile asociate rolului și le înlocuim cu inteligență artificială, ce altceva poți face?”, a spus Horton.„Cum îți poți valorifica creativitatea pentru a lucra în colaborare cu liderul sau pentru a te ajuta să te gândești la modul în care poate fi reproiectat acel rol?”

Padmanabhan spune că oamenii aflați în căutarea unui loc de muncă folosesc din ce în ce mai mult interviul de angajare pentru a-și evidenția creativitatea.

„Dacă nu ai experiență în programare, dar ai o idee genială - pur și simplu construiește ceva”, a spus Padmanabhan.

Editor : M.B.