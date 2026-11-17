România este vizată de trei categorii principale de atacatori cibernetici: grupări infracționale motivate financiar, actori statali și „activiști” care acționează din motive ideologice, a declarat marți directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean. Cele mai frecvente atacuri urmăresc obținerea unor sume de bani sau furtul de date, în timp ce grupările afiliate Federației Ruse vizează cu precădere energia, sănătatea și administrația publică.

Directorul DNSC a explicat, la Buzău, că infractorii interesați de câștiguri financiare sunt în prezent cei mai activi. Aceștia fac parte din grupări transnaționale care pot opera din orice zonă a lumii și care folosesc instrumente de inteligență artificială pentru a-și adapta mesajele la victimele din România.

Inteligența artificială le permite să traducă și să genereze în limba română mesaje scrise, înregistrări audio și chiar imagini video. Atacatorii încearcă apoi, prin tehnici de manipulare, să convingă victimele să le trimită bani sau să le ofere acces la calculatoare și conturi. Această metodă este cunoscută drept inginerie socială și se bazează mai degrabă pe manipularea unei persoane decât pe spargerea directă a unui sistem informatic. Datele obținute sunt utilizate pentru fraude sau sunt vândute ulterior pe darknet.

Mesajele prin care sunt atrase victimele

Atacurile sunt lansate frecvent sub forma unor campanii care reapar periodic. Printre exemplele oferite de DNSC se numără mesajele de tipul „Ajutați-o pe Adelina”, „Votați pentru copilul talentat X” sau reclamele care promit oportunități false de investiții.

Scopul este ca victima să acceseze un link, să ofere date personale ori bancare, să instaleze o aplicație sau să permită accesul atacatorului la un dispozitiv.

„Tipul acesta de atacuri poate fi contracarat destul de eficient prin activități de conștientizare. Dar este un maraton, nu un sprint”, a declarat Dan Cîmpean, citat de News.ro.

Potrivit acestuia, atacatorii selectează succesiv anumite profesii și își adaptează mesajele în funcție de activitatea și accesul victimelor. Printre categoriile vizate se numără contabilii, notarii, medicii, profesorii și educatorii.

Grupările afiliate Rusiei vizează sectoare importante

A doua categorie este formată din actorii statali sau din grupările care acționează în interesul unor state. Atacurile acestora nu urmăresc în primul rând câștiguri financiare, ci obținerea de informații, perturbarea activității unor instituții și afectarea unor sectoare importante.

„Suntem o țară cu un război hibrid la graniță și nu este un secret: grupări afiliate Federației Ruse sunt foarte active în România”, a declarat directorul DNSC.

Principalele ținte ale acestora sunt sectorul energetic, sistemul de sănătate și administrația publică.

A treia categorie este reprezentată de activiștii cibernetici, cunoscuți și drept hacktiviști. Aceștia sunt motivați ideologic, reacționează la evenimentele sociale și politice și urmăresc în special obținerea vizibilității și a notorietății.

„Concluzia noastră la directorat este că orice organizație poate deveni o victimă, mai devreme sau mai târziu”, a avertizat Dan Cîmpean.

Cine sunt cele mai vulnerabile victime

Persoanele în vârstă se numără printre cele mai expuse înșelătoriilor online, deoarece pot avea mai puțină experiență în utilizarea tehnologiei și pot să nu cunoască noile metode folosite de infractori.

O altă categorie vizată frecvent este cea a angajaților care au acces la sistemele, conturile și informațiile organizațiilor în care lucrează. Atacatorii încearcă să obțină acces în infrastructura unei instituții prin compromiterea unei persoane din interior.

Acești angajați sunt țintele atacurilor de tip spear phishing, adică mesaje frauduloase concepute special pentru o anumită persoană sau categorie profesională. Spre deosebire de mesajele trimise în masă, acestea folosesc informații despre funcția, colegii sau activitatea victimei pentru a părea credibile.

Editor : A.D.