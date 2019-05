Cine sunt trollii și ce vor ei?

Există și o „cealaltă” viață a noastră, care ne ocupă foarte mult timp: viața online. Auzim vorbindu-se tot mai mult despre trolli. Cine sunt trollii? Sunt acei oameni care, pentru bani sau pur și simplu pentru distracție, împroașcă mereu cu venin. Sunt puși mereu pe harță, răspândesc ura, cu scopul de a devia atenția către un anumit subiect. Se estimeaza că în fiecare zi, trollii din online-ul românesc lasă peste 8 milioane de comentarii pe Facebook și 2 milioane de postări.

VIDEO. Cine sunt trollii? (Material difuzat în 20 ianuarie 2019 în cadrul emisiunii „Plan detaliu”)

Deci e clar că la un moment dat, fiecare dintre cei care au cont pe rețeaua de socializare - adică 40 la sută dintre români - a văzut un mesaj al unui troll. Uneori vor să discrediteze o anumită persoană, alteori, mai ales în alegeri, fac propagandă. Despre scopul așa-numiților trolli, cine sunt, cum afectează viața, dincolo de nervi și cum îi putem combate vorbim la emisiunea „Plan detaliu” .

Anonimi cu chef de ceartă

Apropo de moderare, e un user „mariusdin”, pe care îl ștergem deocamdată, deoarece nu folosește cele mai potrivite cuvinte. Parcă totuși nu e atât de agresiv să îl ban-ăm, dar dacă trebuie, vom fi nevoiți să îl și ban-ăm.

Cristian moderează comentarii pe unul dintre cele mai citite site-uri de știri sportive. Articolele strâng aproximativ 6 000 de comentarii. 90% dintre comentarii sunt făcute de pe conturi anonime.

E un alt user care are 1..2..3..4..5..6..7..8 comentarii la rând, folosind și cuvinte urâte. Nici nu are sens să nu îl ban-ăm. În 44 de zile a postat 821 de comentarii.

Trollul sau „postacul” este cel care postează sub nume false cu scopul de a enerva sau de răspândi propaganda celui care îl plătește.



- Haideți să vorbim un pic despre trolli, persoanele care comentează des, pe lângă subiect și uneori cu înjurături. E site-ul afectat de acești trolli?

Cristian Zagaradniuc, redactor-șef digisport.ro: Este. Chiar dacă aș putea spune că în ultima vreme parcă s-a mai micșorat numărul, pe măsură ce a trecut campania electorală și parcă nu mai sunt atât de interesați, totuși sunt foarte mulți. Sunt destui care comentează fără să aibă nicio legătură cu subiectul materialului la care se apucă să arunce cu venin. De obicei, înjură, jignesc, pare că nu au niciun Dumnezeu. Ti-am dat exemplul concret. Om în 44 zile a scris 800 comentarii, nu e chiar extraordinar, dar da, în două zile cred că am șters puțin mai devreme pe cineva care avea 296 de comentarii.

În România sunt 9,6 milioane de conturi de Facebook. Dintre acestea, 350 000 de conturi sunt false.

- Sunt unele filtre. Găsesc și aici modalitate, că despart literele într-un anume fel, pun niște semne de punctuație ca să poată sări peste filtrul respectiv.

- Cam câte comentarii ajungeți să ștergeți pe zi, în procente?

- Îți dai seamam că nu pot să îți dau o cifră exactă, însă cred că undeva la 20% ajung să fie șterse și probabil un 5-7% ajung să fie interziși pe o anumită perioadă să mai comenteze pe site.

- Spuneați că principalul motiv este acela de venin, de înjurături, dar din când în când se aruncă și subiecte politice, fără nicio legătură?

- Așa cum spuneam. Mi se pare că s-au mai micșorat, după ce a trecut campania electorală. Sunt susținători din ambele tabere, în general ai celor de la putere, probabil că sunt interesați să bage mai mulți bani. Poate că sunt subiecte de interes general, așa abordează vreo autostradă, ulterior țin partea celor care sunt interesați sau care îi plătesc. S-a demonstrat că există această practică în online-ul românesc.

„Postacii" din România reușesc să distribuie pe internet postările lor, dar și ale altor trolli, de peste 3,5 milioane de ori pe zi.

Cristian Zagaradniuc, redactor-șef digisport.ro: „NU aș putea spune că merg până acolo, să deturneze.Eu cred că afectează, pentru că sunt mulți care ar vrea să discute despre un meci, despre o fază, despre o reacție. De multe ori, ajung să renunțe pentru că reacțiile sunt prea vehemente, prea deplasate și cred că sunt mulți care renunță. Sunt oameni care ajung să posteze câte 200 de comentarii pe zi. Mie mi se pare că nu mai ai vreme să faci altceva decât să stai și să comentezi. Până la urmă, îți susții punctul de vedere, nu cred că ți-l poți schimba atât de radical, încât să ai ce să le povestești oamenilor, în câte 2-3 rânduri, încât te apuci să faci compuneri. Deși sunt unii care fac inclusiv compuneri”.

Alții care scriu la obiect, mă gândesc că poate fi și pentru ei o experiență frumoasă, și pentru cei cu care intră în discuție, fac schimb de impresii, de aprecieri. De ce ai sta să te cerți, în lumea în care trăim, de ce ai mai sta și pe net, unde oricum pierdem foarte mult timp, să ți-l pierzi așa?

Vlad Munteanu (DOC) cântă rap de peste 20 de ani. Are peste 300 de mii de fani pe Facebook. Firesc, l-am întrebat despre trolli.

Vlad Munteanu (DOC), rapper: „Despre trolling. Dacă vorbim despre trolling, hai să spun cum văd eu trollingul ăsta. Trollingul ăsta a existat cred, dintotdeauna. Adică... părerea mea... Caragiale tot un trolling social făcea. Adică satira lui și descripția lui vizavi de societatea în care trăia pare un trolling. La nivelul clasei politice, la nivelul burgheziei, la nivelul... cum zicea el, protipendada, pe vremea aia”.

Uneori, scopul „postacilor” este denigrarea persoanelor publice.

Vlad Munteanu (DOC), rapper: „Hate, înjurături, reviewuri proaste etc, etc.

- Vine cariera de artist cu astea la pachet?

- Nu cred neapărat. Nu cred că e ceva ce putem generaliza. Adică eu și băieții mei ne-am lovit mai puțin de hate și de chestiile pe care le-ai precizat mai devreme. Dar tind să cred și pentru că am fost mereu noi. Nu am încercat să ne abatem sau să ieșim din arealul care ne caracterizează, în care ne simțim confortabili. Să facem niște lucruri extravagante și să merităm.... eu știu.. un semn cu degetul. Chiar și virtual. Deci de-asta nu pot să zic că am fost foarte afectați de chestia asta. În schimb, observ fenomenul. Adică nu ai cum să nu-l observi. Și înțeleg amplitudinea lui și ce poate genera.

Vlad Munteanu (DOC), rapper: „Eu unul, personal, nu am avut parte din câte îmi aduc o aminte decât de un singur episod de genul. Nu vreau să dau... a fost un sketch la un moment dat cu mai mulți rapperi în care eram și eu, și Deliric și făceam mișto unii de alții. Dar și eu eram oarecum trollat acolo, adică eu nu aș fi fost niciodată în poziția aia, cu oamenii ăia. Nu știu, nu era o situație. Nu m-a deranjat. Am zâmbit așa, am...Tre să înțelegi că trollingul, părerea mea, că tot vorbeam mai devreme de izvorul lui, generează atâta deranj în clipa în care problemele tale cu tine sunt mai mari. Adică eu unul, personal, artistic, nu prea am nimic de care să îmi fie rușine. Și nu prea ai tu cum să vii să îmi dai în cap, să zici că faci mișto să pielea mea. Că sunt OK cu ele”.

Tipuri de trolli și soluții antitrolli

În fiecare zi, persoane dubioase răspândesc pe Facebook teorii ale conspirației, prin două milioane de postări și peste 8 milioane de comentarii. Practic, este aproape imposibil să avem cont pe rețea și să nu ne fi intersectat cu aceste personaje, numite trolli. Al căror singur scop este să ne sucească mințile, să nu mai știm ce să credem despre un anumit subiect. Cine sunt oamenii din spatele conturilor false și mai ales cum îi depistăm?

Cum pot fi identificați și mai ales combătuți ceea ce numim și noi trolli, deși termenul încă nu există în limba română? Pe scurt. e vorba despre acele persoane de care ne ciocnim pe internet și care, de cele mai multe ori, au un singur scop: propaganda.

Conspirații, știri false și fete frumoase

Troll-ul conspiraționist. Îl putem identifica cu ușurință și pe rețelele noastre de socializare. De obicei, te bombardează cu "n" și "n" de conspirații despre tuneluri subterane, despre masoni, despre oculta globală, amenințări cu hackeri, Anonimus, noua ordine mondială și așa mai departe, explică Nicolae Țîbrigan, expert în analiza informațiilor.

El spune că principalul indicator al unui cont troll este faptul că la profil figurează poze furate de pe internet, care nu reprezintă persoana respectivă, informații destul de puține despre el, unde și-a făcut studiile sau unde locuiește în prezent, are un număr destul de mare de prieteni, chiar numărul maxim, deși nu e vedetă, e un necunoscut.

Trollul bikini. Al doilea tip de troll, trollul bikini. De ce l-a denumit strategic NATO trollul bikini? Pentru că practic respectivii trolli se ascund în spatele unor profiluri de fete atrăgătoare, care te invită fie să îți reconsideri propriile opinii, fie îți pun fel de fel de întrebări sau sondaje din astea naive. Practic, le cazi în capcană, comentezi și încerci să intri în discuții cu respectivele conturi, dar în spate s-ar putea să fie cu totul altcineva.

Nicolae Țîbrigan, expert în analiza informațiilor: „Trollii sunt doar niște instrumente în cadrul unei propagande mai ample, a unei campanii de manipulare, ce fac trollii și boții nu îți iau bani din portofel. Ei te bombardează cu informații false, te bombardează cu imagini, pentru a-ți crea o percepție negativă față de anumite subiecte. Practic, lucrează cu inima și mintea ta, de aici vine impactul negativ. Dacă ești expus unui flux continuu de mesage venit din partea trollilor și a boților cu siguranță în cadrul unui sondaj sau în cadrul unor discuții cu prietenii o să-ți dai seama că devii din ce în ce mai neîncrezător față de stat, de democrație și poate, poate îți vei dori la un moment dat ca România să devină o autocrație sau să-l aduci pe Putin ca președinte în România”.

Cum descoperim un troll. Cine e „Elena Condurache”?

Să luăm un exemplu. Cine distribuie astfel de știri e contul Elena Condurache. Haideți să intrăm un pic pe acest cont. Aici avem contul, vedem rețete de slăbit și așa mai departe, da. Vedem ce pagini administrează, intrăm pe Jurnalista și ne uitam, are 146 de mii de like-uri, 145 de mii de follow-eri.

Intrăm la Despre pagină, avem informatii destul de firave. Avem: misiunea noastră e de a crea un un spațiu virtual sigur, este un site de știri neafiliat politic. Avem administratorul Elena Condurache. La contact, niciun număr de telefon, evident, lipsește adresa si niciun număr. Scrie Cluj-Napoca, fără număr, fără nimic. Este clar că este o pagină fictivă.

Cum putem afla cine administrează mailul? Intram pe Facebook și vedem cine e Marius Onisie și pur și simplu căutam, avem o lista, i-am verificat pe toti ceilalti. Dacă distribuie conținut similar cu al Elenei Condurache și dintre toți, Marius Onisie, singurul care distribuie conținut similar, este Adrian Marius Onisie, deci Elena Condurache este, de fapt, individul asta.

Nicolae Țîbrigan, expert în analiza informațiilor: La fel pe Facebook, numărul lor e destul de mare, ajungând la sute de mii de conturi care permanent sunt blocate de către algoritmii Facebook, după care indivizii își fac alte conturi și procesul continuă. La nivel de utilizatori, mă refer la nivel de persoane care gestioneaza astfel de conturi, ar putea să ajungă la 4 500-3 000 de persoane din România care se ocupa cu trollingul.

Urmăriți întreaga emisiune în materialul video de mai jos. Interviul ediției este cu Roxana Bodea, cercetător media:

