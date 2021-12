Anul 2021 a schimbat clasamentul celor mai bine plătite vedete pe Instagram. Fotbalistul Cristiano Ronaldo s-a întors pe prima poziție atunci când vorbim de milioane de dolari încasați din postările online.

1,6 milioane de dolari primeşte Cristiano Ronaldo pentru fiecare postare pe Instagram. Fotbalistul are mai mulţi fani decât are Rusia cetăţeni şi are milioane de aprecieri la fiecare postare. Cristiano Ronaldo încasează din Instagram mai mult decât principalul lui rival, Messi, care este pe locul al şaptelea.

Anul trecut Dwayne „The Rock” Johnson ocupa locul 1 în acest clasament, dar situația s-a schimbat între timp. „The Rock” este acum pe locul al doilea şi primește aproximativ 1,52 milioane de dolari pentru a promova un produs pe contul său.

Cântăreața Ariana Grande este în top 3, la mică diferenţă de „The Rock”. Cu 256 de milioane de fani, artista câştigă 1,51 milioane de dolari pentru o postare.

În clasament este şi Kyle Jenner, cea care a deținut recordul în 2019. Acum este pe locul 4 cu 1,49 milioane de dolari. Împreună cu părinții și surorile ei, ea a participat la show-ul „Keeping Up With The Kardashians”, care le-a adus celebritatea. Tatăl ei, înainte numit Bruce Jenner, fost campion la decatlon, a devenit femeie în urma unei operații de schimbare de sex, iar de atunci se numește Caitlyn Jenner.

În top 5, pe Instagram, este şi cântăreaţa Selena Gomez care încasează 1,46 milioane de dolari pentru o postare pe Instagram.

Celebra Kim Kardashian, vedetă la Hollywood, nu a ajuns în top 5 al banilor caștigați din Instagram şi este abia pe locul 6.

Editor : Luana Pavaluca