Combaterea manipulării în alegeri: Comisia Europeană a pus în consultare publică măsurile recomandate marilor platforme online

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) informează că Comisia Europeană lansează în consultare versiunea revizuită a Orientărilor privind atenuarea riscurilor sistemice la adresa proceselor electorale. Consultarea vizează măsurile recomandate furnizorilor de platforme online foarte mari (VLOP) şi de motoare de căutare online foarte mari (VLOSE) pentru a reduce riscurile generate de manipularea informaţiilor şi de utilizarea inteligenţei artificiale generative în context electoral.

„Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) aduce în atenţia părţilor interesate iniţiativa Comisiei Europene de a consulta versiunea revizuită a Orientărilor Comisiei către furnizorii de platforme online foarte mari şi de motoare de căutare online foarte mari privind atenuarea riscurilor sistemice la adresa proceselor electorale în temeiul articolului 35 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2022/2065 (Regulamentul DSA)”, arată, miercuri, ANCOM, într-un comunicat de presă.

CE recomandă o serie de măsuri furnizorilor de platforme online foarte mari şi de motoare de căutare online foarte mari, în vederea reducerii riscurilor ce pot să apară în urma manipulării informaţiilor şi a utilizării inteligenţei artificiale generative în context electoral.

Părţile interesate cu experienţă şi expertiză relevante sunt invitate să transmită contribuţii până la 23 noiembrie 2026, prin formularul de consultare al Comisiei Europene, se menţionează în comunicat.

Primele Orientări ale Comisiei Europene privind atenuarea riscurilor sistemice la adresa proceselor electorale au fost adoptate în aprilie 2024 şi includeau recomandări privind adoptarea unor măsuri de atenuare a riscurilor şi a unor bune practici de către VLOP şi VLOSE înainte, în timpul şi după desfăşurarea alegerilor.

Revizuirile propuse în prezent răspund evoluţiilor tehnologice recente şi riscurilor de manipulare tot mai sofisticate. Proiectul valorifică experienţa acumulată începând din 2024 şi bunele practici dezvoltate în cadrul Codului de conduită privind dezinformarea, inclusiv prin sistemul de răspuns rapid prevăzut de acesta, din care fac parte doar semnatarii Codului, se menţionează în document.

Proiectul supus consultării propune consolidarea măsurilor în cinci domenii: Combaterea acţiunilor de Interferenţă şi Manipulare Străină a Informaţiilor (FIMI) - detectarea timpurie a comportamentului inautentic coordonat şi destructurarea reţelelor implicate; Sistemele de recomandare - identificarea şi evaluarea tendinţelor suspecte înainte ca acestea să se viralizeze, testarea algoritmilor pentru identificarea vulnerabilităţilor la manipulare înaintea fiecărui scrutin naţional şi păstrarea unei evidenţe a modificărilor aduse sistemelor de recomandare în cele şase luni anterioare votului, precum şi Măsuri de protecţie faţă de conţinutul generat de inteligenţa artificială - etichetarea clară a conţinutului de tip deepfake, menţinerea etichetei la redistribuire şi eliminarea rapidă a conţinutului ilegal de tip deepfake care vizează candidaţii.

De asemenea, se are în vedere Protecţia candidaţilor - asigurarea unor canale dedicate de comunicare cu platformele online foarte mari şi tratarea rapidă a cazurilor de ameninţare, hărţuire şi uzurpare a identităţii, prin măsuri aplicate în mod neutru tuturor candidaţilor, dar şi Raportarea măsurilor adoptate - transmiterea către Comisia Europeană şi autorităţile naţionale, în termen de 30 de zile de la scrutin, a unui raport privind măsurile de reducere a riscurilor şi publicarea unei versiuni publice a acestuia.

Comisia Europeană mai precizează că Orientările urmăresc evaluarea şi reducerea riscurilor sistemice la adresa integrităţii proceselor electorale, cu respectarea libertăţii de exprimare şi de informare.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia publică independentă a statului român care are rolul de a proteja şi promova interesele utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice, servicii poştale şi servicii digitale.

Editor : A.C.