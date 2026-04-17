Combinaţia dintre wallet, semnătură şi identitate digitală, prioritatea pentru 2026 a Ministerului Digitalizării

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, susţine că o accelerare a digitalizării se va face de la sine, dacă România implementează trei aspecte care ţin de acest domeniu: cartea de identitate electronică, semnătura digitală uşor accesibilă şi portofelul digital. „Cred că în 2026 şi 2027 trebuie să facem un salt digital major. Am încredere că, dacă se implementează bine şi repede wallet-ul cu tot ce înseamnă, accelerăm digitalizarea”, spune ministrul.

Irineu Darău se arată optimist în ceea ce priveşte accelerarea procesului de digitalizare a administraţiei în România, el explicând că aceasta se poate face prin implementarea pe scară largă a trei aspecte: semnătură electronică, carte de identitate electronică şi portofel digital, scrie News.ro.

„Prioritatea ar fi, eu aş spune, să deblocăm şi să implementăm o tripletă care înseamnă o semnătură digitală democratizată, adică uşor accesibilă, carte de identitate electronică folosită cât mai larg şi acel wallet, care este şi o obligaţie europeană. Pentru că asta, practic, va însemna că vom avea un fel de portofel digital cu acte sau hârtii oficiale care pot fi implementate şi semnate, fie prin aplicaţii de stat, fie prin aplicaţii private şi e foarte important să permitem şi privaţilor să dezvolte şi acela, cred eu, vă spun şi pe experienţa din software, cred că va fi punctul sau lacătul care, dacă se va deschide, se va întâmpla un fel de digitalizare accelerată de la sine”, a explicat Irineu Darău, vineri, într-o conferinţă de presă în judeţul Mureş.

Acesta constată că ceea ce România a încercat până acum – „o digitalizare multianuală şi cumva abruptă” - nu a avut succes.

„Prioritatea pentru acest an este, v-am zis, combinaţia dintre wallet, semnătură şi identitate digitală. Şi dacă e bine făcută, dacă este extensibilă, ar trebui să o folosească aproape orice cetăţean, orice instituţie şi orice companie privată. (...) Eu cred că în 2026 şi 2027 trebuie să facem un salt digital, să zic aşa, major. Suntem într-un fel condamnaţi să-l facem mult mai târziu decât ar fi trebuit să-l facem în trecut şi v-am zis, am încredere că dacă se implementează bine şi repede wallet-ul cu tot ce înseamnă, accelerăm digitalizarea”, a subliniat Irineu Darău.

