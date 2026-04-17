Live TV

Combinaţia dintre wallet, semnătură şi identitate digitală, prioritatea pentru 2026 a Ministerului Digitalizării

Data actualizării: Data publicării:
Cartea electronică de identitate pentru copii. Foto Shutterstock
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, susţine că o accelerare a digitalizării se va face de la sine, dacă România implementează trei aspecte care ţin de acest domeniu: cartea de identitate electronică, semnătura digitală uşor accesibilă şi portofelul digital. „Cred că în 2026 şi 2027 trebuie să facem un salt digital major. Am încredere că, dacă se implementează bine şi repede wallet-ul cu tot ce înseamnă, accelerăm digitalizarea”, spune ministrul.

Irineu Darău se arată optimist în ceea ce priveşte accelerarea procesului de digitalizare a administraţiei în România, el explicând că aceasta se poate face prin implementarea pe scară largă a trei aspecte: semnătură electronică, carte de identitate electronică şi portofel digital, scrie News.ro.

„Prioritatea ar fi, eu aş spune, să deblocăm şi să implementăm o tripletă care înseamnă o semnătură digitală democratizată, adică uşor accesibilă, carte de identitate electronică folosită cât mai larg şi acel wallet, care este şi o obligaţie europeană. Pentru că asta, practic, va însemna că vom avea un fel de portofel digital cu acte sau hârtii oficiale care pot fi implementate şi semnate, fie prin aplicaţii de stat, fie prin aplicaţii private şi e foarte important să permitem şi privaţilor să dezvolte şi acela, cred eu, vă spun şi pe experienţa din software, cred că va fi punctul sau lacătul care, dacă se va deschide, se va întâmpla un fel de digitalizare accelerată de la sine”, a explicat Irineu Darău, vineri, într-o conferinţă de presă în judeţul Mureş.

Acesta constată că ceea ce România a încercat până acum – „o digitalizare multianuală şi cumva abruptă” - nu a avut succes.

„Prioritatea pentru acest an este, v-am zis, combinaţia dintre wallet, semnătură şi identitate digitală. Şi dacă e bine făcută, dacă este extensibilă, ar trebui să o folosească aproape orice cetăţean, orice instituţie şi orice companie privată. (...) Eu cred că în 2026 şi 2027 trebuie să facem un salt digital, să zic aşa, major. Suntem într-un fel condamnaţi să-l facem mult mai târziu decât ar fi trebuit să-l facem în trecut şi v-am zis, am încredere că dacă se implementează bine şi repede wallet-ul cu tot ce înseamnă, accelerăm digitalizarea”, a subliniat Irineu Darău.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat...
Fanatik.ro
Care este stadionul din București cel mai ”ieftin” în 2026. Chiria aici e sub 20.000 de euro
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Cine se află în spatele companiei străine interesate de fabrica de armament de la Cugir. Unul din afaceriști...
Adevărul
Mesajul viral al unui influencerițe adresat lui Putin a „atins” milioane de ruși. Kremlinul respinge...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce se știe despre influencerul cu „cap de pasăre” care cucerește internetul: „Medicii nu se așteptau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adio, Champions League? Echipa-revelație din Europa, bătută cu 1-2 când nu se aștepta nimeni
Pro FM
Cum arată Delia când renunță la hainele largi. Fanii, impresionați de apariția artistei: „Ești o păpușă!”
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Cine e bărbatul care a lăsat pacienții fără oxigen la Spitalul Pantelimon: s-a întors să fure a doua oară în...
Newsweek
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
Digi FM
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...